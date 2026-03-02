Αφιερωμένη στιχουργικά και μουσικά στη γυναίκα, είναι η συναυλία με τη Ζωή Τηγανούρια «Μια Βεντάλια από Γυναίκες» που διοργανώνει το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης με τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Σωματείο Φίλων του ΒΠΚ, την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026.



Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 20:30, στην αίθουσα Φίλων Μουσικής (Μ1) του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Εμμανουήλ Λορέντζου, της Χορωδίας του Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου, του γυναικείου Φωνητικού Συνόλου ChorΩδές του Σωματείου Φίλων του ΒΠΚ και της Άλκηστις Τόγια (σοπράνο). Επίσης με την ευγενική συμμετοχή της Χορωδίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ.



Πρόκειται για μια καλλιτεχνική σύνθεση–ύμνο στη γυναικεία ψυχή, μέσα από έργα της Ζωής Τηγανούρια, μεταγραφές για συμφωνική ορχήστρα και χορωδία, επιλογές από την πλούσια δισκογραφία της, την ταινία του Hollywood Forbidden Tango, τη σειρά Δεληγιάννειο Παρθεναγωγείο, γνωστές θεατρικές παραστάσεις που υπογράφει τη μουσική, καθώς και μία νέα σύνθεσή της, γραμμένη ειδικά για τη συγκεκριμένη παράσταση σε στίχους της Λούλας Παπαγιαννοπούλου.



Η «Βεντάλια από Γυναίκες», με τη συνύπαρξη της Ζωής, της Άλκηστης και των 150 γυναικών χορωδών επί σκηνής, φωτίζει τη δύναμη, το πάθος, τις δοκιμασίες και τους πολλαπλούς ρόλους της γυναίκας, τότε και σήμερα, μέσα από έναν σύγχρονο, λυρικό και βαθιά συγκινητικό μουσικό λόγο.



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:



Ζωή Τηγανούρια: Καλλιτεχνική Διεύθυνση-Συνθέσεις – Σολίστ ακορντεόν

Άλκηστις Τόγια: Σοπράνο – Διδασκαλία Χορωδιών

Χορωδία Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Θεσσαλονίκης

Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο ChorΩδές

Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης,

Εμμανουήλ Λορέντζος: Διεύθυνση ορχήστρας

Με την ευγενική συμμετοχή: Χορωδίας Τ.Ε.Ε. Τ.Κ.Μ.



Μουσικοί:

Βασίλης Κατσούλης – Παραδοσιακό βιολί

Γιώργος Πολίτης – Ηλεκτρικό μπάσο

Στέλιος Γενεράλης – Τύμπανα / Κρουστά

Αλέξανδρος Τράμπας: Ενορχηστρωτική επιμέλεια

Ενορχηστρώσεις: Ζωή Τηγανούρια, Αλέξανδρος Τράμπας, Χάρης Πεγιάζης, Στέλιος Γενεράλης

Μάνος Αντωνίου: Σκηνοθεσία και επιμέλεια φωτισμών



Είσοδος με εισιτήριο.



Για το πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://thessaloniki.gr/?p=1288134