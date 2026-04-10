Η Ηρωική Έξοδος του Μεσολογγίου, που συνέβη τη νύχτα της 10ης Απριλίου 1826, υπήρξε ένα από τα πιο τραγικά και τα πιο ξακουστά επεισόδια του Αγώνα του '21, που συγκλόνισαν τον Ελληνισμό και προκάλεσαν συγκίνηση στην Ευρώπη, δίνοντας νέα ώθηση στο φιλελληνικό κίνημα.

Για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου (1826-2026), το κορυφαίο αυτό γεγονός της Ελληνικής Επανάστασης, δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ επετειακό αφιέρωμα του 2025 που ζωντανεύει τα γεγονότα προσφέροντας ταυτόχρονα μια ανανεωμένη και εμπλουτισμένη ματιά:

Η εκπομπή «365 στιγμές» με τη Σοφία Παπαϊωάννου, επιχειρεί να φωτίσει πώς το όραμα, η δράση και ο θάνατος του Άγγλου Φιλέλληνα Λόρδου Βύρωνα στο ηρωικό Μεσολόγγι καθώς και η μεγαλειώδης Έξοδος του Μεσολογγίου συνετέλεσαν στην ίδρυση του ελληνικού κράτους.

365 ΣΤΙΓΜΕΣ

Ο ΛΟΡΔΟΣ ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Θέμα που ερευνά η συγκεκριμένη εκπομπή είναι ο ρόλος του Λόρδου Βύρωνα και της Εξόδου του Μεσολογγίου στη δημιουργία του ελληνικού κράτους. Ο διάσημος Άγγλος Φιλέλληνας Λόρδος Βύρωνας που γοητεύεται από την Ελλάδα και παίρνει μέρος στην Επανάσταση, χάνει τη ζωή του έπειτα από 100 δραματικές μέρες στο Μεσολόγγι, πυροδοτώντας ένα πανευρωπαϊκό κύμα συμπαράστασης στον αγώνα των Ελλήνων. Έναν χρόνο μετά, η πολιορκία του Μεσολογγίου καταλήγει στην ηρωική Έξοδο, και το φιλελληνικό κίνημα κορυφώνεται, οδηγώντας στην παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων υπέρ των Ελλήνων.

Περιλαμβάνεται συνέντευξη του ιστορικού και βιογράφου του Λόρδου Βύρωνα Ρόντρικ Μπίτον, ο οποίος φωτίζει την προσωπικότητα του Άγγλου λυρικού ποιητή και Φιλέλληνα. Σκιαγραφεί τη σχέση του με τον ελληνικό κόσμο και τις αρχαιότητες μέσα από την πρώτη του επίσκεψη στον ελλαδικό χώρο το 1809, ταξίδι που έγινε αφορμή να γνωρίσει την Ελλάδα εκείνης της εποχής όπου η σύγκριση παρόντος και παρελθόντος τον απογοητεύει και δίνει το έναυσμα για τις πρώτες σκέψεις σχετικά με την απελευθέρωση και την πνευματική αναγέννηση των Ελλήνων. Ανιχνεύεται, στη συνέχεια, η σύνδεσή του με τον επίσης ρομαντικό ποιητή της εποχής του Πέρσι Σέλλεϋ (Percy Shelley).

Κατόπιν, η εξιστόρηση συνεχίζει με το ταξίδι του Λόρδου Βύρωνα στην επαναστατημένη Ελλάδα το 1824, και την μεγάλη του συνεισφορά στον αγώνα των Μεσολογγιτών, την οικονομική στήριξη αλλά και την έντονη πολιτική δράση που ανέπτυξε, μέσα σε διάστημα περίπου τριών μηνών ως τον θάνατό του, τον Απρίλιο του 1824. Η είδηση του θανάτου του στην επαναστατημένη Ελλάδα μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο και ενέπνευσε νέους από κάθε μέρος της γης να έρθουν να πολεμήσουν για τον ελληνικό σκοπό.

Παράλληλα, η εκπομπή, μέσα από τις μαρτυρίες ιστορικών, ερευνητών και απόγονων των ηρώων της Εξόδου του Μεσολογγίου, παρουσιάζει πτυχές της ιστορίας του κορυφαίου αυτού γεγονότος της Ελληνικής Επανάστασης, με έμφαση στην στρατηγική θέση της πόλης του Μεσολογγίου, στην ισχυρή οχύρωση και την άμυνα κατά την πολιορκία, στη σύνθεση του πληθυσμού των πολιορκημένων, στους πολεμιστές, στους Φιλέλληνες που τους συνέδραμαν, στην ηρωϊκή Μάχη της Κλείσοβας, στην πολιτική κατάσταση εκείνων των ημερών, στον λιμό και στην απόφαση της ηρωικής Εξόδου.

Η εκπομπή συναντά ακόμη τον γλύπτη και καθηγητή Πραξιτέλη Τζανουλίνο ο οποίος φιλοτέχνησε την ορειχάλκινη προτομή του Λόρδου Βύρωνα, στη Γενεύη, στην περίφημη Βίλα Ντιοντάτι (Villa Diodati).

Μιλούν οι: Ροδάνθη – Ρόζα Φλώρου Πρόεδρος Βυρωνικής Εταιρείας Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Γιώργος Αποστολάκος, Ξεναγός, Γιάννης Μακρής, Απόγονος Δημήτρη Μακρή, Μαρία Ευθυμίου, Ιστορικός, Μαρία Γυφτογιάννη, Απόγονος Τασούλας Γυφτογιάννη.

Έτος παραγωγής: 2025

Ημερομηνία μετάδοσης: 17 Μαρτίου 2025

Σενάριο-Παρουσίαση: Σοφία Παπαϊωάννου

Αρχισυνταξία: Σταύρος Βλάχος – Μάγια Φιλιπποπούλου

Συντάκτης: Κωνσταντίνα Τασιοπούλου