30 χρόνια Χαμόγελο του Παιδιού

Το Χαμόγελο του Παιδιού, ο οργανισμός που δραστηριοποιείται πανελλαδικά για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς. Ο οργανισμός δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο του 1995 μετά από την επιθυμία του 10χρονου Ανδρέα Γιαννόπουλου, ο οποίος αποτύπωσε στο ημερολόγιό του το όραμά του να ιδρυθεί ένας σύλλογος για να έχουν «όλα τα παιδιά ένα χαμόγελο..» Ο Ανδρέας έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω του το Χαμόγελο του Παιδιού, το οποίο με ένα πλήθος δράσεων φροντίζει να είναι δίπλα σε κάθε παιδί που είναι θύμα βίας, εξαφάνισης, σε κατάσταση φτώχειας ή με πρόβλημα υγείας.

Δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ τη συνέντευξη του ιδρυτή του «Χαμόγελου του Παιδιού», πατέρα του Ανδρέα, Κώστα Γιαννόπουλου, στη Μάγια Τσόκλη, μέσα από την εκπομπή «Μια μέρα με.. Το Χαμόγελο του Παιδιού», παραγωγής 2014.

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΜΕ... ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Ο Κώστας Γιαννόπουλος, πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού» μιλά στη Μάγια Τσόκλη για την ευρεία δραστηριότητα του οργανισμού, διατρέχοντας την ιστορία του φορέα που κλείνει εκείνη την περίοδο τα 20 χρόνια λειτουργίας. Η συνέντευξη λαμβάνει χώρα στο χώρο του επιχειρησιακού κέντρου του Χαμόγελου, όπου στεγάζεται το Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Θύματα Εκμετάλλευσης παιδιά. Ο ιδρυτής του Χαμόγελου, μιλά για τη δημιουργία του οργανισμού, μετά από την επιθυμία του 10χρονου γιου του Ανδρέα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, και τις πρώτες δράσεις στήριξης οικογενειών. Αναφέρεται στη δημιουργία του πρώτου σπιτιού φιλοξενίας, στις τηλεφωνικές γραμμές SOS για τα παιδιά 1056 και τη γραμμή για τις εξαφανίσεις, καθώς και για τη δράση Amber alert. Παρουσιάζει ακόμη τις δράσεις ενημέρωσης στα σχολεία, καθώς και τη διαδικτυακή πλατφόρμα yousmile, ενώ αναφορά γίνεται και στο ευρωπαϊκό δίκτυο για το bullying.

Ιδιαίτερος λόγος γίνεται για τα σπίτια του Χαμόγελου που φιλοξενούν πανελλαδικά 360 παιδιά, αλλά και για τα σπίτια ημερήσιας φροντίδας. Ακόμη γίνεται λόγος για τις κινητές μονάδες ιατρικής φροντίδας και τις κινητές μονάδες νεογνών- που έχουν ενταχθεί στο ΕΚΑΒ. Η κάμερα της εκπομπής επισκέπτεται ένα από τα σπίτια του Χαμόγελου.

Σκηνοθεσία: Χρόνης Πεχλιβανίδης

Αρχισυνταξία: Μάγια Τσόκλη

Έτος παραγωγής: 2014