Ο Κώστας Καρυωτάκης, ένας από τους σημαντικότερους ποιητές του Μεσοπολέμου, έφυγε από την ζωή σαν σήμερα, στις 21 Ιουλίου 1928, αφαιρώντας ο ίδιος την ζωή του. Ο Κώστας Καρυωτάκης γεννήθηκε το 1896 στην Τρίπολη Αρκαδίας. Το 1914 ξεκίνησε να σπουδάζει στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου αποφοίτησε το 1917. Επιχείρησε να ασκήσει τη δικηγορία αλλά ελλείψει σταθερής πελατείας άρχισε να εργάζεται ως δημόσιος υπάλληλος. Κατά τη διάρκεια της ζωής του εργάστηκε σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες.

Το ποιητικό του έργο είναι πάρα πολύ σημαντικό και ο ίδιος θεωρείται ως ο κυριότερος εκφραστής της σύγχρονης λυρικής ποίησης. Η πρώτη του ποιητική συλλογή, ”Ο Πόνος του Ανθρώπου και των Πραμάτων”, δημοσιεύτηκε το 1919. Η δεύτερη συλλογή του, υπό τον τίτλο ”Νηπενθή”, εκδόθηκε το 1921. Την ίδια περίοδο συνδέθηκε με την ποιήτρια Μαρία Πολυδούρη (1902-1930). Η τελευταία του ποιητική συλλογή με τίτλο ”Ελεγεία και Σάτιρες” εκδόθηκε το Δεκέμβριο του 1927. Τον Φεβρουάριο του 1928 αποσπάστηκε στην πόλη της Πάτρας και λίγο αργότερα στην Πρέβεζα. Στην Πρέβεζα έδωσε τέλος στη ζωή του.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει το τελευταίο επεισόδιο της σειρά μυθοπλασίας ”Καρυωτάκης” παραγωγής 2009, η οποία είναι αφιερωμένη στη ζωή του σπουδαίου ποιητή.

ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 20

Η σειρά ”Καρυωτάκης” είναι μια δραματική βιογραφική σειρά εποχής του Τάσου Ψαρρά, παραγωγής 2009. η οποία παρουσιάζει τη ζωή του ποιητή Κώστα Καρυωτάκη. Τα γυρίσματα της σειράς πραγματοποιήθηκαν στην Καλαμάτα, τη Σύρο, το Γαλαξίδι, την Πρέβεζα, την Αθήνα, το Παρίσι, το Βουκουρέστι, τη Βουλγαρία, με τη συμμετοχή 200 ηθοποιών, 3.000 κομπάρσων και σε αυτή χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 2.500 κοστούμια και 22.000 φροντιστηριακά αντικείμενα. Προβλήθηκε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2009 από την ΕΤ1 και ολοκληρώθηκε σε 20 επεισόδια.

Στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς παρακολουθούμε τα γεγονότα που οδηγούν στην αυτοκτονία του Κώστα Καρυωτάκη. Ειδικότερα, ο Καρυωτάκης, μετά από ένα σύντομο ταξίδι στο Παρίσι, μετατίθεται στην Πρέβεζα. Λίγο πριν φύγει λαμβάνει μια επιστολή από την Μαρία Πολυδούρη που του ζητάει να συναντηθούν στο νοσοκομείο Σωτηρία. Στην Πρέβεζα ο Καρυωτάκης ζει τη μονοτονία της επαρχιακής ζωής. Κι ενώ στέλνει τα ποιήματά του στον διεθνούς φήμης μαέστρο Δημήτρη Μητρόπουλο που ήθελε να τα μελοποιήσει, κι επιμελείται τη μετάφρασή τους στα γαλλικά, αυτοκτονεί ξαφνικά την 21η Ιουλίου 1928.

Έτος παραγωγής: 2009

Έρευνα-Σενάριο-Σκηνοθεσία: Τάσος Ψαρράς

Πρωταγωνιστούν: Δημοσθένης Παπαδόπουλος (Κώστας Καρυωτάκης) , Μαρία Κίτσου (Μαρία Πολυδούρη), Γιώργος Αρμένης, Ανέστης Βλάχος, Γιώργος Μωρογιάννης , Γιάννης Θωμάς , Ηλίας Πετροπουλέας, Στέλιος Ιακωβίδης, Μαίρη Ιγγλέση, Εκάβη Ντούμα, Ναταλία Στυλιανού, Έμιλυ Κολιανδρή, Κώστας Βασαρδάνης, κ.ά.

Σύνταξη άρθρου: Δαμιανός Αγραβαράς

Τεκμηρίωση εκπομπής: Νίκος Βογιατζής



