Σαν σήμερα πριν από πέντε χρόνια έφυγε ο τραγουδιστής, συνθέτης, στιχουργός και ηθοποιός, Τόλης Βοσκόπουλος.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει επεισόδιο της σειράς «Καλλιτεχνικό Καφενείο», παραγωγής 1987, με καλεσμένο τον σημαντικό καλλιτέχνη.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ

(video)

Το συγκεκριμένο επεισόδιο ήταν αφιερωμένο Τόλη Βοσκόπουλο. Αρχικά ο Πλέσσας παρουσιάζει τον καλεσμένο ως τραγουδιστή, ο Τσιβιλίκας ως ηθοποιό και ο Φέρρης ως συνθέτη. Έπειτα ο Βοσκόπουλος μιλά για την αρχή της καριέρας του, ως ηθοποιός, στο θέατρο Διάνα, στην παράσταση του Δημήτρη Μυράτ «Το κράτος του Θεού». Εξηγεί γιατί μετακινήθηκε από την πρόζα στο μουσικό θέατρο, ενώ μιλά για τη μουσική κωμωδία «Μαριχουάνα Στοπ», το Γιώργο Ζαμπέτα και το Γιώργο Ιακωβίδη. Στη συνέχεια συζητά για την επιτυχία του «Αγωνία», μιλά για το φόρτο εργασίας του και τον τρόπο ζωής του.

Στην πορεία του επεισοδίου ο Βοσκόπουλος τραγουδά συνοδεία πιάνου του Πλέσσα τα «Κι εσύ θα φύγεις (Ένα ρολόι σταματημένο)», «Το φεγγάρι πανωθέ μου», «Ας είχα κι άλλη μια ζωή».

Ακόμη, ο Βοσκόπουλος μιλά με τον Τσιβιλίκα για το θέατρο, για την σκηνή και την πίστα, ο Πλέσσας αναφέρει θεατρικό ανέκδοτο που αφορά τον Βοσκόπουλο, ενώ στη συντροφιά φτάνει ο συνθέτης Ζακ Ιακωβίδης. Στη συνέχεια συνοδεία ορχήστρας και πιάνου των Ιακωβίδη και Πλέσσα ο Βοσκόπουλος τραγουδά τα: «Του χωρισμού η ώρα», «Σε τι κόσμο βρέθηκα», «Του χρόνου τέτοια μέρα» , «Αγωνία» , « Δε θέλει άνθρωπο να δει», «Έχω μιαν αρραβωνιάρα» , «Πριν χαθεί το όνειρό μας» , «Δίχως καληνύχτα» .

Παρουσίαση: Bασίλης Τσιβιλίκας, Κώστας Φέρρης, Μίμης Πλέσσας

Τηλεσκηνοθεσία: Νέστωρ Παβέλλας

Σκηνοθεσία: Κώστας Φέρρης

Συμμετέχει: Γιώργος Σαπανίδης

Χρονολογία παραγωγής: 1987

Δείτε περισσότερα στο https://archive.ert.gr