Αιμίλιος Βεάκης

Ο Αιμίλος Βεάκης, ο κορυφαίος Έλληνας δραματικός ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, στις 29 Ιουνίου 1951. Γεννήθηκε στον Πειραιά στις 13 Δεκεμβρίου 1884 και υπηρέτησε το ελληνικό θέατρο από τα 16 του χρόνια, μέχρι τον θάνατό του, αφήνοντας πίσω του ερμηνείες που έχουν μείνει στην ιστορία. Υπήρξε βασικό στέλεχος του Εθνικού Θεάτρου από την ίδρυσή του (1932-1942), κατά τη διάρκεια της Κατοχής αγωνίστηκε με το ΕΑΜ στην Αντίσταση, ενώ με την επιστροφή του το 1945 υπέστη διώξεις για την πολιτική του δράση. Περιορισμένες ήταν οι εμφανίσεις του στον κινηματογράφο, με χαρακτηριστικές τις ερμηνείες του στις ταινίες “Αστέρω” και “Η φωνή της καρδιάς”.

Εβδομήντα πέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατό του σπουδαίου ανθρώπου του θεάτρου. Το Αρχείο της ΕΡΤ προτείνει ένα επεισόδιο της σειράς εκπομπών του Φρέντυ Γερμανού «Εκπομπές που αγάπησα», αφιερωμένο στον μεγάλο ηθοποιό.

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑ

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΒΕΑΚΗΣ

Στη συγκεκριμένη σειρά εκπομπών ο δημοσιογράφος Φρέντυ Γερμανός, συμπληρώνοντας πορεία 25 χρόνων στην ελληνική τηλεόραση, παρουσιάζει μια ανθολογία από τις παλαιότερες εκπομπές του «Αλάτι και πιπέρι», «Το Πορτραίτο της Πέμπτης», «Πρώτη σελίδα». Το συγκεκριμένο επεισόδιο της σειράς είναι αφιερωμένο στον σπουδαίο ηθοποιό Αιμίλιο Βεάκη (1884 – 1951).

Ο Φρέντυ Γερμανός στην εκπομπή αυτή θυμάται το παλαιότερο αφιέρωμα που είχε κάνει στον μεγάλο ηθοποιό, στο πλαίσιο της σειράς «Το Πορτραίτο της Πέμπτης» (το 1976). Στο ξεκίνημα του επεισοδίου ακούγεται σύντομο ηχητικό ντοκουμέντο από τον «Οιδίποδα Τύραννο» με τον Βεάκη στον ομώνυμο ρόλο. Για τον Αιμίλιο Βεάκη μιλούν οι ηθοποιοί: Μαρία Αλκαίου, Νίκος Χατζίσκος, Αντιγόνη Βαλάκου, Τιτίκα Νικηφοράκη, Θάνος Κωτσόπουλος, Μάνος Κατράκης, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Νίτσα Τσαγανέα, Σωτηρία Ιατρίδου, Δημήτρης Μαλαβέτας, ο παραγωγός της ταινίας «Η φωνή της καρδιάς» Φιλοποίμην Φίνος και τέλος, η σύζυγός του Σμαράγδα Βεάκη. Κάνουν λόγο για την ερμηνευτική του ικανότητα, επισημαίνοντας ιδιαίτερα μία από τις σημαντικότερες παραστάσεις του, τον «Βασιλιά Ληρ», θυμούνται με συγκίνηση στιγμές από τη συνεργασία τους, μεταφέρουν μνήμες και εικόνες από την κοινή παρουσία τους στο θέατρο και στον κινηματογράφο, καθώς και προσωπικά τους βιώματα.

Η εκπομπή πλαισιώνεται από φωτογραφικό υλικό, καθώς και κινηματογραφημένα για την εκπομπή πλάνα σε σημεία και χώρους που συνδέονται με τη ζωή και την πορεία του (στο Εθνικό Θέατρο, στην οδό Κυψέλης, όπου έζησε μέχρι το θάνατό του). Τέλος, προβάλλονται πλάνα από την κινηματογραφική ταινία «Η φωνή της καρδιάς» και ακούγονται αποσπάσματα από το ημερολόγιο του Αιμίλιου Βεάκη (του 1941), καθώς και ποιήματα από τη συλλογή του «Τα τραγούδια της αγάπης και της ταβέρνας».

Σκηνοθετική επιμέλεια: Στέλιος Ράλλης

Διεύθυνση παραγωγής: Κατερίνα Κατωτάκη

Μουσική τίτλων: Λουκιανός Κηλαηδόνης

Παραγωγή: 1994

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