Αλέκος Αλεξανδράκης – 8 Νοεμβρίου 2005

Συμπληρώνονται φέτος 20 χρόνια από τον θάνατο του Αλέκου Αλεξανδράκη (1928-2005). Ηθοποιός με χαρισματικό ταλέντο, γοητευτικός με πλούσια παιδεία και μόρφωση άφησε τη δική του μοναδική σφραγίδα στην εγχώρια υποκριτική τέχνη. Έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο θεατρικό σανίδι το 1949. Η πενταετία ΄54 -΄59 ήταν η περίοδος καταξίωσης του στο θέατρο, αφού συνεργαζόμενος κυρίως με το Εθνικό, ερμήνευσε έξοχα τους σημαντικότερους ρόλους σε παραστάσεις αρχαίου δράματος αλλά και σε έργα κλασικού ρεπερτορίου. Μεταξύ των παραστάσεων στις οποίες πρωταγωνίστησε και άφησαν εποχή, είναι: «Παράξενο Ιντερμέτζο», «Ταξίδι της μέρας μέσα στην νύχτα», «Ήταν όλοι τους παιδιά μου», «Μαντάμ Μπάτερφλαΐ», «Η γυναίκα με τα μαύρα», «Τέσσερα δωμάτια με κήπο» κ.ά.

Στην εξαιρετική θεατρική του πορεία, συνεργάστηκε με γνωστούς θιάσους, ενώ το 1971 έγινε συνθιασάρχης με τη σύντροφό του Νόνικα Γαληνέα, με την οποία συνεργάστηκε για είκοσι χρόνια, ανεβάζοντας κυρίως έργα του ξένου δραματολογίου.

Με την παρακίνηση του Φιλοποίμενα Φίνου από πολύ νωρίς εμφανίστηκε στη μεγάλη οθόνη και γρήγορα καθιερώθηκε ως ένας από τους μεγάλους ηθοποιούς της εποχής και ο ζεν πρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου. Το μεγάλο του όνειρο ήταν να γίνει σκηνοθέτης. Δυο θαυμάσιες σκηνοθετικές δουλειές ήταν οι ταινίες «Θρίαμβος» και «Συνοικία το Όνειρο».

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει το αφιέρωμα:

ΠΡΟΣΩΠΑ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ

Σειρά αυτοβιογραφικών ντοκιμαντέρ όπου παρουσιάζονται προσωπικότητες του ελληνικού θεάτρου. Το συγκεκριμένο επεισόδιο που προβλήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 1984 είναι αφιερωμένο στον Αλέκο Αλεξανδράκη, όπου μέσα από την προσωπική του αφήγηση ξετυλίγονται σταθμοί της ζωής του και της θεατρικής του πορείας. Μιλάει για το οικογενειακό του περιβάλλον που του παρείχε τη δυνατότητα φοίτησης στη Σχολή Μπερζάν και τα πνευματικά ερεθίσματα τα οποία δέχθηκε. Αφηγείται τις σπουδές του στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και τα πρώτα βήματα στο σανίδι το 1949 στον θίασο της Κατερίνας Ανδρεάδη. Παράλληλα τον ανακαλύπτει ο Φιλοποίμην Φίνος και ξεκινά την πορεία του στον κινηματογράφο με τις δύο πρώτες του ταινίες «Εκείνες που δεν πρέπει ν’αγαπούν» (1951) και «Η Αγνή του λιμανιού» (1952) με συμπρωταγωνίστρια την Ελένη Χατζηαργύρη.

Στη συνέχεια, αναφέρεται στη συνεργασία του με το Εθνικό Θέατρο κάνοντας ξεχωριστή μνεία στην πρώτη του εμφάνιση στην Επίδαυρο το 1954 στο ρόλο του Ιππόλυτου στην ομώνυμη τραγωδία του Ευριπίδη, η οποία εγκαινίασε την έναρξη του Φεστιβάλ Επιδαύρου, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Ροντήρη. Μιλάει επίσης για τη συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Λεωνίδα Τριβιζά την δεκαετία του 1960 και για το ρεπερτόριο που υπηρέτησαν, συνεχίζοντας την αφήγησή του για την θεατρική του πορεία στην περίοδο της Δικτατορίας.

Εκτός από την ιδιότητα του θιασάρχη, που ξεκίνησε το 1956 και κράτησε τουλάχιστον 35 χρόνια, ο Αλέκος Αλεξανδράκης σκηνοθέτησε θεατρικά έργα, αλλά και ταινίες, όπως ο «Θρίαμβος» (1960) με τον Καρύδη-Φουκς και η «Συνοικία το όνειρο» (1961), σε σενάριο Τ. Λειβαδίτη και Κ. Κοτζιά, έργο σταθμός για τον ελληνικό κινηματογράφο που βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Μιλάει για τις δυσκολίες των γυρισμάτων της ταινίας, για την οποία είχε αναλάβει και το μεγάλο οικονομικό κόστος της παραγωγής μαζί με την τότε σύζυγό του Αλίκη Γεωργούλη, αλλά και για τη λογοκρισία την οποία δέχθηκε. Στην εκπομπή εμφανίζεται η Αλίκη Γεωργούλη η οποία περιγράφει επίσης της συνθήκες κάτω από τις οποίες γυρίστηκε η ταινία.

Τέλος, αναφορές μεγάλων πρωταγωνιστριών όπως της Αλίκης Βουγιουκλάκη, της Τζένης Καρέζη, της Ζωής Λάσκαρη, της Ελένης Χατζηαργύρη, της Βούλας Ζουμπουλάκη κ.ά. αναδεικνύουν πλευρές του ανθρώπου και του ηθοποιού Αλεξανδράκη, ενώ προβάλλονται χαρακτηριστικές σκηνές από ταινίες που συμπρωταγωνιστούν μαζί του. Για πτυχές της προσωπικότητάς του μιλούν οι γυναίκες που ήταν σύντροφοι στην ιδιωτική του ζωή και έπαιξαν καθοριστικό ρόλο τόσο σ’ αυτή όσο και στην καριέρα του. Ο Αλέκος Αλεξανδράκης μιλά για τις συμπρωταγωνίστριές του και τελειώνει την αφήγησή του περιγράφοντας τη γνωριμία του με τη Νόνικα Γαληνέα μαζί με την οποία υπήρξαν ένα από τα ωραιότερα καλλιτεχνικά ζευγάρια στο θεατρικό σανίδι. Σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής προβάλλεται φωτογραφικό υλικό από θεατρικές του παραστάσεις. Περιλαμβάνονται πλάνα από το Θέατρο Βρετάνια της οδού Πανεπιστημίου.

Σκηνοθεσία: Γκαίη Αγγελή

Έρευνα-επιμέλεια-παρουσίαση: Νανά Νικολάου Χρίστος Αυθίνος

ΕΡΤ1 Παραγωγή Θεατρικού Τμήματος

Copyright 1984

