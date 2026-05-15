Για τα τρία χρόνια που συμπληρώνονται φέτος από το θάνατο του τραγουδιστή Γιάννη Βογιατζή στις 15/ 5/2023, τo Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει την εκπομπή

ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΥΤΙ: ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ, ΣΕ ΤΑΓΚΟ…ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ [1991]

Ο τραγουδιστής Γιάννης Βογιατζής, συνοδευόμενος από ορχηστρικό σύνολο και χορευτές, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα μουσικής αναδρομής στο ελαφρό ρεπερτόριο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συνθέσεις του Γιώργου Μουζάκη, καθώς και στιχουργικές διασκευές ξένων τραγουδιών στα ελληνικά από τον σημαντικό στιχουργό Πωλ Μενεστρέλ (Ιωάννης Χιδίρογλου).

«Τάγκο νοτούρνο» (Hans-Otto Borgmann/Hans Fritz Beckmann / Μενεστρέλ Πωλ). Το τραγούδι ήταν το κύριο θέμα της ομώνυμης γερμανικής ταινίας του 1937, η οποία είχε τεράστια επιτυχία στην Ελλάδα, οδηγώντας στη δημιουργία ελληνικής διασκευής.

«Αμαπόλα» ( Lacalle Joseph/Μενεστρέλ Πωλ)

«Μαρία» (Μουζάκη Γιώργου /Νικολαϊδη Κώστα)

«Ό,τι στον κόσμο ζητάς» (Μουζάκη Γιώργου /Μάνεση Κώστα)

«Θέλω ρούμπα να χορεύω» (Μουζάκη Γιώργου)

«Τσίκα τσίκα μπουμ» (Μουζάκης Γιώργος/Ελευθερίου Ναπολέων)

«Το τανγκό της ζήλειας»

«Τα καϋμένα τα νιάτα» (Αττίκ)

Σκηνοθεσία : Δημήτρης Τσίλης

Χορογραφίες: Φωκάς Ευαγγελινός

Σκηνογραφία: Θάνος Μπεγνής

Τεκμηρίωση και σύνταξη άρθρου: Νίκος Βογιατζής

