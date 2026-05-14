Στις 14 Μαΐου 1989 έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Μαίρη Λαλοπούλου, η οποία ξεχώρισε μέσα από τους ρόλους της στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Γεννήθηκε το 1926 και σπούδασε στο Θεατρικό Εργαστήρι του Βασίλη Ρώτα. Κατά τη διάρκεια της Κατοχής είχε αναπτύξει σημαντική αντιστασιακή δράση κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Ήταν μέλος της ΕΠΟΝ, όπως και τα τρία αδέλφια της, ενώ τον Ιούνιο του 1944, συνελήφθη σε μια συγκέντρωση, βασανίστηκε και οδηγήθηκε στις φυλακές Χατζηκώστα.

Η Μαίρη Λαλοπούλου πρωτοεμφανίστηκε στη σκηνή το 1949 με το Ρεαλιστικό Θέατρο, στην παράσταση «Το χρυσάφι» του Ευγένιου Ο’ Νηλ, όπου και συνέχισε με τα έργα «Σχολείο συζύγων» του Μολιέρου, «Νυφιάτικο τραγούδι» του Νότη Περγιάλη και «Ερωτικός πυρετός» του Νόελ Κάουαρντ. Ακολούθησαν οι συνεργασίες της με τον Κώστα Μουσούρη, με την Κυβέλη, με το θίασο των Έλλης Λαμπέτη, Γιώργου Παππά και Δημήτρη Χορν, με το θίασο της κυρίας Κατερίνας (Ανδρεάδη), ενώ συνεργάστηκε επίσης θεατρικά με τους: Σοφία Βέμπο, Ορέστη Μακρή, Τζένη Καρέζη, Γιάννη Φέρτη, Ξένια Καλογεροπούλου κ.ά, όπως με το Εθνικό Θέατρο, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Στον κινηματογράφο εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1952 στην ταινία «Ένα βότσαλο στη λίμνη» κι ακολούθησαν αρκετές ακόμη, ανάμεσα τους οι: «Πικρή αλήθεια», «Οι κυρίες της αυλής», «Επαναστάτης Ποπολάρος», «Τζένη, Τζένη», ενώ συμμετείχε και στις τηλεοπτικές σειρές «Στησιχόρου 73» του Ερρίκου Ανδρέου (ΥΕΝΕΔ, 1972), «Δρόμος χωρίς γυρισμό» (ΥΕΝΕΔ, 1973) και «Ορκίζομαι να είπω την αλήθεια» (ΕΡΤ, 1976). Πρωταγωνίστησε επίσης σε τηλεοπτικές θεατρικές παραστάσεις όπως το «Τσάι και Συμπάθεια» του Ρόμπερτ Άντερσον, και ο «Γυάλινος Κόσμος» του Τενεσί Ουίλιαμς που προβλήθηκαν και οι δύο από την ΕΡΤ το 1976.

Με αφορμή την ημερομηνία θανάτου της προικισμένης ηθοποιού Μαίρης Λαλοπούλου το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει από την πρώτη περίοδο του «Θεάτρου της Δευτέρας», των ετών 1976-1979, το έργο:

ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ του Τενεσί Ουίλιαμς

Η εκπομπή το “Θέατρο της Δευτέρας”, παραγωγής του 1976, παρουσιάζει το έργο «Γυάλινος Κόσμος» του Αμερικανού δραματουργού Τενεσί Ουίλιαμς, σε σκηνοθεσία του Σταμάτη Χονδρογιάννη και μετάφραση της Μαρίας Κατζουράκη. Προβλήθηκε από την ΕΡΤ στις 26 Ιανουαρίου 1976. Παίζουν (με σειρά εμφάνισης): Μαίρη Λαλοπούλου (Αμάντα), Ματίνα Καρρά (Λάουρα), Μιχάλης Μόσιος (Τομ), Κώστας Αρζόγλου (Τζιμ).



Το έργο γράφτηκε το 1944. Πρόκειται για το πιο αντιπροσωπευτικό και το πλέον αυτοβιογραφικό έργο του συγγραφέα, το οποίο αντανακλά την Αμερική του ’30 και τον παρηκμασμένο Νότο. Όπως σε όλο το έργο του Τενεσί Ουίλιαμς, έτσι κι εδώ, αντανακλάται η ποιητικότερη θεατρική έκφραση των πληγών της αμερικάνικης ψυχής: της μοναξιάς, της απομόνωσης μέσα στις τεράστιες πολιτείες, της πίκρας για τις γελασμένες ελπίδες, τους απραγματοποίητους πόθους, τις χαρές που δεν ήρθαν ποτέ. Τρεις εγκλωβισμένοι άνθρωποι που καταφεύγουν στη φαντασία ή την ψευδαίσθηση για να πλάσουν έναν κόσμο όπως θα ήθελαν να είναι, παλεύοντας αδιάκοπα για τη φυγή που τους λυτρώνει από την πραγματικότητα. Μια ανάπηρη κοπέλα, η Λάουρα, μαραίνεται στο ασφυκτικό περιβάλλον του σπιτιού της, η μητέρα της Αμάντα, μέσα στην αφέλειά της, καταβάλλει μάταιες προσπάθειες να την παντρέψει και ο αδερφός Τομ υποφέρει μέσα σ’ αυτή τη μιζέρια, που είναι διάχυτη στο περιβάλλον του σπιτιού του. Οι τρεις αυτοί άνθρωποι, κλεισμένοι στη φυλακή της ψυχής τους, παλεύουν αδιάκοπα για τη «φυγή» στο παρελθόν, η Λάουρα στο όνειρο, ο Τομ στις ψευδαισθήσεις κι αργότερα στην υλική φυγή, την απόσταση. Όλο το έργο δεν είναι παρά η αναπόληση της ζωής του Τομ. Όνειρα που συνθλίβονται από το χρόνο, ματαιωμένες προσδοκίες, σαρκασμός, ανάγκη για αλλαγή, και μια αιώνια προσμονή για αυτό το κάτι που πάντα αργεί να έρθει, αυτό το κάτι για το οποίο συνεχίζουμε να ζούμε…

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Κ. Χονδρογιάννης

Μετάφραση: Μαρία Κατζουράκη

Σκηνικά-Κοστούμια: Γιάννης Κύρου

Μουσική επιμέλεια: Αιμιλία Ρόδη

Ημερομηνία πρώτης μετάδοσης: 26 Ιανουαρίου 1976

Δείτε περισσότερα: https://archive.ert.gr/

Συντάκτης: Κωνσταντίνα Τασιοπούλου