Έφυγε χθες από τη ζωή ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης. Γεννημένος στην Αθήνα, γιος του διακεκριμένου αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και της ηθοποιού Μπέτυς Αρβανίτη, ο Αλέξης Σταμάτης ανέπτυξε από νεαρή ηλικία ιδιαίτερη σχέση με τις τέχνες. Σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και αρχικά εργάστηκε ως αρχιτέκτονας. Ο Αλέξης Σταμάτης έγραψε συνολικά 34 βιβλία, ανάμεσά τους 20 μυθιστορήματα και έξι ποιητικές συλλογές, ενώ πολλά έργα του ταξίδεψαν εκτός Ελλάδας και μεταφράστηκαν σε αρκετές γλώσσες. Το συγγραφικό του ντεμπούτο έγινε το 1998 με τον Έβδομο Ελέφαντα, ο οποίος κυκλοφόρησε και στη Μεγάλη Βρετανία. Το Μπαρ Φλωμπέρ, μεταφράστηκε στη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Βουλγαρία και τη Σερβία.

Το έργο του έλαβε πληθώρα διακρίσεων. Ειδικότερα, το βιβλίο του Αμερικάνικη Φούγκα, που κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2008 τιμήθηκε με το International Literature Award του National Endowment for the Arts. Το 1994 η δεύτερη ποιητική του συλλογή, Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων, τιμήθηκε με το Βραβείο Ποίησης «Νικηφόρου Βρεττάκου» του Δήμου Αθηναίων, ενώ το παιδικό του μυθιστόρημα Ο Άλκης και ο Λαβύρινθος απέσπασε το Πρώτο Βραβείο του Κύκλου του Παιδικού Βιβλίου. Παράλληλα, ο Αλέξης Σταμάτης έγραψε θεατρικά έργα και σενάρια για τον κινηματογράφο.

Το Αρχείο της ΕΡΤ αποχαιρετά τον σημαντικό συγγραφέα με μια συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή ”Ημερολογια” και τη Λένα Αρώνη το 2006.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ

ΑΛΕΞΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Τα ”Ημερολόγια” είναι μια πολιτιστική εκπομπή με συνεντεύξεις προσωπικοτήτων της πνευματικής, καλλιτεχνικής και πολιτικής ζωής και παρουσιάστρια τη Λένα Αρώνη. Κάθε εβδομάδα τρία διαφορετικά πρόσωπα μιλούν για τη ζωή τους, τα επαγγελματικά τους σχέδια. Οι συναντήσεις γίνονται σε εξωτερικούς χώρους, οι οποίοι εναλλάσσονται κάθε φορά. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, φιλοξενείται ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης.

Ειδικότερα, η Λένα Αρώνη συναντά τον Αλέξη Σταμάτη στο βιβλιοπωλείο ”Ιανός”. Ο γνωστός συγγραφέας εξηγεί πώς βρέθηκε από την αρχιτεκτονική στην συγγραφή, αναφέρεται στη σχέση του με την μητέρα του, την γνωστή ηθοποιό Μπέτυ Αρβανίτη,. Παράλληλα απομυθοποιεί την εικόνα του συγγραφέα που όλοι έχουμε και τέλος μιλά για τα ταξίδια του που τόσο αγαπά, ξετυλίγοντας πτυχές της προσωπικότητάς του.

Έτος παραγωγής: 2006

Παρουσίαση-επιμέλεια: Λένα Αρώνη

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Κωνσταντάτος

Σύνταξη άρθρου – τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς