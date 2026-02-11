Φέτος συμπληρώνονται πέντε χρόνια από το θάνατο του Αντώνη Καλογιάννη, στις 11 Φεβρουαρίου 2021. Ο σπουδαίος Έλληνας ερμηνευτής, που διακρίθηκε τόσο στο έντεχνο και πολιτικό, όσο και στο ελαφρολαϊκό ερωτικό τραγούδι, γεννήθηκε στην Καισαριανή, στις 3 Αυγούστου 1940. Ο Μίκης Θεοδωράκης τον ανακάλυψε το 1966, όταν εργαζόταν ακόμη ως τσαγκάρης και του άνοιξε το δρόμο στο χώρο του τραγουδιού. Τον πήρε μαζί του στη συναυλία που έδωσε στην τότε Σοβιετική Ένωση κι ακολούθησαν πολλές ακόμη τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, ο Αντώνης Καλογιάννης έφυγε στο Παρίσι, μαζί με την Μαρία Φαραντούρη, δίνοντας συναυλίες που είχαν καθαρά πολιτικό χαρακτήρα, συμβάλλοντας στον αντιδικτατορικό αγώνα. Μετά την αποφυλάκιση του Μίκη Θεοδωράκη συνέχισαν μαζί, σε Ευρώπη, Αμερική και Αυστραλία. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα ξεκίνησε να τραγουδά σε μπουάτ στην Πλάκα, ενώ ακολούθησαν συνεργασίες του και με άλλους μεγάλους Έλληνες συνθέτες, ανάμεσα τους οι: Μίμης Πλέσσας, Δήμος Μούτσης, Σταύρος Ξαρχάκος, Σταύρος Κουγιουμτζής, Μάριος Τόκας, Ηλίας Ανδριόπουλος κ.ά. Στην πολύχρονη καριέρα του είχε την ευκαιρία να ερμηνεύσει στίχους μεγάλων Ελλήνων ποιητών και στιχουργών, όπως των: Γιάννη Ρίτσου, Γιώργου Σεφέρη, Άγγελου Σικελιανού, Κώστα Βάρναλη, Μανόλη Αναγνωστάκη, Τάσου Λειβαδίτη, Δημήτρη Χριστοδούλου κ.ά. Το Αρχείο της ΕΡΤ τιμώντας τη μνήμη του, ψηφιοποίησε και παρουσιάζει την εκπομπή:

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος φιλοξενεί στην εκπομπή τον Αντώνη Καλογιάννη, τον οποίο, όπως αποκαλύπτει, τον γνωρίζει από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε το τραγούδι. «Τον αγαπώ επειδή δίνει αυτό ακριβώς που έχει περίσσευμα η ψυχή του: αγάπη, πάθος και φωτιά», τονίζει, προλογίζοντας τον καλεσμένο του.

Ο Αντώνης Καλογιάννης μιλά για το ξεκίνημα της ζωής του σ’ ένα προσφυγικό σπίτι στην Καισαριανή, για τα παιδικά του χρόνια, αλλά και για τα πολλά επαγγέλματα που έκανε από πολύ μικρή ηλικία, ανάμεσα τους κι αυτό του τσαγκάρη, το οποίο, μάλιστα, στάθηκε αφορμή για να ξεκινήσει και την πορεία του στο τραγούδι. Όπως εξηγεί, εργαζόταν σε ένα εργοστάσιο παπουτσιών και καθ’ όλη τη διάρκεια της βάρδιας τραγουδούσε. Κάποια στιγμή πέρασε απ’ έξω ο Μίκης Θεοδωράκης, τον άκουσε και λίγο καιρό αργότερα ταξίδευε μαζί του στην τότε Σοβιετική Ένωση όπου έδωσαν συναυλίες. Θυμάται μάλιστα και τα δύο πρώτα τραγούδια που ερμήνευσε στο Ωδείο της Μόσχας «Οι μοιραίοι» και «Η μπαλάντα του Αντρίκου», σε ποίηση Κώστα Βάρναλη και μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Στη συνέχεια αναφέρεται στην περίοδο της δικτατορίας και στις περιοδείες που έκαναν σε όλο τον κόσμο μαζί με τη Μαρία Φαραντούρη, αλλά και με τον Μίκη Θεοδωράκη, μετά την αποφυλάκιση του, κάνοντας γνωστή στο εξωτερικό την πολιτική κατάσταση που επικρατούσε στην Ελλάδα.

Ο Αντώνης Καλογιάννης μιλά ακόμη για τη γνωριμία του με τον Ζορζ Μουστακί, τη Σιμόν Σινιορέ, τον Ιβ Μοντάν και άλλες σημαντικές προσωπικότητες που είχε την ευκαιρία να γνωρίσει το διάστημα που έζησε στο Παρίσι, αλλά και για τη συνεργασία του με σημαντικούς Έλληνες δημιουργούς και καλλιτέχνες, αμέσως μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, ανάμεσα τους οι Μίμης Πλέσσας, Δημήτρης Χριστοδούλου, Δήμος Μούτσης και Βίκυ Μοσχολιού. Παράλληλα, κάνει έναν μικρό απολογισμό της ζωής του κι εξηγεί γιατί δυσκολεύεται πια να βρει τραγούδια, αλλά και γιατί δεν θέλει να δουλεύει σε νυχτερινά κέντρα. Στην εκπομπή γίνεται, επίσης, αναφορά στη συναυλία «Ήθος και Φως», που έδωσε στο Μέγαρο Μουσικής, όπου συναντήθηκε επί σκηνής με την Μαρία Φαραντούρη, 40 χρόνια μετά την πρώτη τους κοινή εμφάνιση και με τον Ζορζ Μουστακί.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής προβάλλεται οπτικοακουστικό υλικό από συναυλίες και ζωντανές εμφανίσεις του, όπως και φωτογραφίες από την προσωπική και καλλιτεχνική του πορεία.

Αρχισυνταξία: Νίκος Μωραϊτης

Σκηνοθεσία: Βασίλης Θωμόπουλος

Έτος παραγωγής: 2007

Δείτε περισσότερα στο archive.ert.gr