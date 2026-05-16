Ο Χαράλαμπος Βασιλειάδης γεννήθηκε στο Ερένκιοϊ (σημερινό Τσανάκκαλε) της Τρωάδας το 1907, το 1924 μετακόμισε στην Αθήνα. Τελείωσε τη Λεόντειο Σχολή και εργάστηκε ως μεταφραστής, μιας και είχε καλή γνώση αγγλικών, γαλλικών, ιταλικών και γερμανικών, ενώ εργάστηκε επίσης στο Υπουργείο Ναυτικών. Η αδερφή του, Νίκη Βασιλειάδη, ήταν η πρώτη σύζυγος του δικτάτορα Γ. Παπαδόπουλου. Η πρώτη επίσημη δισκογραφική του παρουσία σημειώνεται το Δεκέμβρη του 1946 με το “Δυο καρπούζια σ’ ένα χέρι” σε μουσική του Στελλάκη Περπινιάδη, αλλά είχε προηγηθεί και η προπολεμική του επιτυχία «Μπρος στον Άγιο Σπυρίδωνα» με την Ιωάννα Γεωργακοπούλου. Μεταπολεμικά συνεργάζεται με τον Γιάννη Παπαϊωάννου και στίχοι του γίνονται κλασσικές επιτυχίες όπως «Πριν το χάραμα», «Άνοιξε γιατί δεν αντέχω» και «Απ’ της Ζέας το λιμάνι». Από τα μέσα της δεκαετίας του ’50 συνεργάστηκε με τον Γιώργο Ζαμπέτα, γράφοντας δημοφιλή τραγούδια όπως «Ήρθα κι απόψε στα σκαλοπάτια σου», «Ο πιο καλός ο μαθητής», «Τα δειλινά», «Πάει πάει» και «Πού ’σαι Θανάση».

Το παρατσούκλι «Τσάντας» του το έβγαλε ο Στράτος Παγιουμτζής, επειδή περιφερόταν στα στέκια των μουσικών στην οδό Ίωνος, στην Ομόνοια, με ένα χαρτοφύλακα γεμάτο στίχους. Συχνά χάριζε στίχους του σε άλλους στιχουργούς ή διόρθωνε και συμπλήρωνε τους στίχους τους. Στίχους του τραγούδησαν μεγάλα ονόματα του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού όπως ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, ο Τόλης Βοσκόπουλος, ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Πάνος Γαβαλάς, Πόλυ Πάνου, η Βίκυ Μοσχολιού, ο Στράτος Διονυσίου για να αναφέρουμε μόνο μερικά ονόματα. Ο Χαράλαμπος Βασιλειάδης Τσάντας έφυγε από τη ζωή στις 16 Μαΐου 1970 και το Αρχείο ΕΡΤ για την επέτειο από το θάνατό του προτείνει την εκπομπή:

ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ – Β ΜΕΡΟΣ

Το συγκεκριμένο επεισόδιο της εκπομπής «Εν αρχή ην ο λόγος», αποτελεί το δεύτερο μέρος αφιερώματος στον Χαράλαμπο Βασιλειάδη, τον επονομαζόμενο και «Τσάντα». Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, παρουσιάζει τη μουσική εκπομπή και σκιαγραφεί το πορτρέτο του σημαντικού στιχουργού, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται πολλά γνωστά τραγούδια σε στίχους του Βασιλειάδη και μουσική των Απόστολου Χατζηχρήστου, Γιώργου Ζαμπέτα, Γιάννη Παπαϊωάννου, Γεράσιμου Κλουβάτου, Απόστολου Καλδάρα, Βασίλη Τσιτσάνη. Ερμηνεύουν οι Γρήγορης Μπιθικώτσης, Βίκυ Μοσχολιού, Στράτος Διονυσίου, Μαρίνα Βλαχάκη, Ελένη Βιτάλη, Λεωνίδας Βελής, Πόλυ Πάνου, Θόδωρος Πολυκανδριώτης, Γιώργος Νταλάρας, Γιώργος Ζαμπέτας και η Αθηναϊκή Κομπανία. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής ακούγονται μεταξύ άλλων τα τραγούδια «Πριν το χάραμα», «Άναψε το τσιγάρο», «Αγωνία», «Φέρτε μια κούπα με κρασί», «Κάνε κουράγιο καρδιά μου», «Άνοιξε άνοιξε», “Απ’ της Ζέας το λιμάνι”, “Παραπονιάρικο”, “Πάει πάει”, “Ο πιο καλός ο μαθητής”, “Που σαι Θανάση”, “Τα Δειλινά”, “Δεν μου καίγεται καρφάκι”, “Είσαι γυναίκα του μπελά”, “Για κοίτα κόσμε ένα κορμί”, “Πεντάμορφη”, “Οι γλάροι” κ.ά. Για τον Χαράλαμπο Βασιλειάδη μιλούν ακόμη η χήρα του Άννα Βασιλειάδη, συγκεκριμένα για τα παρατσούκλια του “Τσάντας” και “Παππούς”, το χιούμορ και την εξυπνάδα του, καθώς και οι εκδότες Αριστείδης Μαυρίδης και Γιάννης Γκοβόστης, οι οποίοι φωτίζουν δύο λιγότερο γνωστές πλευρές της προσωπικότητας, εκείνη του λογοτέχνη και του μεταφραστή, την σοβαρή, σιωπηλή πλευρά του Βασιλειάδη και την λογοτεχνική και ποιητική του υπόσταση. Ο Λ. Παπαδόπουλος αναφέρεται επίσης στη συγγένεια του Βασιλειάδη με τον δικτάτορα Παπαδόπουλο, ενώ υπογραμμίζει ότι ο Βασιλειάδης δεν επωφελήθηκε ποτέ από τη σχέση αυτή και ότι πέθανε πάμφτωχος. Επισημαίνει ακόμα τον άσχημο τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκαν μαέστροι στον Βασιλειάδη προκειμένου να του επιτρέψουν να δώσει τραγούδια του σε δισκογραφικές. Η μνήμη που ο ίδιος ο Παπαδόπουλος έχει από τον Βασιλειάδη είναι ενός από τους ελάχιστους που πρόσεξαν τα τραγούδια του και του είπαν ένα καλό λόγο, ενώ επιμένει ότι η θέση του στο ελληνικό τραγούδι είναι σημαντική μιας και πάνω από δέκα τραγούδια του θεωρούνται διαχρονικές επιτυχίες στο λαϊκό τραγούδι. Η εκπομπή περιλαμβάνει και πλάνα με τον Ζαμπέτα ο οποίος θυμάται με τρυφερότητα τη γνωριμία τους, τη μακρόχρονη συνεργασία με τον Βασιλειάδη και τα τραγούδια του που μελοποίησε ο ίδιος και τραγούδησαν σημαντικοί λαϊκοί ερμηνευτές και ερμηνεύτριες.

Σκηνοθεσία: Βασίλης Βλαχοδημητρόπουλος

Παρουσίαση: Λευτέρης Παπαδόπουλος

Έτος παραγωγής: 1989

Σύνταξη άρθρου – τεκμηρίωση εκπομπής: Βλάσης Κομνηνός

