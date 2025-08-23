Γιάννης Πουλόπουλος – 23 Αυγούστου 2020

Συμπληρώνονται φέτος πέντε χρόνια από το θάνατο του κορυφαίου ερμηνευτή Γιάννη Πουλόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, στις 23 Αυγούστου 2020. Ο Γιάννης Πουλόπουλος γεννήθηκε το 1941 και από μικρός είχε ιδιαίτερη κλίση στη μουσική. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 σπούδαζε στη νυχτερινή σχολή ΝΤΗΖΕΛ, με ειδικότητα ηλεκτρολόγου και παράλληλα προσπαθούσε να περάσει από ακροάσεις της δισκογραφικής εταιρείας Κολούμπια. Το 1963 ο Μίκης Θεοδωράκης τον ανέδειξε και τον επέλεξε για να πει τρία τραγούδια στο θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη ''Η γειτονιά των αγγέλων'', που εκείνη τη χρονιά ανέβαινε στο θέατρο Ρεξ από τον θίασο Τζένης Καρέζη–Νίκου Κούρκουλου.

Η πορεία του στη μουσική συνεχίστηκε με μεγάλη επιτυχία. Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 εμφανιζόταν σε μπουάτ στην Πλάκα και παράλληλα συμμετείχε σε πολλές επιτυχημένες ταινίες. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ταινίες: ''Οι θαλασσιές οι χάντρες'' (1966), ''Μια κυρία στα μπουζούκια'' (1968), ''Γοργόνες και μάγκες'' (1968), ''Η Παριζιάνα'' (1969),κ.ά. Συνεργάστηκε με πληθώρα σπουδαίων στιχουργών και συνθετών όπως το Μίμη Πλέσσα, το Λευτέρη Παπαδόπουλο, το Γιώργο Ζαμπέτα, το Γιάννη Σπανό, το Δήμο Μούτση, και πολλούς άλλους και συνδέθηκε με το λεγόμενο ''Νέο Κύμα'' του ελληνικού τραγουδιού.

Σταθμός στην καριέρα του Γιάννη Πουλόπουλου αλλά και γενικότερα στο ελληνικό τραγούδι θεωρείται ο δίσκος ''Ο δρόμος'' που κυκλοφόρησε το 1969 σε μουσική Μίμη Πλέσσα και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ο συγκεκριμένος δίσκος έγινε το πιο επιτυχημένο σε πωλήσεις άλμπουμ στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας, φτάνοντας τα 3.000.000 αντίτυπα. Από εκεί και πέρα ο Γιάννης Πουλόπουλος έγινε ένας από τους πιο εμπορικούς τραγουδιστές του ελληνικού πενταγράμμου και η καριέρα του απογειώθηκε. Παρέμεινε ένας από τους πιο ξεχωριστούς και αγαπημένους ερμηνευτές μέχρι την απόσυρσή του από τη δισκογραφία στα τέλη της δεκαετίας του 1990.



Παράλληλα, ο Γιάννης Πουλόπουλος ασχολήθηκε με την ποίηση και κυκλοφόρησε δύο ποιητικές συλλογές, με τίτλο ''Τετράδιο'' (1971) και ''Ταξίδι στο κέντρο της νύχτας'' (1983). Ακόμη, ασχολήθηκε με τη ζωγραφική και τη χαλκογραφία.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει ένα απόσπασμα από την εκπομπή ''Καλλιτεχνικό Καφενείο'' παραγωγής 1986.

ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Το ''Καλλιτεχνικό Καφενείο'' είναι μια σειρά ψυχαγωγικών εκπομπών που αναπαριστά την ατμόσφαιρα ενός ελληνικού καφενείου με παρουσιαστές τον ηθοποιό Βασίλη Τσιβιλίκα, τον συνθέτη και μαέστρο Μίμη Πλέσσα και τον σκηνοθέτη Κώστα Φέρρη και καλεσμένους αγαπημένους ηθοποιούς, τραγουδιστές, σκηνοθέτες και συγγραφείς. Προβλήθηκε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 1986 και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 1988.

Ο Μίμης Πλέσσας υποδέχεται τον ερμηνευτή Γιάννη Πουλόπουλο και μιλούν για την αρχή της συνεργασίας τους στο Θέατρο Ρεξ, το Νέο Κύμα και τα τραγούδια που έκαναν μαζί. Ο Γιάννης Πουλόπουλος ερμηνεύει τα τραγούδια «Έκλαψα χθες», «Θα πιω απόψε το φεγγάρι», «Έπεφτε βαθιά σιωπή», «Ποια νύχτα σε έκλεψε», «Όλα δικά σου», «Το άγαλμα».

Έτος παραγωγής: 1986

Παρουσίαση: Μίμης Πλέσσας, Βασίλης Τσιβιλίκας, Κώστας Φέρρης

Τηλεσκηνοθεσία: Νέστωρ Παβέλλας

Σκηνοθεσία: Κώστας Φέρρης

Σύνταξη άρθρου: Δαμιανός Αγραβαράς