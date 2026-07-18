Ο Νέλσον Μαντέλα γεννήθηκε στις 18 Ιουλίου του 1918. Κάθε χρόνο την ίδια ημέρα εορτάζεται η Διεθνής Ημέρα Νέλσον Μαντέλα, όπως αυτή ορίστηκε το 2009 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για να τιμηθεί η προώθηση της ειρήνης, της κοινωνικής συνοχής και του τέλους του ρατσισμού, αξίες για τις οποίες πάλεψε ο Μαντέλα. Ο Νέλσον Μαντέλα υπήρξε ο κεντρικός αγωνιστής κατά του απαρτχάιντ στη Νότιο Αφρική, κατά του ρατσισμού, υπέρ της ελευθερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης και ήταν ο πρώτος μαύρος Αφρικανός και δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος της χώρας του. Το Αρχείο της ΕΡΤ με αφορμή αυτή την επέτειο παρουσιάζει την εκπομπή:

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Το συγκεκριμένο επεισόδιο αποτελεί ένα αφιέρωμα στη Νότιο Αφρική. Το 1994 πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες πολυφυλετικές και δημοκρατικές εκλογές, αποτέλεσμα πρωτοβουλίας και διαπραγμάτευσης ανάμεσα στον τότε πρόεδρο Φρεντερίκ Ντε Κλερκ και τον αρχηγό του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου, Νέλσον Μαντέλα. Οι τηλεθεατές έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια ιστορική αναδρομή της εξέλιξης των κοινωνικοπολιτικών συνθηκών στη χώρα. Γίνεται αναφορά στις φυλετικές διαφορές, τάσεις, αντιθέσεις μεταξύ των Αφρικανών πολιτών, των λευκών Αφρικάνερς και τις εσωτερικές τους συγκρούσεις. Οι εντάσεις αυτές μαζί με τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, η αλλαγή και το ξερίζωμα του απαρτχάιντ καθιστούν κρίσιμες και ιστορικές τις εκλογές του 1994. Περιγράφονται τα νομοθετικά, κοινοβουλευτικά και κυβερνητικά όργανα όπως αυτά θα διαμορφωθούν μετά τις εκλογές. Καταγράφεται η προσπάθεια του Μαντέλα να απευθυνθεί στη λευκή μειονότητα προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνεργασία και την παραμονή της στη χώρα.

Στην εκπομπή μιλούν εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων που διεκδικούν την εξουσία στις επερχόμενες εκλογές. Περιλαμβάνεται απόσπασμα συνέντευξης του Φρεντερίκ Ντε Κλερκ ο οποίος μιλάει για το απαρτχάιντ και τις αλλαγές για τη χώρα, αλλά βλέπει με αισιοδοξία για το μέλλον της Ν. Αφρικής για την οικονομία και τις ξένες επενδύσεις προβλέποντας ειρήνη, ευημερία και ανάπτυξη, παρά τις δυσκολίες που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση εθνικής ενότητας στη νέα εποχή διακυβέρνησης της χώρας. Παρουσιάζονται εκτενώς από τη μία πλευρά οι ανησυχίες των λευκών επιχειρηματιών και πολιτών, οι οποίοι αμφιβάλλουν κυρίως για την ασφάλεια των επενδύσεών τους, από την άλλη τα επιχειρήματα των αφρικανών πολιτικών που διαψεύδουν πρακτικές εκδίκησης εις βάρος των λευκών, ενώ περιλαμβάνονται αποσπάσματα από προεκλογικές ομιλίες του Νέλσον Μαντέλα. Επίσης καταγράφονται οι απόψεις μελών της ελληνικής κοινότητας της Νοτίου Αφρικής και οι ανησυχίες τους για τον κίνδυνο ταραχών και πολιτικής βίας στο πλαίσιο των επερχόμενων εκλογών.

Ειδικά ο Γιώργος Μπίζος, δικηγόρος του Μαντέλα, μιλάει για τον Νέλσον Μαντέλα, τον χαρακτήρα του, την έλλειψη ρεβανσισμού και πικρίας απέναντι στους λευκούς, περιγράφει μια επίσκεψή του στις φυλακές του Robben Island, το 1965, ενδεικτική του χιούμορ και της μεγαλοψυχίας του Μαντέλα. Αναφέρεται στο δύσκολο κυβερνητικό έργο που περιμένει τον Μαντέλα μετά τη νίκη στις εκλογές του 1994, τα τεράστια πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που πρέπει να ξεπεραστούν.

Το τελευταίο μέρος της εκπομπής επιστρέφει το 1998 στην Νότιο Αφρική, λίγο πριν την αποχώρηση του Νέλσον Μαντέλα από το αξίωμα του προέδρου, αποτιμώντας τις συνθήκες της πολιτικής αλλαγής στη χώρα, αλλά και την κοινωνική και οικονομική κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί, μαζί με τις αρνητικές της επιπτώσεις για τα μέλη της εκεί ελληνικής κοινότητας.

Στην εκπομπή μιλούν οι Τζόε Σλόβο, αρχηγός του Κομουνιστικού Κόμματος Ν. Αφρικής, Τόκιο Σεκουάλε, υποψήφιος πρωθυπουργός Νοτίου Αφρικής, Πιτ Ράντελ, εκπρόσωπος κόμματος Λευκών Εξτρεμιστών Νοτίου Αφρικής, Πινκ Μπότα, υπουργός Εξωτερικών Νοτίου Αφρικής, Νικόλαος Παλαιολόγος, πρόεδρος ελληνικού εμπορικού επιμελητηρίου Νοτίου Αφρικής, Στέλιος Βογιαντζόγλου, πρόεδρος ελληνικής κοινότητας Γιοχάνεσμπουργκ, Παράσχος Αυγητίδης, επιχειρηματίας. Γιάννης Μακρίδης, επιχειρηματίας, Περικλής Σταμούλης, πρέσβης στην Πρετόρια, Γιώργος Μαζαράκης, δημοσιογράφος τηλεόρασης Νοτίου Αφρικής, Μανγκοσούθου Μπουτελέζι, πρόεδρος του κόμματος της Νοτίου Αφρικής IFP και Γιωργος Μπίζος, δικηγόρος του Νέλσον Μαντέλα.

Σκηνοθετική Επιμέλεια: ΣΥΜΕΩΝ ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ

Δημοσιογραφική έρευνα: ΛΑΜΠΗΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗΣ

Έτος παραγωγής: 1998

Σύνταξη άρθρου – τεκμηρίωση εκπομπής: Βλάσης Κομνηνός

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