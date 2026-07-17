Συμπληρώνονται φέτος 5 χρόνια από το θάνατο της δημοφιλούς τραγουδίστριας του δημοτικού τραγουδιού Φυλιώς Πυργάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, 17 Iουλίου του 2021. Γεννημένη στον Ασπρόκαμπο Σικυωνίων Κορινθίας το 1939, άρχισε να τραγουδά σε γλέντια και πανηγύρια από το 1953. Αργότερα μετακόμισε στην Αθήνα και παρουσιάστηκε στη δισκογραφική εταιρία Columbia, με την οποία κυκλοφόρησε πολλούς δίσκους 45 στροφών. Ο πρώτος της δίσκος κυκλοφόρησε το 1967 με την ονομασία «Βαρέθηκα τα νιάτα μου», με μουσική και στίχους του Κώστα Κοντογιώργη, ο οποίος την είχε εντάξει στην ορχήστρα του. Αργότερα, αναγνωρίστηκε στον χώρο του δημοτικού τραγουδιού και παράλληλα συνεργάστηκε με μεγάλους και σπουδαίους μουσικούς. Πέρα από την Ελλάδα έκανε πολλές εμφανίσεις και στο εξωτερικό, στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στη Γερμανία, στη Σκανδιναβία, διαδίδοντας το δημοτικό τραγούδι με μεγάλη επιτυχία και ανταπόκριση από τον κόσμο.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει ένα επεισόδιο της εκπομπής ”Η ζωή είναι παιχνίδι” παραγωγής 2006, αφιερωμένο στη Φυλιώ Πυργάκη.

Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΦΥΛΙΩ ΠΥΡΓΑΚΗ: ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Η Άννα Δρούζα υποδέχεται τη δημοφιλή τραγουδίστρια παραδοσιακής μουσικής Φυλιώ Πυργάκη σε ένα επεισόδιο αφιερωμένο στο δημοτικό τραγούδι. Η Φυλιώ Πυργάκη συστήνει τους μουσικούς της ορχήστρας της, οι οποίοι είναι οι: Πάνος Πλαστήρας, Κώτσας Πίτσος, Βασίλης Φωτίου και Γιώργος Ρούπας. Αμέσως μετά, προβάλλεται ένα βίντεο στο οποίο η Φυλιώ Πυργάκη μιλά για τη ζωή της και περιγράφει πώς ξεκίνησε να τραγουδά σε πανηγύρια και γλέντια της επαρχίας.

Στη συνέχεια, η Φυλιώ Πυργάκη μας συστήνει τον εγγονό της, Θοδωρή, και η Άννα Δρούζα υποδέχεται τον Ελληνικό Παραδοσιακό Όμιλο, μέλη του οποίου χορεύουν ζωντανά στην εκπομπή. Η Φυλιώ Πυργάκη ερμηνεύει τα εξής τραγούδια: «Σαν περπατάς παραπατάς», «Σήμερα Γιώργη μ’ Πασχαλιά», «Πήραν τα βουνά, πήραν τα βιλαέτια» και «Χαράματα στη Λιβαδειά (Όμορφη Λιβαδίτισσα)». Η Άννα Δρούζα αναφέρεται στα εκατοντάδες μηνύματα που στέλνουν στη Φυλιώ Πυργάκη τηλεθεατές από διάφορα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, η Φυλιώ Πυργάκη ερμηνεύει τα εξής τραγούδια: «Παπαδοπούλα λεβεντονιά», «Εδώ πα το ‘χω ταμένο (Τσαγκάρης)», «Ένα μωρέ ένα (Τρελαίνομαι για εσένα)», «Στ’ Αναπλιού το Παλαμήδι», «Ποιος έλατος κρατάει δροσιά», «Παπαλάμπραινα», «Να ‘χα νεράντζι», «Σα δεν ήξερες να υφάνεις (Δημητρούλα)», «Μπήκαν τα γίδια στο μαντρί», «Τα μαύρα τα μαλλιά σου», «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» και «Μου παρήγγειλε τ’ αηδόνι». Η Άννα Δρούζα αναφέρεται ξανά στις περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού από τις οποίες οι τηλεθεατές στέλνουν τα μηνύματά τους στη Φυλιώ Πυργάκη.

Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, η Φυλιώ Πυργάκη ερμηνεύει τα εξής τραγούδια: «Το παπάκι πάει στην ποταμιά», «Μ’ έκαψες γειτόνισσα», «Αννούλα» και «Ο αμάραντος». Η εκπομπή ολοκληρώνεται με ευχές για ένα καλό Σαββατοκύριακο.

Έτος παραγωγής: 2006

Επιμέλεια-παρουσίαση: Άννα Δρούζα

Σκηνοθεσία: Ηλίας Λεδάκης

Σύνταξη άρθρου – τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς

Κωδικός τεκμηρίου: PS020020