Η αγαπημένη μας Νάκυ Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ, έφυγε από τη ζωή. Γεννημένη στην Κέρκυρα, η Νάκυ Αγάθου ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της στην εκφώνηση, το 1964 όταν δούλεψε ως παρουσιάστρια εκπομπών- εκφωνήτρια στον τοπικό περιφερειακό Ραδιοφωνικό Σταθμό του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας στην Κέρκυρα. Από την Κέρκυρα μετακόμισε στην Αθήνα για να δουλέψει στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθηνών (τον πρόγονο του Πρώτου Προγράμματος) και το 1966 επελέγη για παρουσιάστρια του τηλεοπτικού προγράμματος του Πειραματικού Σταθμού Τηλεοράσεως του Ε.Ι.Ρ. που είχε μόλις ξεκινήσει, μαζί με τις επίσης εμβληματικές Ρίτα Ασημακοπούλου, Κέλλυ Σακάκου και Μακώ Γεωργιάδου.

Η σταδιοδρομία της ως εκφωνήτρια – παρουσιάστρια της τηλεόρασης ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 1966 και έμελλε να γίνει ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και αγαπητά πρόσωπα της μικρής οθόνης, ταυτισμένη με την ΕΡΤ. Παρέμεινε στο δυναμικό της δημόσιας τηλεόρασης έως το τέλος της δεκαετίας του 1980. Επιπλέον, συμμετείχε σε πολλά προγράμματα της ΕΡΤ, εορταστικά, αφιερωματικά, κ.ά., σατιρίζοντας πολλές φορές τον εαυτό της.

Το Αρχείο της ΕΡΤ αποχαιρετά με βαθιά θλίψη την αγαπημένη μας Νάκυ Αγάθου με μια συνέντευξη που παραχώρησε στη Δάφνη Μπόκοτα και την εκπομπή ”Εκτός” το 1995.

ΕΚΤΟΣ

ΝΑΚΥ ΑΓΑΘΟΥ

Το ”Εκτός” είναι μια σειρά εκπομπών κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου με τη Δάφνη Μπόκοτα. Tο συγκεκριμένο επεισόδιο είναι αφιερωμένο στην Νάκυ Αγάθου, παρουσιάστρια της κρατικής τηλεόρασης από το 1966 έως το τέλος της δεκαετίας του 1980.

Αρχικά, η Νάκυ Αγάθου μιλά για την καταγωγή της από την Κέρκυρα, τα παιδικά της χρόνια και το πώς ξεκίνησε να εργάζεται αρχικά στην κρατική ραδιοφωνία και έπειτα την τηλεόραση. Ειδικότερα, περιγράφει τις δυσκολίες που συνάντησε τα πρώτα χρόνια της ελληνικής τηλεόρασης και υπογραμμίζει πως δεν νοσταλγεί το παρελθόν. Παράλληλα, σχολιάζει το παρόν της τηλεόρασης και την επιθυμία των νέων να εμφανιστούν και να εργαστούν στην τηλεόραση.

Στη συνέχεια, αναφέρεται στην περιποίηση του εαυτού και της εμφάνισής της. Ακόμη, μιλά για την μεγάλη αγάπη της για την ΕΡΤ και ξετυλίγει πτυχές της προσωπικότητάς της. Επιπλέον, μοιράζεται ένα αστείο περιστατικό που της συνέβη στον αέρα και εξηγεί την απόφασή της να ασχοληθεί με την πολιτική στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης με το κόμμα της Πολιτικής Άνοιξης. Ξεχωρίζει ανθρώπους που θαυμάζει ιδιαίτερα.

Στο επόμενο μέρος, καταθέτειτη δική της οπτική σχετικά με την άποψη πως οι γυναίκες είναι το ”αδύναμο φύλο”. Αναφέρεται στο γάμο της και στο πώς περνά τον ελεύθερό της χρόνο. Κλείνοντας, τονίζει πως είναι πλήρως ικανοποιημένη από τη ζωή της και μιλά για τα σχόλια που είχε για την εμφάνισή της στην τηλεόραση.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής παρεμβάλλονται πλάνα της ίδιας από παλαιότερες παρουσιάσεις στην ελληνική τηλεόραση.

Έτος παραγωγής: 1995

Σκηνοθεσία: Σταύρος Στρατηγάκος

Παρουσίαση: Δάφνη Μπόκοτα

Σύνταξη άρθρου: Δαμιανός Αγραβαράς

Κωδικός τεκμηρίου: 75415