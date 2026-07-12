Δημήτρης Μαρωνίτης, 12 Ιουλίου 2016

Ο Δημήτρης Μαρωνίτης υπήρξε διακεκριμένος Έλληνας φιλόλογος, καθηγητής πανεπιστημίου, μεταφραστής κλασσικών αρχαίων ελληνικών κειμένων, κριτικός λογοτεχνίας και δοκιμιογράφος. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1929, φοίτησε στο Πειραματικό Σχολείο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και συνέχισε τις σπουδές του στη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ και μεταπτυχιακές σπουδές στη Δυτική Γερμανία. Το 1962 ολοκληρώνει τη διδακτορική διατριβή του στο ΑΠΘ, όπου και θα διδάξει Αρχαία Ελληνικά από το 1963 έως το 1968. Κατά τη διάρκεια της επταετούς δικτατορίας απολύεται από το πανεπιστήμιο, συλλαμβάνεται επανειλημμένως ως αντιστασιακός κρατείται στο ΕΑΤ – ΕΣΑ όπου και βασανίζεται. Στην μεταπολίτευση, αναλαμβάνει ως ειδικός σύμβουλος για πανεπιστημιακά ζητήματα στο Υπουργείο Παιδείας, εκλέγεται τακτικός καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο ΑΠΘ, όπου διδάσκει έως το 1996. Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη, μετέφρασε την «Οδύσσεια» και την «Ιλιάδα» του Ομήρου, έγραψε βιβλία, μονογραφίες και άρθρα για τον Όμηρο, τον Ησίοδο, τον Σοφοκλή, τον Ηρόδοτο, τον Αλκαίο, τη Σαπφώ, ενώ μελέτησε και δημοσίευσε δοκίμια για νεοέλληνες ποιητές, κυρίως εκπροσώπους της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς. Ο Δημήτρης Μαρωνίτης έφυγε από τη ζωή στις 12 Ιουλίου 2016 και για τα δέκα χρόνια από την απώλεια του σημαντικού Έλληνα φιλόλογου, το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει την εκπομπή:

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ N. ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 7 ΣΤΟ 8

Σε αυτό το επεισόδιο της σειράς ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ, αφιερωμένο στον σημαντικό κλασσικό φιλόλογο, Δημήτρη Μαρωνίτη, ο ίδιος μιλάει για τη ζωή και το έργο του, για τον πατέρα και την μητέρα του, τη σχέση τους, την αδερφή του, τη σύζυγό του και τις δύο κόρες τους. Θυμάται τα παιδικά, τα προσχολικά και σχολικά του χρόνια στη Θεσσαλονίκη, έπειτα στην κατοχή και μετά τον πόλεμο την φοίτηση στο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης και αργότερα στην Φιλοσοφική Σχολή της Θεσσαλονίκης με σπουδαίους καθηγητές, εκ των οποίων ο πιο διάσημος ήταν ο Ιωάννης Κακριδής, ενώ σημειώνει ότι ο αγαπημένος του ήταν ο Λίνος Πολίτης.

Ο Δ.Ν. Μαρωνίτης μιλάει για τη συγγραφική και μεταφραστική του δουλειά και με ικανοποίηση αναφέρει ότι ήταν μια καλή χρονιά το 2009, επισημαίνει την έκδοση των βιβλίων του για τον Σολωμό και τον Καβάφη, αλλά και για την πεζογραφία του Γιώργου Χειμωνά, επίσης την ολοκλήρωση της μετάφρασης 8 Ραψωδιών της Ιλιάδας, αλλά και την πρωτότυπη έκδοση εγχειριδίων αρχαιογνωσίας για τη μέση εκπαίδευση, γραμμένα από καθηγητές πανεπιστημίου. Προαναγγέλλει επίσης τις μελέτες του για το έργο του Σεφέρη και του Ελύτη, καθώς και μία ακόμη για τους ποιητές Μίλτο Σαχτούρη και Τάκη Σινόπουλο.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής ο Μαρωνίτης μιλάει για τη μετάφραση ως μία εντατική και συχνά επώδυνη διαδικασία. Αναφέρεται στο ίχνος του πάθους του μεταφραστή σε κάθε μετάφραση και το ζήτημα της αυτονόμησης του κειμένου, ενώ υπογραμμίζει ότι η ανάγνωση των κλασσικών κειμένων γίνεται ουσιαστικά από τη μετάφραση. Υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα σε γραφή και ανάγνωση και προσεγγίζει τη μετάφραση ως ένα είδος εντατικής ανάγνωσης. Δίνει παραδείγματα από την Οδύσσεια και την Ιλιάδα, η οποία θεωρεί ότι είναι πολύ πιο απαιτητική.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής παρουσιάζονται πλάνα με τον Δημήτρη Μαρωνίτη, είτε στο σπίτι του, είτε στο υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης, όπου διαβάζει αποσπάσματα από κείμενα και μεταφράσεις του, όπως τον μύθο του Ησίοδου με το αηδόνι και το γεράκι από το «Έργα και ημέρες», το ποίημα της Σαπφούς «Γάμοι Έκτορος και Ανδρομάχης», το τελευταίο χορικό από την αγαπημένη του τραγωδία του Σοφοκλή, «Αίας», το ποίημα του Καβάφη «Εν τω μηνί Αθύρ», το οποίο για τον ίδιο είναι εξαιρετικό παράδειγμα συναδέλφωσης ανάγνωσης και γραφής, καθώς και το στάσιμο από τον «Οιδίποδα επί Κολωνώ», το οποίο μιλάει για τη ζωή και τα γηρατειά, ένα κείμενο ανθρωπογνωσίας όπως εξηγεί ο ίδιος.

Η εκπομπή περιλαμβάνει πλάνα από την εκδήλωση στο Μουσείο Μπενάκη, στις 5 Νοεμβρίου 2008 για την ανάγνωση της Γ’ Ραψωδίας της Ιλιάδας από τον Μαρωνίτη, απόσπασμα από την παράσταση της «Ηλέκτρας» σε σκηνοθεσία του Δ. Μαυρίκιου το 1998 στην Επίδαυρο, με τον Δ.Ν. Μαρωνίτη να υποδύεται τον παιδαγωγό, τμήμα από συνέντευξη στον Λάκη Παπαστάθη τον Αύγουστο του 1998 με αφορμή την προαναφερθείσα παράσταση, καθώς και πλάνα από την παράσταση «Μαύρη Γαλήνη» στο Θέατρο Νέου Κόσμου σε σκηνοθεσία- ερμηνεία του Γιάννη Τσορτέκη, βασισμένη στο ομώνυμο κείμενο του Μαρωνίτη, το οποίο γράφτηκε στα κρατητήρια του ΕΑΤ ΕΣΑ κατά τη δικτατορία των συνταγματαρχών.

Σκηνοθεσία: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΥ

Οργάνωση παραγωγής: ΤΑΚΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Πρώτη τηλεοπτική προβολή: 11 Φεβρουαρίου 2009

Σύνταξη άρθρου – τεκμηρίωση εκπομπής: Βλάσης Κομνηνός

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