Το ”Λούνα Παρκ” κάνει πρεμιέρα

Το ημερολόγιο έγραφε «11 Ιουλίου 1974» και όσοι τηλεθεατές διέθεταν τηλεοπτικό δέκτη μπορούσαν να παρακολουθήσουν την πρεμιέρα του θρυλικού «Λούνα Παρκ» στο Ε.Ι.Ρ.Τ. Ο Γιάννης Δαλιανίδης έγραφε και σκηνοθετούσε ένα —μοναδικό έως σήμερα για την ελληνική τηλεόραση— ποτ πουρί, το οποίο αποτελούνταν από αυτοτελή εύθυμα σκετσάκια, μουσικό σόου και τηλεπαιχνίδι. Τηλεσκηνοθέτης ήταν ο Βασίλης Βλαχοδημητρόπουλος, την παραγωγή έκανε ο Ντένης Πετρόπουλος, τα σκηνικά επιμελήθηκε ο Μίνως Αργυράκης, ενώ η μουσική επιμέλεια ανήκε στον Μίμη Πλέσσα.

Κεντρικός ήρωας του «Λούνα Παρκ» ήταν ο «Κυρ-Γιώργος», τον οποίο ενσάρκωσε με μεγάλη επιτυχία ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος. Άλλοι βασικοί ρόλοι ήταν εκείνοι της συζύγου του, «Ουρανίας» (Άννα Παϊτατζή), της αφελούς ανιψιάς του, «Κάθριν» (Ρένα Παγκράτη), της πληθωρικής χαρτορίχτρας «Μαρίας» (Αλέκα Στρατηγού), της «Τούλας» (Κάτια Αθανασίου), με το παιχνίδι των κρίκων και τη γνωστή ατάκα «Πέντε κρίκοι ένα τάλιρο, για περάστε παρακαλώ, πλούσια δώρα!», καθώς και του «Θόδωρου», του καφετζή (Σπύρος Φασιανός). Μακροβιότερος παρουσιαστής της εκπομπής υπήρξε ο Βαγγέλης Βουλγαρίδης.

Μάλιστα, δύο από τους πρωταγωνιστές, ο Νίκος και η Ρένα (Νίκος Δαδινόπουλος και Μαίρη Ευαγγέλου), αφού γνωρίστηκαν στο πλαίσιο των γυρισμάτων και μετά τον τηλεοπτικό τους γάμο, με κουμπάρο τον Κυρ-Γιώργη, σε επεισόδιο του «Λούνα Παρκ» το 1977, έγιναν ζευγάρι και στη ζωή το 1979. Η σειρά διήρκεσε έως το 1981, συμπληρώνοντας 330 επεισόδια, αριθμό-ρεκόρ για την ελληνική τηλεόραση εκείνης της εποχής.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών δημόσιας τηλεόρασης, το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει το αφιερωματικό επεισόδιο ”Λούνα Παρκ” της σειράς ”Μηχανή του Χρόνου” παραγωγής 2001.

ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

Η ”Μηχανή του Χρόνου” είναι μια σειρά που επιμελείται και παρουσιάζει η Σεμίνα Διγενή και προβάλλει αφιερώματα σε παλιές αγαπημένες σειρές της δημόσιας τηλεόρασης, παραστάσεις που άφησαν ιστορία και αγαπημένα πρόσωπα της μικρής και μεγάλης οθόνης. Το συγκεκριμένο επεισόδιο είναι αφιερωμένο στη θρυλική σειρά της ΕΡΤ ”Λούνα Παρκ”.

Ειδικότερα, στο επεισόδιο, καλεσμένοι της Σεμίνας Διγενή είναι οι εξής συντελεστές της σειράς «Λούνα Παρκ»: Γιάννης Δαλιανίδης, Βασίλης Τσιβιλίκας, Άννα Παϊτατζή, Καίτη Ιμπροχώρη, Ελένη Κριτή, Ευαγγελία Σαμιωτάκη, Σωτήρης Τζεβελέκος και Έρση Δοξακοπούλου. Προβάλλεται απόσπασμα από επεισόδιο του «Λούνα Παρκ» και οι καλεσμένοι μιλούν για το περιεχόμενό του και τη διαχρονικότητα του κειμένου. Η Έρση Δοξακοπούλου και ο Γιάννης Δαλιανίδης περιγράφουν πώς ξεκίνησε και στήθηκε το «Λούνα Παρκ».

Ακολουθεί ακόμη ένα μικρό απόσπασμα από τη σειρά και ο Γιάννης Δαλιανίδης μιλά για τους ρόλους που υποδύονταν η Άννα Παϊτατζή, η Καίτη Ιμπροχώρη, ο Βασίλης Τσιβιλίκας και η Ελένη Κριτή. Ο Βασίλης Τσιβιλίκας θυμάται την ατμόσφαιρα στα γυρίσματα και κάποιες αστείες στιγμές. Στη συνέχεια, η Ευαγγελία Σαμιωτάκη αναφέρεται στον ρόλο της ως «μέντιουμ» και στην ταύτιση των ηθοποιών με τους ρόλους τους από το κοινό, ενώ ο Σωτήρης Τζεβελέκος μοιράζεται την εμπειρία του από τη σειρά. Η Έρση Δοξακοπούλου τονίζει ότι στη σειρά συμμετείχαν και δημοσιογράφοι και ότι μία από τις καινοτομίες της ήταν το ένθετο τηλεπαιχνίδι. Προβάλλεται απόσπασμα με τον Βαγγέλη Βουλγαρίδη να παρουσιάζει παιχνίδι μέσα στο «Λούνα Παρκ».

Ακολούθως, ο Γιάννης Δαλιανίδης θυμάται ένα στιγμιότυπο από τα γυρίσματα ενός χριστουγεννιάτικου επεισοδίου. Η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τον «Κυρ Γιώργο», Διονύση Παπαγιαννόπουλο, καθώς και γύρω από την απώλεια παλιών σειρών και τεκμηρίων της πρώτης περιόδου της ελληνικής τηλεόρασης. Προβάλλεται απόσπασμα με τον Γιάννη Πάριο να ερμηνεύει το «Να λοιπόν γιατί σ’ αγάπησα» στο «Λούνα Παρκ».

Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, η Σεμίνα Διγενή υποδέχεται στο στούντιο της εκπομπής τη Βίκυ Χαρίτου και τον Δημήτρη Τριανταφυλλίδη, οι οποίοι ερμηνεύουν τα τραγούδια «Έλα από εδώ», «Λιωμένο παγωτό» και «Πόσο σε θέλω». Έπειτα, οι συντελεστές του «Λούνα Παρκ» θυμούνται θρύλους του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου που συμμετείχαν στη σειρά. Ακολουθούν ακόμη δύο αποσπάσματα από το «Λούνα Παρκ».

Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, η Σεμίνα Διγενή ευχαριστεί τους καλεσμένους και τους τηλεθεατές, ενώ η Βίκυ Χαρίτου και ο Δημήτρης Τριανταφυλλίδης ερμηνεύουν τα τραγούδια «Άσε με να φύγω», «Αν είναι η αγάπη αμαρτία» και «Όποια και να ’σαι».

Έτος παραγωγής: 2001

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 02/02/2001

Παρουσίαση: Σεμίνα Διγενή

Σκηνοθεσία: Μάνος Καμπίτης

Σύνταξη άρθρου – τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς