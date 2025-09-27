Δολοφονία Ιωάννη Καποδίστρια

Τον Μάρτιο του 1827 η Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας εκλέγει Κυβερνήτη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους τον Ιωάννη Καποδίστρια. Στις 27 Σεπτεμβρίου 1831 ο Κυβερνήτης της Ελλάδας δολοφονείται από τους Κωνσταντίνο και Γεώργιο Μαυρομιχάλη, της οικογένειας των κοτζαμπάσηδων της Μάνης, έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο. Η σύντομη περίοδος διακυβέρνησής του Καποδίστρια που είχε ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 1828, κατά την οποία έθεσε σε εφαρμογή σειρά μέτρων για την συγκρότηση και οργάνωση ενός σύγχρονου ελληνικού κράτους, διακόπηκε απότομα, ακολουθούμενη από μια περίοδο αναρχίας και εμφυλίων συγκρούσεων μεταξύ φατριών.

Με αφορμή το ιστορικό γεγονός της δολοφονίας του Ιωάννη Καποδίστρια, σαν σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου, το Αρχείο της ΕΡΤ προτείνει ένα επεισόδιο της σειράς εκπομπών του Φρέντυ Γερμανού «Εκπομπές που αγάπησα» (παραγωγής 1994) αφιερωμένο στον Ιωάννη Καποδίστρια.

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Με αφορμή τον εορτασμό της Επανάστασης του 1821, στην επετειακή εκπομπή αυτή που προβλήθηκε στις 27 Μαρτίου 1994, ο Φρέντυ Γερμανός θυμάται παλαιότερες σχετικές εκπομπές του. Στην έναρξη του επεισοδίου προβάλλονται σύντομα πλάνα από το επεισόδιο της σειράς «Αλάτι & Πιπέρι» με καλεσμένους τους απογόνους ηρώων του 1821. Ακολουθεί το απόσπασμα αφιερώματος της σειράς «Πρώτη σελίδα» (1981) στον Ιωάννη Καποδίστρια. Η εκπομπή ξεκινά με μια αναπαράσταση της δολοφονίας του Καποδίστρια και στη συνέχεια ο Φρέντυ Γερμανός επιχειρεί να ζωντανεύσει τις συνθήκες της δολοφονίας του Κυβερνήτη από τους Γιώργη και Κωνσταντή Μαυρομιχάλη στις 27 Σεπτεμβρίου 1831.

Μαζί με τον Βιάρο Καποδίστρια, δισέγγονο του νεότερου αδερφού του Κυβερνήτη, περπατούν στα χνάρια της ημέρας εκείνης στο Ναύπλιο, από το Ιτς Καλέ μέχρι την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, περιγράφοντας τα γεγονότα όπως εκτυλίχθηκαν. Ο Γερμανός Μαυρομιχάλης, απόγονος της οικογένειας Μαυρομιχάλη, δίνει τη δική του μαρτυρία για τη δολοφονία, περιγράφοντας την φυγή των Μαυρομιχάληδων, αναφέρεται στα ιδεολογικά κίνητρα της δολοφονίας, και τέλος, περιγράφει τις τελευταίες στιγμές του Γιώργη Μαυρομιχάλη. Ακούγεται ποίημα του Αλέξανδρου Σούτσου, το οποίο στρέφεται εναντίον του Κυβερνήτη και στη συνέχεια ο Δημήτριος Σούτσος, απόγονος του ποιητή, εκφράζει τη δική του άποψη σχετικά με το ποίημα. Η εκπομπή πλαισιώνεται από δημοσιεύματα εφημερίδων της εποχής, σχετικά αποσπάσματα από προφορική εξομολόγηση του Καποδίστρια, αποσπάσματα αφηγήσεων του Βλαχογιάννη και του Ραγκαβή, ενώ περιλαμβάνεται, ακόμη η μαρτυρία της Αικατερίνης Κωστούρου, δισέγγονης του Νικολάου Σπηλιάδη, Γραμματέα της Επικράτειας (Πρωθυπουργού) στην Κυβέρνηση Καποδίστρια, για τον Κυβερνήτη.

Παραγωγή: 1994

Σκηνοθετική Επιμέλεια:

Στέλιος Ράλλης

Ημερομηνία προβολής: 25/3/1996