Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων, ANIMASYROS, ξεκινάει σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, στο πανέμορφο νησί της Σύρου και μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα 280 ταινιών από πενήντα διαφορετικές χώρες. Το φεστιβάλ ANIMASYROS περιλαμβάνει επίσης, 7 διαγωνιστικά τμήματα, καλεσμένους απ' όλο τον κόσμο, αφιέρωμα στον Αμερικανό δημιουργό Bill Plympton, με κεντρική θεματική για φέτος "Animated Cosmos", αλλά και αφιερώματα στη σκηνή κινουμένων σχεδίων της Κροατίας, αλλά και ένα φόρο τιμής στους πρωτοπόρους των ελληνικών κινουμένων σχεδίων το αφιέρωμα The Great Greek Masters. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ του είδους του σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2008 στη Σύρο και συνεχίζει μέχρι σήμερα με περισσότερους από 104.000 μοναδικούς θεατές.

Το φεστιβάλ του ANIMASYROS αποτελείται από τρεις βασικούς πυλώνες, το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την Αγορά, καθώς και πλήθος παράλληλων δράσεων, όπως εκθέσεις, συναυλίες και πάρτι. Ξεκίνησε ως μια πρωτοβουλία της Αστικής Εταιρείας μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ-Εταιρία Αστικού Πολιτισμού», για την ανάδειξη και την προώθηση της κινηματογραφικής τέχνης της εμψύχωσης στο κοινό, στοχεύοντας ταυτόχρονα στη θεμελίωση και τη διατήρηση ενός δημιουργικού πυρήνα συνάντησης και δικτύωσης των καλλιτεχνών και επαγγελματιών του χώρου του κινουμένου σχεδίου σε πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Με αφορμή την έναρξη του 18ου ANIMASYROS, στις 22 Σεπτεμβρίου 2025, το Αρχείο ΕΡΤ προτείνει την εκπομπή:

Το συγκεκριμένο επεισόδιο της σειράς ΑΝΙΜΕΡΤ, παραγωγής 2016, παρουσιάζει το 9ο φεστιβάλ ANIMASYROS. H Μαρία Ανεστοπούλου, διευθύντρια του Animasyros, μιλάει για το πρόγραμμα του φεστιβάλ, τον ρόλο της ως διευθύντρια, την απόφαση το 2008, στο πλαίσιο της ιδέας της πολιτιστικής αποκέντρωσης να δημιουργηθεί ένα φεστιβάλ κινουμένου σχεδίου μακριά από την Αθήνα. Μιλάει για την ανάγκη των καλλιτεχνών να εκτεθούν στο κοινό, να προβληθεί η δουλειά τους, αλλά και τη δυναμική και γόνιμη σχέση του κοινού με το φεστιβάλ. Ο Θοδωρής Καραμανώλης πρώην διευθυντής προγράμματος Animasyros μιλάει για την εμπειρία του μέσα από τη συνεργασία για το Φεστιβάλ. Ο Παναγιώτης Κυριακουλάκος, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και αντιπρόσωπος του ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ, μιλάει για τη συμμετοχή των φοιτητών του τμήματος Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, ως εθελοντές στο φεστιβάλ.

Γίνεται αναφορά στο χαρακτήρα του φεστιβάλ, την ιστορία και εξέλιξή του, τη συμβολή του στην ανάπτυξη του animation στην Ελλάδα, τους εθελοντές Ανιμάνιακς που στηρίζουν σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία του φεστιβάλ, προβάλλεται το θέατρο Απόλλων όπου πραγματοποιούνται πολλές από τις προβολές και εκδηλώσεις του φεστιβάλ, καθώς και η κεντρική πλατεία Μιαούλη της Ερμούπολης με το Δημαρχιακό μέγαρο, καθώς και σε άλλες περιοχές του νησιού όπως η άνω Σύρα και η Ποσειδωνία ή Ντελαγκράτσια. Παρουσιάζεται σύντομα η ιστορία του νησιού της Σύρου και της Ερμούπολης, υπογραμμίζεται η αργή και σταθερή ανάπτυξη του φεστιβάλ η οποία φαίνεται να εγγυάται την πορεία του στο μέλλον. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο κοινωνικό πρόσωπο του φεστιβάλ, στα εργαστήρια από ΑΜΕΑ, αλλά και από ηλικιωμένους ανθρώπους.

Η Ελένη Μούρη, αναπληρώτρια καθηγήτρια ΤΕΙ Αθήνας, ιδρυτικό μέλος Animasyros, μιλάει για την επαφή με τους ανθρώπους του φεστιβάλ και τη συνεργασία μαζί τους. Η αντιδήμαρχος Πολιτισμού Σύρου – Ερμούπολης, Θωμαής Μενδρινού μιλάει για τη σχέση του δήμου και της τοπικής κοινωνίας με το φεστιβάλ και ο Μπάμπης Κουλούρας διευθυντής προγράμματος και παρουσιαστής Αιγαίο Τηλεόραση μιλάει για την ανέλπιστη καθιέρωση του φεστιβάλ. Η Βαλεντίνη Ποταμιάνου, πρόεδρος Ινστιτούτου Κυβέλη, μιλάει για την οριζόντια και κάθετη διασύνδεσης που καταφέρνει σε πολιτιστικό και κοινωνικό επίπεδο το φεστιβάλ. Παρουσιάζεται και το ινστιτούτο Κυβέλη και η προσπάθεια διάσωσης της μνήμης ενός σημαντικού κομματιού του ελληνικού θεάτρου.

Ο Stuart Clark διευθυντής παραγωγής A+C Studios εξηγεί ότι έχει παρακολουθήσει τρεις εκδόσεις του φεστιβάλ (πέμπτη, έκτη και ένατη), ενώ ο Dan Richards, δημιουργικός διευθυντής A+C Studios αντίστοιχα για έξι συνεχόμενα χρόνια, διαπιστώνουν την εξέλιξη και επιτυχία του φεστιβάλ, μιλούν για το τριήμερο εργαστήριο που έχουν αναλάβει και στο οποίο δουλεύουν με φοιτητές από το χώρο του κινουμένου σχεδίου και του βιομηχανικού σχεδιασμού και τη δημιουργία της ταινίας «Το νησί» μέσα σε τρεις μέρες.

H Laetitia Kulyk, ακόλουθος οπτικοακουστικών μέσων του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος μιλάει για τη συνεργασία με το Φεστιβάλ στο πρόγραμμα «Λευκή κάρτα», ενώ ο Todd Pierce πρώην σύμβουλος δημοσίων υποθέσεων Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα μιλάει για τη σημασία της διασύνδεσης του φεστιβάλ με τις ΗΠΑ και την προβολή ταινιών στις οποίες δεν θα υπήρχε πρόσβαση. Η Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου, γενική διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής ΕΠΕ μιλάει για την ένταξη του φεστιβάλ στην πλατφόρμα συμμετοχικής χρηματοδότησης της Εθνικής Τράπεζας Act4Greece.

Οι δημοσιογράφοι Κώστας Γιαννακίδης, ο Δημήτρης Τάκης, ο Παναγιώτης Μένεγος, η Άννα Μπουσδούκου και Σταύρος Διοσκουρίδης, εξηγούν το ενδιαφέρον που προκαλεί το φεστιβάλ και την απήχηση που έχει στον κόσμο ενώ υπογραμμίζουν την ιδιαίτερη εμπειρία της συμμετοχής στο φεστιβάλ.

Προβάλλονται η ταινία της Ειρήνης Βιανέλλη “The leaf of the Poplar” (Το φύλλο της λεύκας) η οποία προβλήθηκε στο φοιτητικό διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ το 2015, καθώς και η ταινία «Το νησί» η οποία φτιάχτηκε από τους συμμετέχοντες στο εργαστήρι των Stuart Clark και Dan Richards.

Σκηνοθεσία - μοντάζ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΛΑΒΙΟΣ

Παρουσίαση - σενάριο: ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΝΗΣ

Έτος παραγωγής: 2016

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Βλάσης Κομνηνός

