Σαν σήμερα, 14 Ιουλίου 1789, το φρούριο της Βαστίλης, κυριεύεται από τα πλήθη του λαού του Παρισιού. Η άλωση της φυλακής της Βαστίλης, συμβόλου της απόλυτης μοναρχίας, σηματοδοτεί την απαρχή της Γαλλικής Επανάστασης, της εξέγερσης που σημάδεψε την ιστορία και διαμόρφωσε την πορεία της σύγχρονης Ευρώπης.

Με αφορμή τη συμπλήρωση διακοσίων τριάντα επτά ετών από την 14η Ιουλίου του 1789, το Αρχείο της ΕΡΤ προτείνει ένα τηλεοπτικό τεκμήριο του 1989, το οποίο με την αφορμή των 200 ετών από την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης, επιχειρεί να αναλύσει τον θεωρητικό προβληματισμό της παρουσίας της αρχαίας Ελλάδας στη Γαλλική Επανάσταση.

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Σειρά εκπομπών με θέματα πολιτιστικού περιεχομένου, παραγωγής Σπύρου Κατσίμη και Σταύρου Στρατηγάκου. Με αφορμή την επέτειο των 200 ετών από την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης παρουσιάζεται η θεματική ενότητα με τίτλο:» Η παρουσία της αρχαίας Ελλάδας στη Γαλλική Επανάσταση» με τη συμβολή σημαντικών ερευνητών από την Γαλλία. Μιλούν στην εκπομπή οι: Francois Hartog, Διευθυντής Σπουδών στην Ανωτάτη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Παρισιού, Jacques Guillerme, ερευνητής στο CNRS (Εθνικό Κέντρο Ερευνών Γαλλίας) και Γιάννης Τσιώμης, Καθηγητής Αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο Λα Βιλετ του Παρισίου.

Πιο συγκεκριμένα, υπογραμμίζεται από τον Francois Hartog η σημασία της ελληνικής αρχαιότητας στο δημόσιο λόγο των πολιτικών αγώνων της περιόδου, και αναλύεται ο προβληματισμός κατά πόσο οι ελληνικές δημοκρατίες, και κυρίως η Σπάρτη, αποτέλεσαν πρότυπο για τους Γάλλους επαναστάτες. Ακολούθως ο Jacques Guillerme εστιάζει στο βαθύτερο νόημα που είχε το αρχαιοελληνικό θέμα του ελληνικού σώματος κατά την Επανάσταση. Τέλος, ο Καθηγητής Αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο Λα Βιλέτ Γιάννης Τσιώμης, αναλύει την επίδραση που άσκησε η αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική στην Γαλλική Επανάσταση, υπογραμμίζοντας το βασικό παράδοξο της υιοθέτησης κατά την Γαλλική Επανάσταση αρχιτεκτονικών μορφών της κλασικής Αθήνας, Ρώμης και αρχαίας Αιγύπτου.

Έτος παραγωγής: 1989

Παραγωγή: Σπύρος Κατσίμης, Σταύρος Στρατηγάκος

Δημοσιογραφική επιμέλεια: Δέσποινα Θεοδωράκη

Σκηνοθεσία: Μηνάς Ταταλίδης

Επιμέλεια άρθρου: Διδώ Γεωργούλα