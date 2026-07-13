Σαν σήμερα στις 13 Ιουλίου 1965 έφυγε από τη ζωή ο Φώτης Κόντογλου, ζωγράφος, αγιογράφος, αλλά και λογοτέχνης. Γεννημένος το 1896 στο Αϊβαλί της Μικράς Ασίας, ο Φώτης Κόντογλου υπήρξε μια πολυσήμαντη προσωπικότητα, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της νεοελληνικής πνευματικής ζωής του 20ου αιώνα και από τους κυριότερους εκπροσώπους της «Γενιάς του ‘30». Αφιερώθηκε στη βυζαντινή ζωγραφική, αγιογράφησε πολλές εκκλησίες, φιλοτέχνησε πολλές φορητές εικόνες, καθώς και τις τοιχογραφίες του Δημαρχείου της Αθήνας, ενώ ασχολήθηκε ακόμη, με την εικονογράφηση βιβλίων. Με το ζωγραφικό του έργο επηρέασεσημαντικά τη νεότερη εκκλησιαστική ζωγραφική, ενώ παράλληλα σημαντική ήταν η προσφορά του στα ελληνικά γράμματα, με έργα που υμνούν μέσα από την ιδιαίτερη γραφή του την ορθοδοξία, την ελληνική παράδοση, το ελληνικό τοπίο.

Δείτε το αφιέρωμα στον Φώτη Κόντογλου μέσα από το πολιτιστικό τηλεοπτικό περιοδικό «Συνεικόνες», παραγωγής 1995.

ΣΥΝΕΙΚΟΝΕΣ

ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, 30 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

Απόσπασμα από το 89ο επεισόδιο του πολιτιστικού τηλεοπτικού περιοδικού «Συνεικόνες», που προβλήθηκε στις 30 Αυγούστου 1995. Παρουσιάζεται σύντομο αφιέρωμα στο έργο και τη ζωή του Φώτη Κόντογλου, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση και τα 30 χρόνια από τον θάνατό του. Στο πλαίσιο της έκθεσης με τίτλο «Εν εικόνι τυπούντες» που πραγματοποιείται στην Ραφήνα από το Πνευματικό Κέντρο Ραφήνας και την Σχολή Μακτζώρτζ, μιλούν στην εκπομπή για τον σπουδαίο λογοτέχνη και καλλιτέχνη η κόρη του Φώτη Κόντογλου, Δέσπω Κόντογλου-Μαρτίνου, ο θεολόγος-θεατρολόγος Ιωσήφ Βιβιλάκης, ο βιβλιοδέτης τέχνης Ανδρέας Γανιάρης και ο γιατρός Ευάγγελος Μαυρουδής.

Λόγος γίνεται συγκεκριμένα για την τέχνη του Κόντογλου, αλλά και την προσωπικότητά του-με ιδιαίτερη αναφορά σε συγκεκριμένα επεισόδια της ζωής και της καλλιτεχνικής του πορείας από την κόρη του Δ.Κόντογλου-Μαρτίνου, όπως η πώληση του σπιτιού του την περίοδο της Κατοχής. Για τον Φώτη Κόντογλου μιλούν ακόμη, ο θεολόγος-θεατρολόγος, Ιωσήφ Βιβιλάκης, ο οποίος κάνει λόγο για το εμβληματικό λογοτεχνικό έργο του Κόντογλου «Πέδρο Καζάς», αλλά και για το σύνολο του πεζογραφικού έργου του Κόντογλου, τις προσωπογραφίες του, καθώς και τη βυζαντινή παράδοση και τη λαϊκή τέχνη. Ακόμη, γίνεται αναφορά στη μετάφραση του έργου του Μολιέρου «Οι πανουργίες του Σκαπέν» από τον Φώτη Κόντογλου, το 1937.

Ακολούθως για τον σπουδαίο καλλιτέχνη μιλά, ο Ανδρέας Γανιάρης, βιβλιοδέτης τέχνης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις διαφορετικές βιβλιοδεσίες των έργων του Κόντογλου και τέλος ο γιατρός Ευάγγελος Μαυρουδής, γιατρός, ο οποίος παρουσιάζει την έκθεση με έργα του Κόντογλου, που λαμβάνει χώρα την συγκεκριμένη χρονική περίοδο υπό τη διοργάνωση του Πνευματικού Κέντρου Ραφήνας.

Δημοσιογραφική επιμέλεια:

Παναγιώτης Παπουτσάκης

Σκηνοθεσία:

Δημήτρης Καψωμένος

Έτος παραγωγής: 1995

Ημερομηνία προβολής εκπομπής:

30/08/1995

Επιμέλεια άρθρου: Διδώ Γεωργούλα