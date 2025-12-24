Το Αρχείο της ΕΡΤ γυρίζει το χρόνο πίσω και σας μεταφέρει στην Παραμονή των Χριστουγέννων του 2007. Το τηλεοπτικό ραντεβού δόθηκε στο πλατό της εκπομπής «Έχει γούστο», με την Μπήλιω Τσουκαλά και τους καλεσμένους της να μεταφέρουν στους τηλεθεατές λίγη από τη μαγεία των Χριστουγέννων

ΕΧΕΙ ΓΟΥΣΤΟ

Πρόκειται για το εορταστικό επεισόδιο της σειράς πολιτιστικών εκπομπών με την Μπήλιω Τσουκαλά, το οποίο προβλήθηκε στις 24 Δεκεμβρίου 2007, με καλεσμένους τον Σταμάτη Κόκοτα και τους καλούς του φίλους Σπύρο Φωκά, Σάσα Καστούρα, Ελένη Ανουσάκη, Δήμο και Ιορδάνη Αμπατζόγλου. Ο γνωστός τραγουδιστής ερμηνεύει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, ενώ παράλληλα οι φίλοι του μοιράζονται με το κοινό στιγμές που πέρασαν μαζί του.

Ο ηθοποιός Σπύρος Φωκάς θυμάται την πρώτη συνάντηση του με τον Σταμάτη Κόκοτα στη Θεσσαλονίκη, όταν έκανε τα πρώτα του βήματα στο χώρο του τραγουδιού, η οποία κατέληξε σε μια μακρόχρονη φιλία, που κρατά 25 χρόνια. Η ηθοποιός Σάσα Καστούρα αναφέρεται στην πρώτη γνωριμία τους στο σπίτι του Σταύρου Ξαρχάκου, με αφορμή την κινηματογραφική ταινία «Διπλοπενιές». «Είναι ένας πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης, με ιδιαίτερη ευαισθησία», τονίζει για τον Σταμάτη Κόκοτα η ηθοποιός και πολιτικός Ελένη Ανουσάκη. Τέλος, οι αδελφοί Δήμος και Ιορδάνης Αμπατζόγλου θυμούνται στιγμές από τη συνεργασία τους με το γνωστό τραγουδιστή, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην αδυναμία που του είχε ο Αριστοτέλης Ωνάσης, αλλά και στην εμφάνιση τους, μαζί του, στο Άλμπερτ Χολ του Λονδίνου. Η Μπήλιω Τσουκαλά, όμως, έχει ετοιμάσει και μια μεγάλη έκπληξη για τον καλεσμένο της. Στο πλατό εισβάλλει ο γιος του, Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος μιλά για εκείνον κι ερμηνεύει κάποια τραγούδια που ταυτίστηκαν με τη φωνή του πατέρα του, αλλά και δικές του επιτυχίες.

Όλοι μαζί στήνουν ένα μεγάλο γλέντι στο πλατό, με τον Σταμάτη Κόκοτα να ερμηνεύει τραγούδια του που αγαπήθηκαν πολύ από τον κόσμο, όπως: «Όνειρο απατηλό», «Έξω φυσάει και βρέχει», «Να ‘χα τα χρόνια σου», «Ο τρελός», «Στου Όθωνα τα χρόνια» κ.ά. Από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της εκπομπής είναι η ερμηνευτική του σύμπραξη με τον γιο του, Δημήτρη Κόκοτα, στο τραγούδι «Πες πως μ’ αντάμωσες» και το απρόβλεπτο ντουέτο του με την Ελένη Ανουσάκη στο τραγούδι «Δεν το μπορείς».

Σκηνοθεσία: Χρήστος Φασόης

Αρχισυνταξία: Μπήλιω Τσουκαλά, Μαρία Αδαμποπούλου

Έτος παραγωγής: 2007

