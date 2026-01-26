Φιλοποίμην Φίνος – 26 Ιανουαρίου 1977

Ο Φιλοποίμην Φίνος, που έφυγε από τη ζωή στις 26 Ιανουαρίου 1977, ήταν ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες παραγωγούς κινηματογράφου κατά τις δεκαετίες του '40, '50, '60 και '70, που συνέβαλε στη συστηματοποίηση της εγχώριας κινηματογραφικής παραγωγής και ταύτισε το όνομά του με τη «χρυσή εποχή» του ελληνικού κινηματογράφου. Ήταν ο ιδρυτής της ιστορικής εταιρείας παραγωγής Φίνος Φιλμς (Finos Film), της οποίας η πρώτη ταινία “Η Φωνή της Καρδιάς» γυρίστηκε το 1943. Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται πάνω από 180 ταινίες, ανάμεσά τους οι διασημότερες και οι πιο αγαπητές στο κοινό ακόμη και σήμερα, που όταν κυκλοφόρησαν έκαναν τεράστιες εισπρακτικές επιτυχίες και στις οποίες πρωταγωνίστησαν ταλαντούχοι ηθοποιοί που εξελίχθηκαν σε μεγάλους αστέρες.

Παράλληλα, εκατοντάδες άνθρωποι έμαθαν κοντά του την τέχνη του σινεμά ως τεχνικοί, φωτογράφοι, σκηνογράφοι, μοντέρ ή ακόμη ως σκηνοθέτες έχοντας θητεύσει στα στούντιο του Φίνου ενώ κι ο ίδιος φρόντιζε να επανδρώνει τα συνεργεία του με το καλύτερο υλικό, επιτυγχάνοντας υψηλής ποιότητας εργασία. Αφιέρωσε τη ζωή του στο σινεμά και εξέλιξε τεχνικά τον ελληνικό κινηματογράφο. Μελετούσε διαρκώς τις εξελίξεις, κατασκεύασε την πρώτη μηχανή ηχοληψίας στην Ελλάδα και ήταν αυτός που εισήγαγε τόσο το χρώμα στις ταινίες όσο και τον στερεοφωνικό ήχο.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει ένα σπάνιο οπτικοακουστικό ντοκουμέντο, μια εκπομπή του 1977 που προβλήθηκε εκτάκτως με αφορμή τον θάνατο του Φιλοποίμενα Φίνου:

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΑ ΦΙΝΟ

Πρόκειται για έκτακτη εκπομπή της ΥΕΝΕΔ στη μνήμη του Φιλοποίμενα Φίνου, που μεταδόθηκε ζωντανά στις 27 Ιανουαρίου 1977 μετά την κηδεία του.

Την παρουσίαση έκανε, βαθιά συγκινημένος, ο Αλέκος Σακελλάριος, σπουδαίος συνεργάτης και φίλος του Φίνου από το 1946, όταν με προτροπή του Φιλοποίμενα Φίνου ο καταξιωμένος δημιουργός χρίστηκε και σκηνοθέτης στον κινηματογράφο, ξεκινώντας μια αντίστοιχα επιτυχημένη πορεία.

Μαζί του στο στούντιο ο ηθοποιός Νίκος Κούρκουλος, ο κινηματογραφιστής Αριστείδης (ή Ντίντης) Καρύδης-Φουκς και ο σκηνοθέτης Γιάννης Δαλιανίδης, επί χρόνια συνεργάτες στη Φίνος Φιλμ, μιλούν για τον δημιουργό αλλά και τον άνθρωπο Φιλοποίμενα Φίνο. Αποτιμούν την τεράστια προσφορά του στον ελληνικό κινηματογράφο και σχολιάζουν τη σχέση τους μαζί του, ένα είδος συγγένειας που αποκτούσαν σταδιακά μεταξύ τους λειτουργώντας ως μέλη μιας διευρυμένης οικογένειας. Εκθέτουν επίσης, τις απόψεις τους για την ταύτιση του Φίνου με το είδος του λεγόμενου «εμπορικού» ελληνικού κινηματογράφου.

Στην εκπομπή, μεταδίδεται η τελευταία τηλεοπτική συνέντευξη του μεγάλου κινηματογραφικού παραγωγού στη Ροζίτα Σώκου, το 1977, λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του, στην οποία σχολιάζει τη νέα κινηματογραφική παραγωγή του τόπου και την πτώση του παλιού εμπορικού κινηματογράφου, που σηματοδοτούσε και το τέλος μιας εποχής της οποίας ο ίδιος ο Φίνος ήταν ο πρωτεργάτης και πρωτοπόρος της. Ήδη από τη δεκαετία του ’70 έχει αρχίσει να διαμορφώνεται ένα νέο σκηνικό στο ελληνικό κινηματογραφικό τοπίο με την είσοδο του Νέου ελληνικού κινηματογράφου. Η εισβολή της τηλεόρασης ήταν επίσης ένας από τους παράγοντες της εισπρακτικής κρίσης. Σε μια εποχή που η Φίνος Φιλμ ήταν ήδη χρεωκοπημένη, ο Φίνος αναφέρεται, επίσης, στην τελευταία του παραγωγή, στην ταινία «Ο κυρ-Γιώργης εκπαιδεύεται» (1977), με πρωταγωνιστή τον Διονύση Παπαγιαννόπουλο σε σκηνοθεσία του Γιάννη Δαλιανίδη.

Το αφιέρωμα κλείνει με πλάνα αρχείου από την κηδεία του Φιλοποίμενα Φίνου στο Α΄ νεκροταφείο Αθηνών, ημέρα Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 1977, όπου είχε παρευρεθεί πλήθος καλλιτεχνών, δημιουργών και ανθρώπων των γραμμάτων. Ανάμεσα σε αυτούς που βαστάζουν το φέρετρο διακρίνονται ο Νίκος Κούρκουλος, ο Κώστας Καζάκος και ο Νίκος Καβουκίδης. Μεταξύ εκείνων που παρευρέθηκαν ήταν οι ηθοποιοί Δημήτρης Χορν, Κώστας Καζάκος, Κώστας Χατζηχρήστος, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Αλέκος Αλεξανδράκης, Τζένη Καρέζη, Άγγελος Αντωνόπουλος, Μάνος Κατράκης, Λάμπρος Κωνσταντάρας, Γιάννης Βογιατζής, ο σκηνοθέτης Μιχάλης Κακογιάννης και οι παραγωγοί Κλέαρχος Κονιτσιώτης και Σπύρος Σκούρας οι οποίοι κάνουν δηλώσεις στην κάμερα μέσα σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ατμόσφαιρα και εκφράζουν τη λύπη τους για την απώλεια του Φίνου. Ρεπορτάζ: Νίνα Βλάχου.

Συντάκτης: Κωνσταντίνα Τασιοπούλου