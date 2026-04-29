Γέννηση και θάνατος Κ. Π. Καβάφη

Ο Κωνσταντίνος Καβάφης γεννήθηκε και πέθανε στην Αλεξάνδρεια, ενώ πέρασε διαστήματα της ζωής του στην Κωνσταντινούπολη και το Λονδίνο ενώ ταξίδεψε στην Αθήνα και το Παρίσι. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους ποιητές, το ποιητικό έργο του έχει μεταφραστεί σε δεκάδες γλώσσες και χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες, τα ιστορικά ποιήματα εμπνευσμένα από την ελληνιστική περίοδο, αλλά και το Βυζάντιο, τα ερωτικά ποιήματα, με έντονο λυρισμό και νοσταλγία και τα φιλοσοφικά με θέμα συνήθως τις τέχνες και ιδέες ή αξίες όπως το καθήκον και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το έργο του περιλαμβάνει 154 ποιήματα Αναγνωρισμένα, 37 Αποκηρυγμένα, 75 Κρυμμένα και 30 Ατελή που δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει. Ο ποιητικός λόγος του Καβάφη χαρακτηρίζεται από μια μίξη καθαρεύουσας και δημοτικής γλώσσας, ένας λιτός λόγος, σχεδόν πεζός, αντισυμβατικός και σύντομος. Σημαντικό ρολό στην ποίησή του παίζει ο συμβολισμός και μια σκηνοθετική ικανότητα σπάνια στο ποιητικό είδος. Η διαχρονικότητα και η λιτότητα του Καβάφη συνδυάζονται με μια επίκαιρη κοινωνική οπτική συχνά και κριτική, ενώ ο νοσταλγικός ηδονισμός του παραμένει επίμονα συγκινητικός. Το έργο του περιλαμβάνει πέρα απ΄ τα ποιήματα, διηγήματα, δοκίμια και ταξιδιωτικά έργα.

Το Αρχείο ΕΡΤ για την επέτειο από τη γέννηση και το θάνατο του Αλεξανδρινού ποιητή, Κωνσταντίνου Καβάφη, στις 29 Απριλίου (γέννηση: 1863- θάνατος: 1933), προτείνει την εκπομπή:

Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΑΦΗΣ – ΘΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ

Ο Θάνος Μικρούτσικος μιλάει για την επαφή του με την ποίηση του Κωνσταντίνου Καβάφη στα εφηβικά και αργότερα φοιτητικά του χρόνια, ενώ υπογραμμίζει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που του προκαλούσαν τα ανέκδοτα ποιήματά του. Σχολιάζει την άποψη που κυριαρχούσε ότι η ποίηση του Καβάφη δεν μπορεί να μελοποιηθεί, μια άποψη που και ο ίδιος είχε αποδεχθεί, αλλά σύντομα ξεπέρασε και μελοποίησε ανέκδοτα έργα του για να γίνουν τραγούδια. Αναφέρεται στην παράσταση "Ο γέρος της Αλεξάνδρειας" του Ανρί Ρονς (Henri Ronse) στις Βρυξέλες το 1982, για την οποία έγραψε τη μουσική ο ίδιος και τότε κατάλαβε τη διαφορετική μελοποίηση που μπορούσε να γίνει στο έργο του Καβάφη. Ένα χρόνο μετά κυκλοφόρησε τον ομώνυμο δίσκο. Ο λογοτέχνης και καθηγητής πανεπιστημίου Κώστας Στεργιόπουλος εξηγεί την απήχηση της ποίησης του Καβάφη η οποία οφείλεται στο διαχρονικό χαρακτήρα των ιδεών του και στην προσωπική γλώσσα που χρησιμοποίησε με μια σκηνοθετική προσέγγιση του έργου του. Αναφέρεται στο λυρισμό, την εκφραστική λιτότητα αλλά και την φραστική επιτήδευση στο έργο του, το στοιχείο του παράδοξου στη στιχουργική τέχνη αντλώντας από την καθημερινότητα, τα πράγματα και τα νοήματα. Επισημαίνει τη διαχρονική αξία του έργου του αλλά και την επίκαιρη σημασία που είχε όταν δημιουργήθηκε.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής παρεμβάλλονται ερμηνείες των μελοποιημένων έργων του Καβάφη: "Επιθυμίες", "Σύγχυσις", "Απ'τες εννιά", "Ο Γενάρης του 1904", "Επέστρεφε", "Μονοτονία". Ο Θάνος μικρούτσικος συνοδεύει στο πιάνο τον Κώστα Θωμαΐδη και Γιώργο Μεράντζα, οι οποίοι ερμήνευσαν τα τραγούδια και στον δίσκο "Ο Γέρος της Αλεξάνδρειας".

Σκηνοθεσία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

Διεύθυνση παραγωγής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

Έτος παραγωγής: 1990

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Βλάσης Κομνηνός

Δείτε περισσότερα στο http://archive.ert.gr