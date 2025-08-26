Γεώργιος Σουρής – 26 Αυγούστου 1919

Στις 26 Αυγούστου 1919 έφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Σουρής. Ο σπουδαίος σατιρικός ποιητής, που χαρακτηρίστηκε ο «σύγχρονος Αριστοφάνης» και προτάθηκε για το Νόμπελ Λογοτεχνίας, γεννήθηκε στη Σύρο το 1853. Ξεκίνησε την ενασχόληση του με τη λογοτεχνία το 1872, δημοσιεύοντας ποιήματα στο περιοδικό «Φως». Ακολούθησαν το 1873 η έκδοση της ποιητικής συλλογής «Συλλογή Λυρικών Ασμάτων», της κωμωδίας «Από γαμβρός παράνυμφος» και της σατιρικής ποιητικής του συλλογής «Τα τραγούδια μου», η οποία τιμήθηκε με έπαινο στο Βουτσιναίο Διαγωνισμό το 1876. Παράλληλα αρθρογραφούσε σε περιοδικά και εφημερίδες. Το 1883 κυκλοφόρησε η έμμετρη εβδομαδιαία σατιρική εφημερίδα του «Ο Ρωμηός», την οποία έγραφε αποκλειστικά ο ίδιος μέχρι και τον Νοέμβριο του 1918, που βγήκε το τελευταίο της φύλλο. Ο Γεώργιος Σουρής έγραψε επίσης έμμετρα θεατρικά έργα και πραγματοποίησε μια έμμετρη μετάφραση της κωμωδίας του Αριστοφάνη «Νεφέλαι», η οποία ανέβηκε στο Δημοτικό Θέατρο Αθηνών το 1900 και στην Αίγυπτο το 1901, σε δική του σκηνοθεσία. Το Αρχείο της ΕΡΤ, τιμώντας τη μνήμη του, ψηφιοποίησε και παρουσιάζει την εκπομπή:

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΗΣ

Η εκπομπή κάνει μια αναδρομή στην πορεία του κορυφαίου σατιρικού ποιητή Γεωργίου Σουρή, με την απαράμιλλη δεξιοτεχνία στη ρίμα, το καυστικό χιούμορ και την έντονη κριτική διάθεση, ο οποίος κατάφερε να αφήσει ως τις μέρες μας τη γλαφυρότερη και πληρέστερη μαρτυρία για τις συνήθειες, τα γεγονότα, τα πρόσωπα και τη νοοτροπία μισού αιώνα αθηναϊκής ζωής.

Ο Γεώργιος Σουρής γεννήθηκε το 1853 στην Ερμούπολη της Σύρου, αλλά σε πολύ μικρή ηλικία μετακόμισε με την οικογένεια του στην Αθήνα. Παράλληλα με τις σπουδές του στη Φιλοσοφική του Πανεπιστημίου Αθηνών, ξεκίνησε να εργάζεται σε ένα συμβολαιογραφείο και να δημοσιεύει γραπτά του σε διάφορα έντυπα της εποχής. Στις 2 Απριλίου 1883 εξέδωσε το δικό του έμμετρο σατιρικό έντυπο «Ο Ρωμηός», που σατίριζε κάθε γεγονός της κοινωνικής και πολιτικής ζωής της παλιάς Αθήνας. Ανάδοχος του τίτλου ήταν ο Γεώργιος Δροσίνης, ενώ το σκίτσο είχε φιλοτεχνήσει ο Θέμος Άννινος. Ο «Ρωμηός» κυκλοφορούσε κάθε Σάββατο μέχρι και τις 17 Νοεμβρίου 1918, που βγήκε το τελευταίο τεύχος με αριθμό 1444. Το 1908 ο Γεώργιος Σουρής προτάθηκε για το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Δυστυχώς, το έργο του δεν μπόρεσε να μεταφραστεί στα σουηδικά κι έτσι ο ίδιος πρότεινε να βραβευτούν άλλοι Έλληνες ποιητές κάτι που δεν έγινε δεκτό από την επιτροπή. Στην εκπομπή γίνεται επίσης αναφορά στις φιλολογικές συγκεντρώσεις που διοργάνωνε ο Γεώργιος Σουρής στο σπίτι του, όπου έδιναν το παρών ο Αριστομένης Προβελέγγιος, ο Κωστής Παλαμάς, ο Ιωάννης Πολέμης, ο Γεώργιος Δροσίνης, ο Γεώργιος Ροϊλός κ.ά.

Ο καθηγητής πανεπιστημίου Ξενοφών Κοκόλης μιλά για τον Γεώργιο Σουρή, χαρακτηρίζοντας το έργο του «θησαυρό αυτογνωσίας». «Και μόνο “Ο Ρωμηός”, η σατιρική του εφημερίδα, που την έβγαζε επί 37 χρόνια ολομόναχος, είναι μια απόδειξη της τρομακτικής του ευχέρειας και του σατιρικού του ενστίκτου», συμπληρώνει ο Κώστας Π. Παναγιωτόπουλος (Bar Bar). Για τον “Αριστοφάνη της νεότερης Ελλάδας” μιλά επίσης ο δημοσιογράφος Γιάννης Καιροφύλας τονίζοντας ότι: «Σατίριζε τις ανθρώπινες αδυναμίες και χτυπούσε αλύπητα την πολιτική ακαταστασία και την συναλλαγή. Στον σαρκασμό όμως και στην ειρωνεία του διαφαίνονταν πάντα η ηθική σκέψη και η τάση για να διορθωθούν και αποτραπούν στο μέλλον τα λάθη». Στην εκπομπή μιλά και η εγγονή του Γεωργίου Σουρή, Ελισάβετ Γιαννακοπούλου, η οποία διηγείται άγνωστα περιστατικά από τη ζωή του.

Σενάριο-σκηνοθεσία: Γιώργος Πετρίτσης

Έρευνα-κείμενα: Γιάννης Τζανετάκος

Αφήγηση: Γιάννης Λαμπρόπουλος, Άντζελα Παπαγεωργίου



Ημερομηνία πρώτης προβολής: 15 Οκτωβρίου 1986

