Γιώργος Μουζάκης – 27 Αυγούστου 2005

Ο Γιώργος Μουζάκης υπήρξε ένας από τους πολυγραφότατους συνθέτες της χρυσής εποχής του θεάτρου και του κινηματογράφου. Στην πολύχρονη πορεία του έγραψε μουσική για περίπου 2.500 τραγούδια, 223 επιθεωρήσεις, 50 μουσικές κωμωδίες και 50 ταινίες. Για τα 20 χρόνια από το θάνατο του (27 Αυγούστου 2005), το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει την εκπομπή:

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ

Ο Γιώργος Μουζάκης μοιράζεται με τον Άρη Σκιαδόπουλο μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές της καλλιτεχνικής του πορείας. Θυμάται πώς έμαθε να παίζει τρομπέτα, αλλά και τα δύσκολα παιδικά του χρόνια, όταν σε ηλικία 12 ετών έγραφε τραγούδια, τα οποία αναγκάζονταν να πουλήσει, με αποτέλεσμα να τα οικειοποιούνται άλλοι. Μιλά επίσης για τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, παίζοντας τρομπέτα σε παραστάσεις Καραγκιόζη, για την παράσταση «Βίρα τις άγκυρες», που σφράγισε το ξεκίνημα του στην επιθεώρηση, για τα νυχτερινά κέντρα όπου εργάστηκε επίσης, όπως και για τη συνεργασία του με τη Νάνα Μούσχουρη, τη Τζένη Βάνου και άλλους μεγάλους καλλιτέχνες. Τέλος, αναφέρεται με ιδιαίτερη συγκίνηση στη μοναδική φορά που τον είδε η μητέρα του στο θέατρο να διευθύνει ορχήστρα, η οποία έπαιξε το τραγούδι «Μαρία» που είχε γράψει για εκείνην.

Ο Γιώργος Χατζηνάσιος τονίζει για τον Γιώργο Μουζάκη: «Υπήρξε ένας από τους κορυφαίους συνθέτες της δεκαετίας του ’50 και ο καλύτερος τρομπετίστας της εποχής του. Έμαθα πολλά πράγματα από τον Γιώργο και αυτό που μου έμεινε περισσότερο ήταν η επαγγελματικότητα και ο σεβασμός που πρέπει να διαθέτει ένας μουσικός». «Σαν δεξιοτέχνης τρομπετίστας, ο Γιώργος, ήταν το καμάρι της εποχής. Ήταν, αν θέλετε, και από τους λίγους που, σαν νέος κι επιτυχημένος, μπορούσε να επιβάλλει τις απόψεις του, όταν αυτοσχεδίαζε με την τρομπέτα του, στα δικά του ή σε όποια τραγούδια από το διεθνές ρεπερτόριο αποφάσιζε να παίξει», αναφέρει ο Μίμης Πλέσσας. Τέλος, ο Σταμάτης Κραουνάκης τονίζει για τα τον Γιώργο Μουζάκη: «Θέλω να υπενθυμίσω ότι είναι ο μοναδικός “μπαμπάς” αυτού που λέμε ελληνικό μουσικό θέατρο. Δηλαδή “γέννησε” μουσική για το σανίδι και για πολύ μεγάλους ηθοποιούς».

Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Κακαβιάς

Έτος παραγωγής: 1999

