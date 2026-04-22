Έφυγε από τη ζωή στις 18 Απριλίου 2026 ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Στέφανος Ληναίος. Γεννήθηκε στη Μεσσήνη. Σπούδασε στην Αθήνα, στη Σχολή Θεάτρου του Σωκράτη Καραντινού και στο Μορφωτικό Σύλλογο Αθήναιον. Παράλληλα, φοίτησε στην Πάντειο Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών και το 1969 φοίτησε στο Λονδίνο, στην Ακαδημία Δραματικής Τέχνης (Royal Academy of Dramatic Art – RADA). Πρωτοεμφανίστηκε στο Θέατρο Κοτοπούλη το 1954 και από τότε, έως το 1967, έπαιξε σε όλα, σχεδόν, τα αθηναϊκά θέατρα. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της πρωτοποριακής κίνησης Δωδέκατη Αυλαία και του πρώτου Εταιρικού Θιάσου του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ), που διαλύθηκε από τη δικτατορία.

Αυτοεξόριστος στο Λονδίνο (1967-1970), εκπρόσωπος του εργατικού ΠΑΜ στην Ευρώπη, μέλος της αντιδικτατορικής κίνησης «Committee Against Diktatoship» και επίτιμο μέλος του Σωματείου Βρετανών Ηθοποιών μέχρι και σήμερα. Εργάστηκε στο BBC (ερμηνεία, σκηνοθεσία, συγγραφή και παραγωγή -Greek Section). Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, δημιούργησε με τη σύζυγό του Έλλη Φωτίου το Σύγχρονο Ελληνικό Θέατρο και στο Θέατρο ΑΛΦΑ παρουσίασαν με τεράστια επιτυχία και απήχηση πάνω από 40 σημαντικά έργα του ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου όπως: «Καληνύχτα Μαργαρίτα», «Δεν πληρώνω - Δεν πληρώνω», «Τυχαίο ατύχημα», «Κλειδοκράτορες», «Ρόζεμπεργκ», «Οθέλος, Μάκβεθ», «Ειρήνη», «Οιδίπους Τύραννος», «Επικίνδυνο φορτίο» κ.ά.

Το αποτύπωμά του άφησε και στον κινηματογράφο με χαρακτηριστικά έργα: “Το κλωτσοσκούφι”, “Μιας πεντάρας νιάτα”, “Η κόμισσα της φάμπρικας”, “Αγάπη και θύελλα”, “Τα παιδιά της χελιδόνας” κ.ά. Ακόμη, με πολλές είναι οι τηλεοπτικές σειρές και ραδιοφωνικές εκπομπές του.

Ο Στέφανος Ληναίος ανέπτυξε και έντονη συνδικαλιστική, φιλειρηνική και πολιτική δράση ως γενικός γραμματέας του ΣΕΗ, του Εθνικού Συμβουλίου της Νεολαίας Λαμπράκη, της Εταιρείας Μελέτης Αρχείου ΕΠΟΝ, της Επιτροπής Ελληνοτουρκικής Φιλίας, του Εθνικού Συμβουλίου διεκδίκησης των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, ακόμα ως Δημοτικός Σύμβουλος Αθηναίων και βουλευτής. Έντονη είναι η πνευματική παρουσία του ως συγγραφέα, καθώς έχουν εκδοθεί έξι βιβλία του.

Τη θεατρική περίοδο 1978-1979 το Σύγχρονο Ελληνικό Θέατρο Ληναίου – Φωτίου είχε παρουσιάσει στο θέατρο Άλφα το θεατρικό έργο «Ο Κορυδαλλός» του Ζαν Ανούιγ, μια ιστορική μελέτη γύρω από το πρόσωπο της Ιωάννας της Λωραίνης ή Ζαν ντ’ Άρκ. Το Αρχείο της ΕΡΤ θυμάται τον αγαπημένο ηθοποιό μέσα από τη συνέντευξή του στην εκπομπή «Θεατρική Εβδομάδα», το 1978, η οποία είχε καταγράψει σκηνές από τις πρόβες της παράστασης και είχε συναντήσει τους δύο σπουδαίους ηθοποιούς.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΕΛΛΗ ΦΩΤΙΟΥ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΗΝΑΙΟΣ

Ολιγόλεπτη εκπομπή της ΕΡΤ για τη θεατρική κίνηση της εβδομάδας που επιμελείται και παρουσιάζει η Δανάη Στρατηγάκη. Το συγκεκριμένο επεισόδιο περιλαμβάνει ρεπορτάζ για την παράσταση «Ο Κορυδαλλός» που ανεβάζει στην Αθήνα ο θίασος Ληναίου-Φωτίου. Η σκηνοθεσία είναι του Στέφανου Ληναίου, η μετάφραση του Δημήτρη Μυράτ, η σκηνογραφία και τα κοστούμια του Δημήτρη Ντούβλη.

Παρακολουθούμε σκηνές από την παράσταση στην οποία πλάι στον Στέφανο Ληναίο και την Έλλη Φωτίου έπαιζαν ακόμη οι ηθοποιοί: Μάκης Ρευματάς, Πέτρος Ζαρκάδης, Βασίλης Κεχαγιάς, Κάρμεν Ρουγγέρη, Μαίρη Ιγγλέση , Αλέκος Μαυρίδης, Χρήστος Κελαντώνης, Τάσος Κωστής, Δημήτρης Γιαννόπουλος, Γιώργος Καρμάτης.

Η Δανάη Στρατηγάκη συνομιλεί με την Έλλη Φωτίου και τον Στέφανο Ληναίο σχετικά με το περιεχόμενο του έργου και τους ρόλους τους στην παράσταση. Ο Στέφανος Ληναίος αναφέρεται στην σκηνοθετική προσέγγιση που έκανε καθώς και στις σχέσεις του κειμένου του Ανούιγ με τα προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου.

Έτος παραγωγής: 1978

Επιμέλεια-παρουσίαση: Δανάη Στρατηγάκη

Σκηνοθεσία: Κώστας Κατσαρόπουλος

Τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς

Επιμέλεια άρθρου: Κωνσταντίνα Τασιοπούλου