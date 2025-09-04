Γρηγόρης Γρηγορίου – 4 Σεπτεμβρίου 2005

Ο σημαντικός σκηνοθέτης Γρηγόρης Γρηγορίου έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, στις 4 Σεπτεμβρίου 2005. Γεννήθηκε στην Αθήνα τον Ιούνιο του 1919, σπούδασε Νομική και Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά τελικά έγινε αυτοδίδακτος σκηνοθέτης. Κατά την περίοδο της Κατοχής έλαβε μέρος στη Μάχη της Κρήτης, συνελήφθη από τους Γερμανούς, δραπέτευσε και στη συνέχεια προσχώρησε και πολέμησε μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ.

Σκηνοθέτης κινηματογράφου από το 1949 και θεάτρου από το 1951, το 1948 έγραψε το σενάριο και σκηνοθέτησε την πρώτη του ταινία, ''Ο κόκκινος βράχος''. Η ταινία του ''Πικρό ψωμί'' (1951) θεωρείται σταθμός για τον ελληνικό κινηματογράφο, καθώς είναι η πρώτη νεορεαλιστική ελληνική ταινία.

Παράλληλα, ο Γρηγόρης Γρηγορίου σκηνοθέτησε πολλά θεατρικά έργα στο ραδιοφωνικό ''Θέατρο της Δευτέρας'' της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η παρουσία του στη δημόσια τηλεόραση. Ειδικότερα, υπέγραψε τη σκηνοθεσία της θρυλικής ''Λωξάντρας'' (ΕΡΤ, 1980). Ακόμη, σκηνοθέτησε τις σειρές ''Αθάνατες ιστορίες αγάπης'' (ΥΕΝΕΔ, 1976), ''Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους'' (ΕΡΤ, 1982), κ.ά., τηλεταινίες καθώς και διάφορα επεισόδια στο ''Θέατρο της Δευτέρας''.

Υπήρξε πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών, συνιδρυτής της Κινηματογραφικής Σχολής του Λυκούργου Σταυράκου (1949) και βραβεύτηκε με το Βραβείο Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την ταινία ''Διωγμός'' (1964), καθώς και με το Κρατικό Βραβείο Σκηνοθεσίας για την ταινία ''Όχι, κύριε Τζόνσον'' (1966).

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει το επεισόδιο που είναι αφιερωμένο στον Γρηγόρη Γρηγορίου από τη σειρά ''Ο έρωτας των πρώτων πλάνων'' παραγωγής 1997.

Ο ΕΡΩΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΠΛΑΝΩΝ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

''Ο έρωτας των πρώτων πλάνων'' είναι μια σειρά ντοκιμαντέρ που σκιαγραφεί προσωπικότητες Ελλήνων σκηνοθετών και καταγράφει την προσφορά τους στο χώρο της κινηματογραφικής δημιουργίας. Η συγκεκριμένη εκπομπή αναφέρεται στη ζωή και το έργο του σκηνοθέτη Γρηγόρη Γρηγορίου.

Ειδικότερα, ο Γρηγόρης Γρηγορίου εξηγεί πώς ξεκίνησε την ενασχόλησή του με τον κινηματογράφο, θυμάται τα πρώτα του βήματα στο σινεμά, μιλά για τις ταινίες του και κάνει αποτίμηση της κινηματογραφικής του πορείας. Ο κριτικός κινηματογράφου Δημήτρης Χαρίτος αποτιμά το έργο και την προσφορά του Γρηγορίου στον κινηματογράφο και σχολιάζει ταινίες του. Επίσης, οι ηθοποιοί Χάρρυ Κλυνν (Βασίλης Τριανταφυλλίδης), Ελένη Ζαφειρίου, Πέτρος Φυσσούν, Βούλα Ζουμπουλάκη, Βέρα Κρούσκα, Ξένια Καλογεροπούλου, που έπαιξαν σε ταινίες του Γ. Γρηγορίου, μιλούν για τη συνεργασία τους με το σκηνοθέτη και ξετυλίγουν τις αναμνήσεις τους από τα γυρίσματα. Ακόμη, για τον Γρηγόρη Γρηγορίου μιλούν ο Στέλιος Γρηγορίου, ο διευθυντής της Ταινιοθήκης της Ελλάδος Θ. Αδαμόπουλος και ο συνθέτης Γιώργος Κατσαρός. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου προβάλλονται σχετικά πλάνα από ταινίες του Γρηγόρη Γρηγορίου αλλά και φωτογραφικό υλικό από τη ζωή του.



Έτος παραγωγής: 1997

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 14/3/1997

Σκηνοθεσία: Πάνος Κέκας

Έρευνα-δημοσιογραφική επιμέλεια: Έλενα Νεοφώτιστου

Σύνταξη άρθρου-τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς