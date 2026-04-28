Ο στρατιωτικός και αντιδικτατορικός αγωνιστής, Σπύρος Μουστακλής, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, πριν από σαράντα χρόνια, στις 28 Απριλίου του 1986. Ο Σπύρος Μουστακλής γεννήθηκε το 1926 στο Μεσολόγγι και αποφοίτησε από την Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1948. Οι αντιβασιλικές και δημοκρατικές του πεποιθήσεις δεν τον βοήθησαν να προχωρήσει ομαλά στην σταδιοδρομία του ως αξιωματικός, με μια σειρά από δυσμενείς μεταθέσεις. Αν και ο Σ. Μουστακλής πολέμησε ως εθελοντής στην Εθνική Αντίσταση, ως ανθυπολοχαγός στον Εμφύλιο Πόλεμο και ως υπολοχαγός στον Πόλεμο της Κορέας, η συμμετοχή του ως ταγματάρχης του Ελληνικού Στρατού στο κίνημα του Ναυτικού εναντίον της χούντας των συνταγματαρχών θα του προκαλέσει τα σοβαρότερα τραύματα. Στις 22 Μαΐου του 1973 συλλαμβάνεται λόγω αυτής της αντιδικτατορικής του δράσης και οδηγείται στα κρατητήρια ΕΑΤ-ΕΣΑ. Εκεί τα βασανιστήρια στα οποία υποβάλλεται επί 45 ημέρες του προκαλούν εγκεφαλικό επεισόδιο, ολική παράλυση των δεξιών του άνω και κάτω άκρων, καθώς και απώλεια της ομιλίας του. Με τη Μεταπολίτευση, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ όπου υπεβλήθη σε εντατικές φυσιοθεραπείες. Έπειτα από πολλές προσπάθειες αποκατάστασης κατάφερε να περπατήσει ξανά, η ομιλία του όμως δεν επανήλθε ποτέ. Ο Σπύρος Μουστακλής πέθανε σε ηλικία μόλις 60 ετών λόγω της βεβαρημένης υγείας του, αποτέλεσμα των φριχτών βασανιστηρίων του από τη Χούντα. Ο Μουστακλής δεν ήταν ο μόνος που βασανίστηκε απάνθρωπα από το καθεστώς της χούντας των συνταγματαρχών, ωστόσο επάνω του ξέσπασε με ανείπωτο τρόπο η οργή ενός αυταρχικού συστήματος και καθεστώτος. Κι αυτό γιατί απέναντι σε αυτό το σύστημα ύψωσε ανάστημα ο Μουστακλής, ένας διακεκριμένος μάχιμος αξιωματικός, δημοκρατικών πεποιθήσεων και καταβολών, ορκισμένος να υπηρετεί την πατρίδα και τη δημοκρατία σε πλήρη αντίθεση και σύγκρουση με εκείνους που την πρόδωσαν και εξευτέλισαν τους όρκους τους. Η σύζυγός του Χριστίνα Δημητρακάκη-Μουστακλή και η κόρη του Ναταλία Μουστακλή, με δράσεις, εκδόσεις και πλήθος άλλες πρωτοβουλίες, έχουν κρατήσει ζωντανή και λαμπερή τη μνήμη, τον αγώνα και τη θυσία του Μουστακλή, ως κληρονομιά και παράδειγμα για τις επόμενες γενιές. Το Αρχείο της ΕΡΤ για την επέτειο σαράντα ετών από την απώλεια ενός ήρωα της δημοκρατίας, παρουσιάζει δύο ρεπορτάζ της εκπομπής ''Ρεπόρτερς''. Το πρώτο προβλήθηκε το Σεπτέμβριο του 1974, το δεύτερο τον Φεβρουάριο 1975 και τα δύο ήταν αφιερωμένα στον Σπύρο Μουστακλή.

ΟΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ (1974-1975)

«Οι Ρεπόρτερς» ήταν ενημερωτική εκπομπή του ΕΙΡΤ με συνεντεύξεις προσώπων και θέματα της επικαιρότητας. Αρχισυντάκτης ο Δημήτρης Λυμπερόπουλος και παρουσιαστές δημοσιογράφοι οι Χρήστος Οικονόμου, Βασίλης Παπαθανασόπουλος και Νάσος Αθανασίου. Στα επεισόδιο της σειράς που ακολουθούν παρουσιάζεται ο αξιωματικός Σπύρος Μουστακλής, θύμα βασανιστηρίων της ΕΣΑ στη Δικτατορία, από την περίοδο που νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο ΚΑΤ.

Ρεπορτάζ από επεισόδιο 13/9/1974

Ο δημοσιογράφος Χρήστος Οικονόμου επισκέπτεται τον αντιστασιακό Σπύρο Μουστακλή την περίοδο που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο ΚΑΤ ακολουθώντας θεραπευτική αγωγή, καταβάλλοντας προσπάθεια να συνέλθει από την παράλυση που του προκάλεσαν τα βασανιστήρια στα ΕΑΤ-ΕΣΑ κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας των συνταγματαρχών. Απότακτος ταγματάρχης, ο Σπύρος Μουστακλής είχε μυηθεί στο κίνημα του Ναυτικού και οδηγήθηκε στο ΕΑΤ-ΕΣΑ μετά τη σύλληψή του τον Μάιο του 1973, απ’ όπου εξήλθε ανάπηρος και με σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες, αρνούμενος να καταδώσει συνεργάτες του.

Ο Σπύρος Μουστακλής αν και καταλαβαίνει απόλυτα τις ερωτήσεις του δημοσιογράφου δυσκολεύεται να αρθρώσει λόγο, εξαιτίας των εγκεφαλικών βλαβών που υπέστη από τα βασανιστήρια. Παρακολουθούμε πλάνα από τις θεραπείες αποκατάστασης στις οποίες υποβαλλόταν, ενώ η προϊσταμένη εργασιοθεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ, κυρία Αθανασάκη-Γαρμπή μιλάει για την κατάσταση του Μουστακλή και την πορεία της αποκατάστασής του. Ο φακός καταγράφει επίσης, εξωτερικά πλάνα από τα κρατητήρια του ΕΑΤ-ΕΣΑ στο κέντρο της Αθήνας.

Ρεπορτάζ από επεισόδιο 05/02/1975

Το συγκεκριμένο ρεπορτάζ αφορά τον ταγματάρχη Σπύρο Μουστακλή, ο οποίος βασανίστηκε σφόδρα από το καθεστώς της 21ης Απριλίου. Ο Χρήστος Οικονόμου επισκέπτεται για δεύτερη φορά τον Σπύρο Μουστακλή στο δωμάτιο του νοσοκομείου ΚΑΤ (Απόστολος Παύλος) και συνομιλεί μαζί του για την πρόοδο της υγείας του. Ιδιαίτερα συγκινητική είναι η στιγμή κατά την οποία ο Μουστακλής χαμογελώντας ευχαριστεί για το ενδιαφέρον του κόσμου για τον ίδιο. Πρόκειται για μια καταγεγραμμένη απόδειξη του μεγαλείου ενός ανθρώπου που είχε χάσει την ομιλία του λόγω των βασανιστηρίων και ο οποίος πάλεψε για την αποκατάσταση της υγείας του με την ίδια γενναιότητα που τον διέκρινε σε όλη του τη ζωή. Έπειτα, ο Χρήστος Οικονόμου μιλά με το γιατρό Ρουμελιώτη, διευθυντή του τμήματος φυσιοθεραπείας, σχετικά με την πορεία της αποκατάστασης της υγείας του Σπύρου Μουστακλή και παρουσιάζει την ομάδα γιατρών με τους οποίους συνεργάζεται, την φυσικοθεραπεύτρια κυρία Τσερμπίνη, την εργοθεραπεύτρια κυρία Αθανασάκη-Γαρμπή και τη δεσποινίδα Σκλαβούνου. Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ προβάλλεται σύντομο πλάνο από την είσοδο του Σπύρου Μουστακλή στη δίκη των πρωταιτίων της δικτατορίας.

Αρχισυντάκτης: Δημήτρης Λυμπερόπουλος

Παρουσιαστής: Χρήστος Οικονόμου

Πρώτες τηλεοπτικές προβολές: 13/9/1974 και 5/2/1975

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Βλάσης Κομνηνός

Δείτε περισσότερα στο http://archive.ert.gr