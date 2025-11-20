Η ”Μεθυσμένη Πολιτεία” κάνει πρεμιέρα

Το ημερολόγιο έγραφε 20 Νοεμβρίου του 1980 όταν οι Έλληνες τηλεθεατές συντόνιζαν τους δέκτες τους σε ένα από τα δύο διαθέσιμα κρατικά κανάλια, την ΕΡΤ, για να παρακολουθήσουν το πρώτο επεισόδιο της σειράς ''Μεθυσμένη Πολιτεία''. Η σειρά ''Μεθυσμένη Πολιτεία'', που έμελλε να πάρει τη θέση της στο Πάνθεον των εμβληματικών σειρών της δημόσιας τηλεόρασης, αποτελεί μεταφορά του ομότιτλου μυθιστορήματος του Σωτήρη Πατάτζη, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Κώστα Λυχναρά.

Η υπόθεση της σειράς μας μεταφέρει στα χρόνια της δικτατορίας του Μεταξά, σε μια μικρή επαρχιακή πόλη της Πελοποννήσου, όπου καταφθάνει ένας θίασος περιπλανώμενων και αποτυχημένων ηθοποιών, για να παίξει Άμλετ. Η Οφήλια της παράστασης μια νέα και όμορφη ηθοποιός, η Ρένα (Βέρα Κρούσκα) αναστατώνει με τη παρουσία της, τους κατοίκους της μικρής πόλης. Η παρουσία της, θα ενεργοποιήσει τους πόθους, τα όνειρα και τις καταπιεσμένες φιλοδοξίες όλων και η ζωή για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσουν οι παραστάσεις. Όταν μια μέρα οι ηθοποιοί του μπουλουκιού αναχωρήσουν θα αφήσουν πίσω τους ένα κλίμα πικρίας και απογοήτευσης, καθώς η καθημερινή ζωή θα επανέλθει και πάλι στη συνηθισμένη πλήξη και μονοτονία.

Στη σειρά, που ολοκληρώθηκε σε 21 επεισόδια, πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Βέρα Κρούσκα, Γιάννης Βόγλης, Ανδρέας Φιλιππίδης, Νίκος Καλογερόπουλος, Γιώργος Σαπανίδης, Ρένα Βενιέρη, Μαρία Μαρτίκα, Κάρμεν Ρουγγέρη, Χρυσούλα Διαβάτη, Ευαγγελία Σαμιωτάκη, Νίκος Κούρος, Γιάννης Κοντούλης, Γιώργος Πάλλης, Αλέκος Μαυρίδης, κ.ά. Το τραγούδι των τίτλων της σειράς ερμηνεύει μοναδικά η Άννα Βίσση, σε στίχους Δημήτρη Ιατρόπουλου και μουσική Μιχάλη Μικέλη.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 45 χρόνων από την πρεμιέρα της σειράς, το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει το πρώτο της επεισόδιο.

ΜΕΘΥΣΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΠΡΩΤΟ

Στο πρώτο επεισόδιο προβάλλεται η εγκατάσταση και η προετοιμασία των ηθοποιών ενός μπουλουκιού σε μια μικρή πόλη της Πελοποννήσου και βλέπουμε τον τρόπο υποδοχής τους από τους μόνιμους κατοίκους. Κάποιοι είναι επιφυλακτικοί, άλλοι καχύποπτοι και υπάκουοι στο ολοκληρωτικό καθεστώς του Μεταξά και άλλοι ενθουσιασμένοι με τα νέα πρόσωπα. Τις εντυπώσεις όλων κλέβει η πρωταγωνίστρια του έργου Ρένα (Βέρα Κρούσκα), ενώ ο Επαμεινώνδας (Γιάννης Βόγλης), ένας ζωέμπορος της περιοχής, της εκδηλώνει το ενδιαφέρον του από την πρώτη στιγμή. Κεντρικό ρόλο στην διοργάνωση της παράστασης παίζει ο Μαλλιαρός (Νίκος Κούρος).

Έτος παραγωγής: 1980

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 20 Νοεμβρίου 1980

Σενάριο-σκηνοθεσία: Κώστας Λυχναράς

Βασισμένο στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Σωτήρη Πατάτζη

Όλα τα επεισόδια της σειράς ''Μεθυσμένη Πολιτεία'' είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Αρχείου της ΕΡΤ

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση επεισοδίου: Δαμιανός Αγραβαράς