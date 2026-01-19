Η σημαντική λαϊκή τραγουδίστρια, Καίτη Γκρέυ (Αθανασία Γκιζίλη), έφυγε από τη ζωή πριν από ένα χρόνο, στις 19 Ιανουαρίου 2025. . Γεννήθηκε στις 14 Μαΐου του 1924 στη Σάμο, υιοθετήθηκε σε βρεφική ηλικία από μια οικογένεια στον Πειραιά και ξεκίνησε την καλλιτεχνική της πορεία ως ηθοποιός ακολουθώντας θεατρικά μπουλούκια. Τα πρώτα της βήματα στο τραγούδι έγιναν δίπλα στον Γιάννη Βέλλα, ενώ το 1952 ηχογράφησε το πρώτο της τραγούδι "Το μαράζι" του Γιώργου Μητσάκη, το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία και την καθιέρωσε στα νυχτερινά μουσικά κέντρα της εποχής. Πολύ γρήγορα ερμήνευσε τραγούδια σημαντικών λαϊκών συνθετών όπως οι Μάρκος Βαμβακάρης, Βασίλης Τσιτσάνης, Γιάννης Παπαϊωάννου, Κώστας Βίρβος, Θόδωρος Δερβενιώτης, Γιώργος Ζαμπέτας για να αναφέρουμε μερικούς εξ αυτών. Η Γκρέυ μεσουράνησε στα νυχτερινά κέντρα κατά τη δεκαετία του ’60, ενώ σημείωσε μεγάλη επιτυχία και σε μεγάλες πίστες του εξωτερικού, στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία, στον Καναδά και στη Γερμανία. Η δισκογραφική της πορεία σημειώνει περισσότερα από 1.500 τραγούδια μέχρι και το 1996, όταν δηλαδή αποσύρεται. Κατά τη διάρκεια αυτής της σημαντικής μουσικής πορείας η Καίτη Γκρέυ βρέθηκε δίπλα σε σημαντικούς καλλιτέχνες, συνθέτες και ερμηνευτές όπως: Ρόζα Εσκενάζυ, Στέλιος Καζαντζίδης, Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Πόλυ Πάνου, Μαίρη Λίντα, Γιώτα Λύδια, Στράτος Διονυσίου, Ρίτα Σακελλαρίου, Σπύρος Ζαγοραίος, Πάνος Γαβαλάς, Γιώργος Νταλάρας, Γλυκερία, Χαρούλα Αλεξίου, Δήμητρα Γαλάνη, Αντώνης Βαρδής, Στέφανος Κορκολής, Χρήστος Δάντης, κ.ά.

Το Αρχείο της ΕΡΤ για την επέτειο ενός έτους από το θάνατο της μεγάλης κυρίας του λαϊκού τραγουδιού, Καίτης Γκρέυ, στις 19 Ιανουαρίου 2025, παρουσιάζει την εκπομπή:

Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ

ΚΑΙΤΗ ΓΚΡΕΥ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΜΟΥ

Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ

ΚΑΙΤΗ ΓΚΡΕΥ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΜΟΥ

Ο δημοσιογράφος Γιάννης Κριτσαντώνης συζητάει με την Καίτη Γκρέυ, η οποία μιλάει για τη ζωή και τη μουσική της πορεία. Μιλάει για τη σκληρή παιδική ηλικία που πέρασε, αναφέρεται στην κακοποίηση που δέχθηκε, περιγράφει την εμπειρία ενός παιδιού εννέα ετών σε στρατόπεδο προσφύγων στη Μέση ανατολή από το 1941 μέχρι το 1945, την αναζήτηση της θετής μητέρας της, την απώλεια του θετού πατέρα, αλλά και την αγάπη που της έδειξε η θετή της μητέρα. Μιλάει επίσης για τον γάμο της στα 14 της και για τις σκληρές συνθήκες που αντιμετώπισε προκειμένου να διεκδικήσει την ανεξαρτησία της.

Η Καίτη Γκρέυ αναφέρεται στις φιλίες που έχει κρατήσει στη ζωή της, στον έρωτα και στα δύο παιδιά που μεγάλωσε. Με αφορμή την αυτοβιογραφία της μιλάει για τις δύσκολες στιγμές και την απόφασή της να είναι πάντα ειλικρινής. Περιγράφει λοιπόν τον αγώνα που έκανε για να διεκδικήσει το γιο της από τον πρώτο της άνδρα, την επαφή με τους βιολογικούς της γονείς και τη σύντομη περίοδο με τη βιολογική της μητέρα. Θυμάται περιστατικά από τη συνεργασία της με σημαντικούς καλλιτέχνες όπως ο Βασίλης Τσιτσάνης και ο Τόλης Βοσκόπουλος, τα πρώτα βήματα στη σχολή χορού και τα μαθήματα φωνητικής με τον Μεταξά. Περιγράφει την πορεία της από τις πρώτες εμφανίσεις σε επαρχιακά αναψυκτήρια, μέχρι τις εμφανίσεις της ως ηθοποιός, αλλά και την απόφασή της να τραγουδήσει λαϊκά τραγούδια σε μπουζούκια. Έτσι συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον Άκη Πάνου, τον Χρηστάκη και τον Αντώνη Λαουτάρη, ενώ θυμάται λίγο μετά τη συνεργασία με τον Λουκά Νταράλα και την γνωριμία με τον Χαράλαμπο Βασιλειάδη –Τσάντα ο οποίος την πήγε στην Columbia, όπου υπέγραψε συμβόλαιο για δίσκο, έπειτα για τη συνεργασία με τους Βασίλη Τσιτσάνη και τον Γιάννη Παπαϊωάννου. Υπογραμμίζει το ήθος και την καλοσύνη που της έδειξαν όλοι αυτοί οι παλιοί μουσικοί, οι οποίοι την εμπιστεύθηκαν και την αγκάλιασαν σαν μέλος της οικογένειάς τους. Αναφέρεται και στη βοήθεια που έχει εκείνη προσφέρει σε νέους μουσικούς και στα νέα ταλέντα που συναντάει, ενώ δε διστάζει να διατυπώσει τη γνώμη της για τα σύγχρονα μπουζούκια.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής η Καίτη Γκρέυ ερμηνεύει σημαντικές επιτυχίες της όπως "Τα ξένα χέρια" (1962), "Τρελοί και αμαρτωλοί" (1996), "Μη μ' αφήνεις" (1996), «Απόψε κάνεις μπαμ» (1949), "Η ιστορία της ζωής μου" (1990), "Μια γυναίκα μόνο ξέρει" (1994).

Έρευνα - δημοσιογραφική επιμέλεια: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΙΤΣΑΝΤΩΝΗΣ

Σκηνοθεσία: ΣΥΜΕΩΝ Ι. ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ

Έτος παραγωγής: 1997

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Βλάσης Κομνηνός

