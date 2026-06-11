Επιβλητική κωμικός του ελληνικού κινηματογράφου-αν και τα σπουδαία υποκριτικά της προσόντα δεν περιορίζονταν στην κωμωδία- η Σαπφώ Νοταρά, αγαπήθηκε και καθιερώθηκε από το θεατρικό αλλά και κινηματογραφικό κοινό με χαρακτηριστικό την ιδιαίτερη φωνή της. Γεννημένη στο Ηράκλειο Κρήτης το 1907, σπούδασε στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή, και στην συνέχεια, πνεύμα ανήσυχο, θέλησε να στραφείς την υποκριτική ακολουθώντας σπουδές στην Επαγγελματική Σχολή Θεάτρου, το μετέπειτα Εθνικό Θέατρο, και τη Δραματική Σχολή Πειραϊκού Συνδέσμου υιοθετώντας και το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο «Νοταρά» (το πραγματικό της όνομα ήταν Χανδάνου). Έμεινε στην ιστορία για τις χαρακτηριστικές της ερμηνείες και τις αξέχαστες κινηματογραφικές ατάκες. Η Σαπφώ Νοταρά έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, στις 11 Ιουνίου του 1985.

Δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ το αφιέρωμα της σειράς εκπομπών «Η Μηχανή του Χρόνου» στην αγαπημένη ηθοποιό, παραγωγής 2012.

Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΑΠΦΩ ΝΟΤΑΡΑ

Το συγκεκριμένο επεισόδιο είναι αφιερωμένο στην ηθοποιό Σαπφώ Νοταρά και παρουσιάζει την ζωή και πορεία της στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο. Λόγος γίνεται στο ξεκίνημα της εκπομπής για τα παιδικά και νεανικά της χρόνια, τη ζωή της στην Κρήτη και την Αθήνα, τις σπουδές της στην Εμπορική Σχολή- πράγμα σπάνιο για την εποχή της- και στη συνέχεια το καλλιτεχνικό της ξεκίνημα-τις σπουδές στην Επαγγελματική Σχολή Θεάτρου, το μετέπειτα Εθνικό Θέατρο.

Αναφορά γίνεται στο καλλιτεχνικό ψευδώνυμο «Νοταρά»– καθώς το πραγματικό επίθετο ήταν «Χανδάνου»-και τη συνεργασία της με τον Βασίλη Ρώτα και αργότερα με τη Γεωργία Βασιλειάδου, με την Έλλη Λαμπέτη και την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Παρουσιάζεται η σχέση της με τον χορό, ενώ λόγος γίνεται για τους κλασσικούς ρόλου που υποδύθηκε, με αναφορά στην αρχαία τραγωδία και το προσωπικό της παράπονο ότι δεν της πρότειναν να παίξει στην Επίδαυρο.

Λόγος γίνεται ακόμη, για την προσωπική της ζωή-η πρόταση γάμου που δέχθηκε από Αιγύπτιο βιομήχανο, ο μεγάλος έρωτας με κάποιον αντάρτη που εκτελέστηκε στο βουνό, αλλά και η σχέση της με τον Γιάννη Τσαρούχη. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η καριέρα της Σαπφώς Νοταρά στον κινηματογράφο- οι ρόλοι που έπαιζε, υπογραμμίζεται το αίσθημα αδικίας που ένιωθε στο χώρο της, και σχολιάζεται η αφιλοκερδής συμμετοχή της στην ταινία «Συνοικία το όνειρο».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην χαρακτηριστική φωνή της. Σχολιάζεται το γεγονός πως της ζητούσαν να την αλλοιώνει και να φωνάζει αλλάζοντας το ηχόχρωμά της, για να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη μανιέρα της «θυμωμένης», καθώς και το παράπονό της για τους ρόλους που της έδιναν. Γίνεται αναφορά σε ταινίες με τις οποίες καταξιώθηκε, όπως «Η Χαρτοπαίχτρα» και «Αχ αυτή η γυναίκα μου», «Το παιδί της μαμάς».

Τέλος, παρουσιάζονται πτυχές του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς της, όπως η αυστηρότητα που τη διέκρινε αλλά και η γενναιοδωρία, το χιούμορ κα, και παρουσιάζεται μέσα από αφηγήσεις ο προσωπικός της χώρος, το σπίτι της και λόγος γίνεται για τον θάνατό της.

Mιλούν στην εκπομπή οι ηθοποιοί Γιάννης Βογιατζής, Γιώργος Πάντζας, Μαρία Κωνσταντάρου, Άννα Φόνσου, Σπύρος Μπιμπίλας, αλλά και στενοί της φίλοι όπως ο ποιητής Γιώργος Χρονάς, ο συγγραφέας Κώστας Παναγιωτόπουλος, ο συγγραφέας Γιώργος Μανιώτης, ο ποιητής Γιάννης Κοντός και ο δημοσιογράφος Αντώνης Πρέκας. Προβάλλεται πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, μεταξύ των οποίων πλάνα από την παράσταση «Εκκλησιάζουσες» του 1967 στο Θέατρο Λυκαβηττού. Τέλος, για πρώτη φορά παρουσιάζονται στην εκπομπή, άγνωστα ντοκουμέντα από το αρχείο της οικογένειας Νοταρά, όπως φωτογραφίες και σημειώματα.

Έτος παραγωγής: 2012

Σκηνοθεσία:

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΟΥΛΗΣ

Αρχισυνταξία:

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Παρουσίαση:

ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ