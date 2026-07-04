Η σημαντική ηθοποιός Κατερίνα Βασιλάκου έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, στις 4 Ιουλίου του 2001. Γεννημένη στην Αιδηψό το 1941, σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη σκηνή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος το 1963, όπου παρέμεινε έως το 1966 ερμηνεύοντας σημαντικούς και πρωταγωνιστικούς ρόλους – ως ενζενί – στα έργα: «Αρχοντοχωριάτης», «Νησί της Αφροδίτης», «Οθέλλος», «Τρισεύγενη», «Δωδέκατη Νύχτα», «Γλάρος», «Το παιχνίδι της τρέλας και της φρονιμάδας», «Επιθεωρητής». Το 1965 – ’66 ήρθε στην Αθήνα όπου και έπαιξε στην «Ελληνική Σκηνή» της Άννας Συνοδινού στο έργο «Ερωτικά παιχνίδια». Ακολούθησαν συνεργασίες της με τους θιάσους της Κατερίνας Ανδρεάδη, του Νίκου Κούρκουλου, των Τζένης Καρέζη – Κώστα Καζάκου κ.ά.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’70, παντρεύτηκε τον ηθοποιό Θανάση Μυλωνά και μαζί δημιούργησαν θίασο το 1977 και ανέβασαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με μεγάλη επιτυχία, τους «Μικροαστούς» του Γκόρκι που επαναλήφθηκαν και την περίοδο 1978 – ’79. Στη σαραντάχρονη πορεία της πρωταγωνίστησε σε πολλά έργα του σύγχρονου και κλασικού ρεπερτορίου και συνεργάστηκε με σπουδαίους Έλληνες ηθοποιούς. Το 1999 ίδρυσε το δικό της θέατρο, το ”Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου” στο οποίο όμως δεν πρόλαβε να πρωταγωνιστήσει σε αρκετά έργα μιας και έφυγε πρόωρα από τη ζωή το 2001 σε ηλικία μόλις 60 ετών.

Επιπλέον η Κατερίνα Βασιλάκου έλαβε μέρος σε πολλές ταινίες του ασπρόμαυρου ελληνικού κινηματογράφου (κυρίως λαϊκά μελοδράματα) που την έκαναν γνωστή στο ευρύτερο κοινό. Αναφέρονται ενδεικτικά οι ταινίες: ”Της μιας δραχμής τα γιασεμιά” (1960), ”Τα σκαλοπάτια της ζωής” (1962), ”Εκείνοι που ξέρουν ν’ αγαπούν” (1968), κ.ά.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει

ΣΥΝΕΙΚΟΝΕΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

Το πολιτιστικό τηλεοπτικό περιοδικό «Συνεικόνες» παρουσιάζει τα πολιτιστικά δρώμενα που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα γίνεται λόγος για την παράσταση ”Δόνα Ροζίτα” που ανεβάζει η Κατερίνα Βασιλάκου στο Ηρώδειο. Ειδικότερα, η Αθηνά Καμπάκογλου επισκέπτεται το Ηρώδειο και συνομιλεί με την Κατερίνα Βασιλάκου σχετικά με το συγκεκριμένο έργο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Η Κατερίνα Βασιλάκου εκφράζει την ιδιαίτερη αγάπη της για τον μεγάλο Ισπανό συγγραφέα, την ηρωίδα της, την οποία προσεγγίζει με μεγάλη ευαισθησία και αγάπη. Ακόμη, ο ηθοποιός Αργύρης Παυλίδης εξηγεί γιατί τα έργα του Λόρκα είναι τόσο αγαπητά από τους ηθοποιούς, και η Φωτεινή Σαββατιανού δηλώνει πολύ χαρούμενη που τραγουδά και ταυτόχρονα παίζει στην παράσταση. Παράλληλα, προβάλλονται αποσπάσματα από την παράσταση.

Έτος παραγωγής: 1996

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καψωμένος

Σύνταξη άρθρου – τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς