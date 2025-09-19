Πριν από 55 χρόνια (19.9.1970) ο Κώστας Γεωργάκης αυτοπυρπολήθηκε στη Γένοβα της Ιταλίας, προκειμένου να καταγγείλει το χουντικό καθεστώς που υπήρχε στην Ελλάδα. Το Αρχείο της ΕΡΤ, τιμώντας τη μνήμη του, ψηφιοποίησε και παρουσιάζει ένα μοναδικό τηλεοπτικό ντοκουμέντο. Πρόκειται για την αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή του ΕΙΡΤ «Ρεπόρτερς» και στο δημοσιογράφο Δημήτρη Λυμπερόπουλο ο πατέρας του Σπυρίδων Γεωργάκης, τέσσερα χρόνια μετά το γεγονός, η οποία προβλήθηκε για πρώτη φορά στις 8 Οκτωβρίου 1974.

ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ

Ο πατέρας του Κερκυραίου φοιτητή Κώστα Γεωργάκη μιλά στον Δημήτρη Λυμπερόπουλο για την ηρωική πράξη του γιου του, που είχε στόχο να αφυπνίσει τη διεθνή κοινή γνώμη για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Ο Σπυρίδων Γεωργάκης αναφέρεται επίσης στα παιδικά χρόνια του γιου του και στην αγάπη που είχε για τα γράμματα. «Σε ηλικία 15 ετών είχε διαβάσει τους περισσότερους Γάλλους και Ρώσους κλασικούς, όπως και σχεδόν όλους τους Έλληνες λογοτέχνες, ιδιαίτερα την Επτανησιακή Σχολή», τονίζει. Παράλληλα μαζί με τους συμμαθητές του εξέδιδαν την εφημερίδα «Λογοτεχνικοί ορίζοντες». Αποκαλύπτει ακόμη πως όταν έγινε το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου έφτιαξε κρυφά μια σφραγίδα και τύπωσε προκηρύξεις, με τις οποίες γέμισε την νύχτα την πόλη. Όπως εξηγεί, το γεγονός αυτό στάθηκε τότε αφορμή να τον στείλει για σπουδές στην Ιταλία, προκειμένου να τον προστατέψει. Εκεί, ο Κώστας Γεωργάκης οργανώθηκε σε μια αντιδικτατορική οργάνωση, της οποίας ήταν υπεύθυνος Τύπου.

Στη συνέχεια, ο Σπυρίδων Γεωργάκης μιλά για την απόφαση του γιου του να αυτοπυρποληθεί ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη χούντα στην Ελλάδα. «Σκοπός του ήταν να διαμαρτυρηθεί στον ελεύθερο κόσμο για την επικρατούσα κατάσταση στην Ελλάδα. Διότι έβλεπε ότι διαρκούσε η δικτατορία και οι νέοι έξω φοιτητές πιέζονταν, παρακολουθούνταν», τονίζει. Περιγράφει επίσης τα όσα διαδραματίστηκαν τα ξημερώματα της 19ης Σεπτεμβρίου 1970: «Εκείνο το πρωί στην πλατεία Ματεότι της Γένοβα ήταν τέσσερις οδοκαθαριστές οι οποίοι έτρεξαν να σβήσουν τη φωτιά, αλλά δεν τους άφησε, τους έσπρωξε με δύναμη. “Αφήστε με να πεθάνω για τη μεγάλη μου Ελλάδα! Ζήτω η ελεύθερη Ελλάδα. Όλοι οι Ιταλοί πρέπει να φωνάξετε ζήτω η ελεύθερη Ελλάδα, κάτω οι τύραννοι!”, τους είπε». Ακόμη και στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον σώσουν, εκείνος τους φώναζε «Ζήτω η Δημοκρατία, έξω οι τύραννοι. Στη χώρα που γεννήθηκε το φως είναι σκοτάδι!» Τέλος, αναφέρεται στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο ίδιος μέχρι να μεταφέρει κρυφά τη σορό του γιου του στην Ελλάδα για να γίνει η ταφή, στην οποία συμμετείχε μόνο η οικογένεια του. Παράλληλα, ο Δημήτρης Λυμπερόπουλος διαβάζει το γράμμα που άφησε στον πατέρα του ο Κώστας Γεωργάκης, όπου μεταξύ άλλων αναφέρει: «Η γη μας που γέννησε ελευθερία θα εξουδετερώσει την τυραννία».

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Λυμπερόπουλος

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 8 Οκτωβρίου 1974

Το πρωτότυπο φιλμ 16mm συντηρήθηκε, ψηφιοποιήθηκε και αποκαταστάθηκε στα εργαστήρια του Αρχείου της ΕΡΤ με τον νέο εξοπλισμό και τις υποδομές που πλέον διαθέτει (film scanner, color correction).

