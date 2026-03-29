Συμπληρώνονται φέτος 100 χρόνια από τη γέννηση του σπουδαίου λαϊκού στιχουργού Κώστα Βίρβου, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα στα Τρίκαλα, στις 29 Μαρτίου 1926. Ο Κώστας Βίρβος ήταν ένας από τους σημαντικότερους στιχουργούς μας. Οι περισσότεροι από τους στίχους του μελοποιήθηκαν από κορυφαίους Έλληνες συνθέτες, ερμηνεύτηκαν από σπουδαίους λαϊκούς τραγουδιστές και παραμένουν διαχρονικοί. Οι στίχοι του εκτείνονται από το Ρεμπέτικο, ως το Λαϊκό και το Έντεχνο τραγούδι, ενώ παράλληλα ασχολήθηκε και με το Παραδοσιακό.

Γεννημένος στα Τρίκαλα το 1926, ήρθε στην Αθήνα για να σπουδάσει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και το 1943 πέρασε στις γραμμές της Εθνικής Αντίστασης ως μέλος του Ε.Α.Μ. Το Μάρτη του '44 συνελήφθη από τους Γερμανούς, βασανίστηκε και γλίτωσε την εκτέλεση λόγω της διαμεσολάβησης του πατέρα του. Πέρασε στο βουνό, όπου και συνάντησε τον Άρη Βελουχιώτη. Στην Απελευθέρωση, εργάστηκε ως δημόσιος υπάλληλος στο Υπουργείο Οικονομικών απ' το 1954 έως το 1985 απ' όπου συνταξιοδοτήθηκε με τον βαθμό του Διευθυντή. Το πρώτο τραγούδι που κυκλοφόρησε ήταν το «Να το βρεις από άλλη» σε μουσική Καλδάρα και ερμηνευτές τους Σούλα Καλφοπούλου και Μάρκο Βαμβακάρη (1948). Στη μακρά και σημαντική πορεία του έγραψε συνολικά πάνω από 2000 τραγούδια, πολλά από τα οποία είχαν κοινωνικό και πολιτικό, άμεσο ή έμμεσο, περιεχόμενο.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει ένα επεισόδιο της εκπομπής ''Έχει γούστο'' παραγωγής 2010, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Κώστα Βίρβο.

ΕΧΕΙ ΓΟΥΣΤΟ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΒΙΡΒΟ

Το ''Έχει γούστο'' είναι μια ζωντανή εκπομπή πολιτιστικού περιεχομένου με την Μπήλιω Τσουκαλά, με νέα και ειδήσεις για το θέατρο, τη μουσική, τον κινηματογράφο, την εκδοτική κίνηση, τις εκθέσεις, τις μουσικές σκηνές, αλλά και με μια σειρά από θέματα που αναδεικνύουν ζητήματα της καθημερινότητάς μας. Το συγκεκριμένο επεισόδιο προβλήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2010 και είναι αφιερωμένο στον σημαντικό στιχουργό Κώστα Βίρβο.

Η εκπομπή ξεκινά με το τραγούδι «Μια παλιά ιστορία» σε μουσική του Στέλιου Καζαντζίδη και στίχους Κώστα Βίρβου, το οποίο ερμηνεύουν ζωντανά στο στούντιο οι Χαρούλα Λαμπράκη, Βούλα Γκίκα, Λάκης Χαλκιάς και Μαρία Σουλτάτου. Την ορχήστρα απαρτίζουν οι Δημήτρης Αλεξίου (μπουζούκι), Σπύρος Μπαγιάτης (πιάνο), Γιάννης Γρηγορίου (μπάσο), Ντίνος Χατζηιορδάνου (ακορντεόν), Νίκος Τερζάκης (κιθάρα), Βαγγέλης Καλαμάρας (τύμπανα), Ανδρέας Σήκης (κρουστά) και Μανώλης Καραντίνης (μπουζούκι). Καλεσμένοι της Μπήλιως Τσουκαλά στο στούντιο είναι ο ίδιος ο στιχουργός Κώστας Βίρβος και ο συνθέτης Χρήστος Λεοντής.

Ο Κώστας Βίρβος αναφέρει πως έχει γράψει πάνω από 2.500 τραγούδια. Ο Χρήστος Λεοντής τονίζει ότι ξεκίνησε τη διαδρομή του στο τραγούδι με στίχους του Κώστα Βίρβου. Γίνεται λόγος για την εποχή που καταγράφει ο Βίρβος στους στίχους του, παράλληλα με τις εμπειρίες του από την Κατοχή, την Αντίσταση, τη μετανάστευση των δεκαετιών του 1950 και του 1960, αλλά και από διάφορα κοινωνικά ζητήματα. Ο Κώστας Βίρβος θυμάται τα παιδικά του χρόνια στα Τρίκαλα, τον πατέρα του και την αντίδρασή του όταν πρόσεξε ότι έγραφε στίχους ως έφηβος. Επίσης, ο Κώστας Βίρβος εξομολογείται ότι ήθελε να γίνει σκηνοθέτης, καθώς του άρεσε πολύ το θέατρο. Εξηγεί πως δούλευε ως δημόσιος υπάλληλος στο Υπουργείο Οικονομικών, στη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων, και έτσι μπορούσε να γράφει παράλληλα στίχους.

Στη συνέχεια, η Βούλα Γκίκα ερμηνεύει το τραγούδι «Ρίξε μια ζαριά καλή» σε μουσική Γρηγόρη Μπιθικώτση και στίχους Κώστα Βίρβου. Ο Κώστας Βίρβος θυμάται πως έγραψε το «Θα κάνω ντου βρε πονηρή», το πρώτο τραγούδι με το οποίο συνεργάστηκε με τον Βασίλη Τσιτσάνη, έχοντας παρατηρήσει στιγμιότυπα από την καθημερινότητα λαϊκών και περιθωριακών τύπων στα Τρίκαλα. Ακολουθεί η Χαρούλα Λαμπράκη με την ερμηνεία του τραγουδιού «Της γερακίνας γιος» σε στίχους Βίρβου και μουσική Βασίλη Τσιτσάνη. Έπειτα, ο Κώστας Βίρβος περιγράφει τη σύλληψη και τα βασανιστήρια που πέρασε κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Η Μαρία Σουλτάτου ερμηνεύει τη «Ζαΐρα» σε στίχους Βίρβου και μουσική Βασίλη Τσιτσάνη.

Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, η Μπήλιω Τσουκαλά υποδέχεται στο στούντιο της εκπομπής τον Αντώνη Ρεπάνη. Ο σημαντικός τραγουδιστής ερμηνεύει το «Μακριά μου να φύγεις» σε στίχους Βίρβου και μουσική Πάνου Γαβαλά και Αργύρη Κουλούρη και το «Όλος ο κόσμος με μισεί» σε στίχους Βίρβου και μουσική Μπάμπη Μπακάλη. Ακολούθως, η Καίτη Γκρέυ συνδέεται με την εκπομπή ζωντανά από το σπίτι της. Η σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια μιλά για τον Κώστα Βίρβο και εκφράζει την ιδιαίτερη αγάπη της για τους στίχους του και τον τρόπο με τον οποίο τους προσέγγιζε ερμηνευτικά. Θυμάται τη μεγάλη επιτυχία της «Ποτέ τη μάνα μην πικραίνεις», το δεύτερο τραγούδι που είπε στην καριέρα της. Η Μπήλιω Τσουκαλά αφιερώνει το επόμενο τραγούδι «Τα όνειρα χρειάζονται φτερά», σε στίχους Βίρβου και μουσική Αντώνη Ρεπάνη, στην Καίτη Γκρέυ.

Μετά το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, η Μπήλιω Τσουκαλά αναφέρεται στα εκατοντάδες μηνύματα που έχει λάβει η εκπομπή από Έλληνες απανταχού, οι οποίοι εκφράζουν την αγάπη τους για τον Κώστα Βίρβο και τα τραγούδια του. Ο Λάκης Χαλκιάς ερμηνεύει το τραγούδι «Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια» σε στίχους Βίρβου και μουσική Χρήστου Λεοντή. Αμέσως μετά, ο Λάκης Χαλκιάς τονίζει πως τα πρώτα τραγούδια του ήταν σε στίχους Βίρβου και θυμάται στιγμές από τη συνεργασία τους. Ο Χρήστος Λεοντής μιλά για τη φιλία και τη συνεργασία του με τον Κώστα Βίρβο, όταν, μαθητής του ωδείου ακόμη, συναντήθηκε τυχαία μαζί του στο θέατρο Παρκ, στα παρασκήνια της «Μικρής πόλης». Περιγράφει τη γνωριμία του με τον Στέλιο Καζαντζίδη και τη Μαρινέλλα και τη σύνθεση του τραγουδιού «Καταχνιά», που, όπως λέει, τον έκανε να συνειδητοποιήσει τη δουλειά του μουσικού και την επικοινωνία του με το κοινό. Η Μαρία Σουλτάτου ερμηνεύει το «Λίγα ψίχουλα αγάπης» σε στίχους Βίρβου και μουσική Σταύρου Τζουανάκου.

Στη συνέχεια, ο Μανώλης Καραντίνης μιλά για τον Κώστα Βίρβο και ερμηνεύει το «Ποιος είδε γλάρο στα βουνά» σε στίχους Βίρβου και μουσική Θεόδωρου Δερβενιώτη. Ακολουθεί βίντεο σε επιμέλεια Νίκου Νικόλιζα, στο οποίο ο Σπύρος Ζαγοραίος μιλά για τον φίλο του και συνεργάτη Κώστα Βίρβο. Έπειτα, η Μπήλιω Τσουκαλά αναφέρει πως μεγάλοι ερμηνευτές, όπως ο Μανώλης Μητσιάς και άλλοι, στέλνουν τα δικά τους ευχαριστήρια μηνύματα προς τον σπουδαίο στιχουργό. Ο Κώστας Βίρβος αναφέρει πως τον ενδιέφερε να στηρίξει νέους και νέες δημιουργούς στα πρώτα τους βήματα με δυνατά τραγούδια που θα έκαναν αίσθηση. Η Μπήλιω Τσουκαλά κάνει μια αναφορά στο βιβλίο του Βίρβου «Λαϊκή στιχουργική ανθολογία». Η Βούλα Γκίκα τραγουδά το «Σάντα Μαρία» σε στίχους Βίρβου και μουσική Γρηγόρη Μπιθικώτση. Η Χαρούλα Λαμπράκη ερμηνεύει το «Πες μου γιατί» σε στίχους Βίρβου και μουσική Στράτου Ατταλίδη. Η σημαντική λαϊκή τραγουδίστρια εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για τον Βίρβο και τα τραγούδια που της έχει εμπιστευτεί.

Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, ο Λάκης Χαλκιάς ερμηνεύει το «Ένας ξύλινος σταυρός» σε στίχους Βίρβου και μουσική Χρήστου Λεοντή. Ακολουθεί βίντεο στο οποίο μιλούν για τον Κώστα Βίρβο η σύζυγός του Καίτη, η κόρη του Αναστασία, ο εγγονός του Κωνσταντίνος και η κόρη του Μαίρη. Η εκπομπή κλείνει με το τραγούδι «Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα» σε στίχους Βίρβου και μουσική Γρηγόρη Μπιθικώτση.

Έτος παραγωγής: 2010

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 29/01/2010

Σκηνοθεσία: Χρήστος Φασόης

Παρουσίαση-αρχισυνταξία: Μπήλιω Τσουκαλά

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς