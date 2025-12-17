Συμπληρώνεται φέτος ένας χρόνος από το θάνατο του σημαντικού δημοσιογράφου Κώστα Χαρδαβέλλα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, 17 Δεκεμβρίου 2024. Ο Κώστας Χαρδαβέλλας γεννήθηκε στον Πειραιά στις 5 Σεπτεμβρίου 1945, σπούδασε δημοσιογραφία στην Αθήνα και ξεκίνησε την καριέρα του στην εφημερίδα ''Έθνος'' κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας των συνταγματαρχών. Στα μέσα της δεκαετίας του '70 ξεκίνησε να εργάζεται στη δημόσια τηλεόραση και έκανε την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση το 1977 στην εκπομπή ''Πρόσκληση στο στούντιο'' στην ΕΡΤ. Στιςαρχές της δεκαετίας του 1980 ξεκίνησε να παρουσιάζει τη θρυλική εκπομπή''Ρεπόρτερς'', μαζί με το Γιώργο Λιάνη και το Γιάννη Δημαρά, η οποία ξεκίνησε το 1981 στην ΥΕΝΕΔ και συνεχίστηκε στη μετέπειτα ΕΡΤ-2. Οι ''Ρεπόρτερς'' έθεσαν νέα δεδομένα στην ελληνική τηλεόραση. Στη συνέχεια, ακολούθησε μια σειρά επιτυχημένων εκπομπών τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική τηλεόραση. Παράλληλα, ο Κώστας Χαρδαβέλλας άσκησε τη δημοσιογραφία τόσο στον Τύπο όσο και στο ραδιόφωνο. Τα τελευταία χρόνια, αρθρογραφούσε στη''Real News'' και παρουσίαζε εκπομπές στον ''Real FM 97.8''.

Οι ''Ρεπόρτερς'' είναι μια ενημερωτική εκπομπή της ΥΕΝΕΔ/ΕΡΤ-2 που διήρκησε από το 1981 έως το 1989 με τους δημοσιογράφους Γιάννη Δημαρά, Γιώργο Λιάνη και Κώστα Χαρδαβέλλα, η οποία προβάλλει θέματα της επικαιρότητας, κοινωνικά θέματα, εγκλήματα και αναδεικνύει θέματα ταμπού για την Ελληνική κοινωνία.

Ο Κώστας Χαρδαβέλλας προλογίζει το συγκεκριμένο επεισόδιο, θέμα του οποίου είναι οι σεισμοί στην Ελλάδα. Παρεμβάλλεται ξένο ντοκιμαντέρ σε περιγραφή του Αλέξη Κωστάλα, το οποίο εξηγεί, με τη χρήση γραφικών, πώς δημιουργούνται οι σεισμοί στη Γη. Στη συνέχεια, μεταφερόμαστε στα γραφεία του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, όπου ο Κώστας Χαρδαβέλλας συναντά τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, Γιάννη Μπόκο. Γίνεται λόγος για τη γεωγραφική θέση της χώρας μας σε σεισμογενή ζώνη και τονίζεται η ανάγκη έγκαιρης ενημέρωσης του κοινού για τους σεισμούς. Ο Γιάννης Μπόκος αναφέρεται στις δράσεις του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας σχετικά με την ενημέρωση του κοινού.

Έπειτα, μεταφερόμαστε στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας, στη Φθιώτιδα. Παρακολουθούμε στιγμιότυπα από την ώρα μαθήματος και προβάλλεται προσομοίωση αντιμετώπισης σεισμού μέσα στη σχολική αίθουσα. Στη συνέχεια, ο Κώστας Χαρδαβέλλας συναντά τον Κώστα Λιάσκα, αντιπρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, και συζητούν για τις κατασκευές των ελληνικών σπιτιών και το κατά πόσο αντέχουν μεγάλους σεισμούς. Παράλληλα, εξηγούνται οι κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι μηχανικοί στον σχεδιασμό των κατοικιών, ώστε αυτές να μπορούν να αντεπεξέλθουν σε συνθήκες σεισμού.

Παρεμβάλλεται ξανά απόσπασμα από ξένο ντοκιμαντέρ σχετικά με την αντιμετώπιση σεισμών στην Ιαπωνία. Ακολουθεί και πάλι ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, Κώστας Μπάκας, ο οποίος σχολιάζει την ετοιμότητα των ελληνικών αρχών στην αντιμετώπιση των σεισμών. Επιπλέον, προβάλλονται πλάνα από περιοχή που έχει πληγεί από σεισμούς, με κατεστραμμένα σπίτια και αντίσκηνα σε προαύλια σχολείου. Γίνεται αναφορά στο κατά πόσο εφαρμόζονται οι κανονισμοί για τις κατασκευές των πολυκατοικιών στην Ελλάδα, και ο Γιάννης Μπόκος εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν εφαρμόζονται πάντοτε. Επιπροσθέτως, επισημαίνεται η ελλιπής προσοχή που δίδεται στην αντισεισμική προστασία κατά τη διάρκεια της κατασκευής μιας πολυκατοικίας.

Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, ο Κώστας Λιάσκας καταθέτει τη δική του άποψη σχετικά με το αν μπορούν τα σπίτια στην Ελλάδα να αντέξουν σεισμούς μεγάλης έντασης. Τέλος, υπογραμμίζεται η ανάγκη να μην διασπείρονται ψευδείς ειδήσεις και να αποφεύγεται ο πανικός σχετικά με πιθανές επερχόμενες σεισμικές δονήσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Έτος παραγωγής: 1987

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 12/7/1987

Ρεπορτάζ: Κώστας Χαρδαβέλλας, Γιώργος Λιάνης

Σχολιάζει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος

Διεύθυνση παραγωγής: Κασσάνδρα Τσαροπούλου

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς