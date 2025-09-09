Λαυρέντης Μαχαιρίτσας – 9 Σεπτεμβρίου 2019

Ο δημοφιλής τραγουδοποιός Λαυρέντης Μαχαιρίτσας έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου του 2019. Γεννημένος το 1956 στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας, σπούδασε στο Ελληνικό Ωδείο και ξεκίνησε την καλλιτεχνική του πορεία στα μέσα της δεκαετίας του '70. Αρχικά, δημιούργησε το συγκρότημα «P.L.J. Band» που στη συνέχεια μετονομάστηκε σε «Τερμίτες». Από το 1989, ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, ακολούθησε σόλο καριέρα ως συνθέτης και τραγουδιστής.

Τραγούδια του, όπως τα: «Διδυμότειχο blues», «Νότος», «Μικρός τιτανικός», «Να δεις τι σου ‘χω για μετά», «Σκόνη», «Έλα ψυχούλα μου» κ.ά. αγαπήθηκαν πολύ από το κοινό. Στη μακρόχρονη πορεία του, ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην ελληνική μουσική σκηνή και συνεργάστηκε με σημαντικούς δημιουργούς και ερμηνευτές. Ενδεικτικά αναφέρονται οι: Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Γιώργος Νταλάρας, Διονύσης Σαββόπουλος, Δημήτρης Μητροπάνος, Δήμητρα Γαλάνη, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Αντώνης Μιτζέλος, Πυξ Λαξ, Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Χαρούλα Αλεξίου, Χάρης & Πάνος Κατσιμίχας, Αντώνης Βαρδής, Νότης Μαυρουδής, κ.ά.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει ένα επεισόδιο της εκπομπής ''Έχει Γούστο'' παραγωγής 2009, αφιερωμένο στον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα.

ΕΧΕΙ ΓΟΥΣΤΟ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑΣ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Το '''Εχει Γούστο'' είναι μια καθημερινή ζωντανή εκπομπή πολιτιστικού περιεχομένου με την Μπήλιω Τσουκαλά με νέα και ειδήσεις για το θέατρο, τη μουσική, τον κινηματογράφο, την εκδοτική κίνηση, τις εκθέσεις, τις μουσικές σκηνές, αλλά και με μια σειρά από θέματα που αναδεικνύουν ζητήματα της καθημερινότητάς μας. Το συγκεκριμένο επεισόδιο, που προβλήθηκε στις 10 Φεβρουραρίου του 2009, αποτελεί ένα αφιέρωμα στον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα με αφορμή την συμπλήρωση 20 χρόνων παρουσίας του στο ελληνικό τραγούδι. Αρχικά, η Μπήλιω Τσουκαλά καλησπερίζει τους τηλεθεατές και ακολουθεί το μουσικό βίντεο του τραγουδιού «Τόσα χρόνια μια ανάσα». Αμέσως μετά, η Μπήλιω Τσουκαλά υποδέχεται τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και επιχειρεί μαζί του έναν σύντομο απολογισμό της πορείας του.

Ειδικότερα, ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας μιλά για τον δίσκο του «Τόσα χρόνια μια ανάσα», περιγράφει την πορεία και τη ζωή του τα τελευταία είκοσι χρόνια και αναφέρεται στην οικογένειά του. Ακόμη, μιλά για τις εμφανίσεις που έκανε με την μπάντα του στην Κρήτη, για τους νεαρούς θαυμαστές του και για τις επικείμενες εμφανίσεις του στη Θεσσαλονίκη. Γίνεται λόγος για το πώς γράφτηκε το τραγούδι «Πεθαίνω για σένα», σε σύνθεση του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και ερμηνεία του Γιώργου Μαργαρίτη, για την ομότιτλη ταινία της Ελένης Ράντου. Ακολουθεί το μουσικό βίντεο του τραγουδιού «Διδυμότειχο μπλουζ».

Στη συνέχεια, η Μπήλιω Τσουκαλά υποδέχεται τον συνθέτη και κιθαρίστα Αντώνη Μιτζέλο. Ο Αντώνης Μιτζέλος θυμάται τη γνωριμία του με τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα το 1980 και μαζί μιλούν για το συγκρότημα «Τερμίτες». Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας συστήνει τους μουσικούς του, που αποτελούνται από τους: Φίλιππο Σπυρόπουλο (ντραμς), Άκη Σαμπράζη (μπάσο), Δημήτρη Καρασούλο (κιθάρα) και Ζήνα Αρβανιτίδη (πλήκτρα). Επίσης, συστήνει τον μουσικό και ερμηνευτή Άλκη (Αλκιβιάδη) Κωνσταντόπουλο, ο οποίος ερμηνεύει το τραγούδι «Σκόνη».

Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, η Μπήλιω Τσουκαλά υποδέχεται στην εκπομπή τον ερμηνευτή Γιάννη Κούτρα καθώς και τα μέλη του συγκροτήματος «Κίτρινα Ποδήλατα», Γιώργο και Αλέξανδρο Παντελιά, οι οποίοι μιλούν για την επαγγελματική σχέση και φιλία τους με τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα. Έπειτα, ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας ερμηνεύει τα τραγούδια «Εφάπαξ» και «Έτσι κι αλλιώς». Τα «Κίτρινα Ποδήλατα» ερμηνεύουν το «Ημίφως», που έχει γράψει ο Μαχαιρίτσας. Στη συνέχεια, η Μπήλιω Τσουκαλά υποδέχεται τον Γιώργο Μαργαρίτη και ακολουθεί το μουσικό βίντεο του τραγουδιού «Πεθαίνω για σένα». Ο Γιώργος Μαργαρίτης ερμηνεύει το ομότιτλο τραγούδι ζωντανά στο πλατό της εκπομπής, με τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα να τον συνοδεύει στην κιθάρα.

Μετά τις διαφημίσεις, στο πλατό της εκπομπής προστίθενται ο Γιάννης Μηλιώκας και ο Δημήτρης Σταρόβας, οι οποίοι εμφανίζονται μαζί με τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα. Ο Γιάννης Μηλιώκας ερμηνεύει το τραγούδι «Χαραμοφάης». Αμέσως μετά, παρεμβαίνει τηλεφωνικά η ηθοποιός Ελένη Ράντου, η οποία μιλά για τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, τη φιλία και τη συνεργασία τους. Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Σταρόβας ερμηνεύει το τραγούδι «Μαίρη Παναγιωταρά» μαζί με τη Γεωργία Γραμματικού.

Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, ο Άλκης Κωνσταντόπουλος και η Ζήνα Αρβανιτίδη ερμηνεύουν το «Μη μ’ αφήνεις σ’ αγαπάω». Ο Γιώργος Μαργαρίτης μιλά για τη νέα δισκογραφική του δουλειά, με σαράντα τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη. Ο Δημήτρης Σταρόβας ερμηνεύει το χιουμοριστικό τραγούδι «Μικρό τραγούδι έγραψα». Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας αναφέρεται στις επικείμενες εμφανίσεις του στη Θεσσαλονίκη, μαζί με τον Γιάννη Μηλιώκα, τον Γιάννη Κούτρα, τον Δημήτρη Σταρόβα, τη Γεωργία Γραμματικού, τον Κώστα Μακεδόνα, τον Άλκη Κωνσταντόπουλο και τη Ζήνα Αρβανιτίδη. Ο Γιάννης Κούτρας ερμηνεύει το τραγούδι «Θεσσαλονίκη», σε στίχους Νίκου Καββαδία και μουσική Θάνου Μικρούτσικου. Η εκπομπή κλείνει με τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα να ερμηνεύει το τραγούδι «Νότος».

Έτος παραγωγής: 2009

Ημερομηνία πρώτης προβολής επεισοδίου: 10/2/2009

Σκηνοθεσία: Χρήστος Φασόης

Παρουσίαση: Μπήλιω Τσουκαλά

Σύνταξη άρθρου-τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς