Λήδα Τασοπούλου – 12 Σεπτεμβρίου 2005

Συμπληρώνονται φέτος 20 χρόνια από το θάνατο της ηθοποιού Λήδας Τασοπούλου, η οποία έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, στις 12 Σεπτεμβρίου του 2005. Η Λήδα Τασοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953, σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη της ιστορικής θεατρικής ομάδας «Αμφιθέατρο» με τον Σπύρο Ευαγγελάτο του οποίου υπήρξε πρωταγωνίστρια και αναπληρώτρια καλλιτεχνική διευθύντρια.

Επί 30 συναπτά έτη υπήρξε πρωταγωνίστρια στην Επίδαυρο, ενώ κορυφαία στιγμή της θεωρείται η ερμηνεία της στην Ηλέκτρα το 1991. Η τελευταία της θεατρική παρουσία ήταν το 2004, όταν ερμήνευσε την Ανδρομάχη στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Το 1994 τιμήθηκε με το έπαθλο «Μαρίκα Κοτοπούλη» για την ερμηνεία της Αγνής στο Ονειρόδραμα και το 1999 με το Α βραβείο γυναικείου ρόλου από την Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, για την ερμηνεία της στη Θεοφανώ του Άγγελου Τερζάκη.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει το επεισόδιο "Ιφιγένεια (εν Ληξουρίω)" της σειράς ''Το Θέατρο της Δευτέρας'' παραγωγής 1980.

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΛΗΞΟΥΡΙΩ

Το «Θέατρο της Δευτέρας» παρουσιάζει την τηλεοπτική μεταφορά της παράστασης "Ιφιγένεια (εν Ληξουρίω)" του Πέτρου Κατσαΐτη που ανέβασε ο Σπύρος Ευαγγελάτος στο «Αμφι-θέατρο» σε δική του διασκευή και σκηνοθεσία, βασισμένη στην πεντάπρακτη τραγικωμωδία του Κατσαΐτη, ιστορικού και λογοτέχνη, γραμμένη στην Κεφαλονιά το 1720.

Αρχικά, την παράσταση του ''Θεάτρου της Δευτέρας'' προλογίζει ο σκηνοθέτης της, Σπύρος Ευαγγελάτος, δίνοντάς μας πολλά στοιχεία για τον Κατσαΐτη, την εποχή και το έργο του. Το «ιδιότυπο» επτανησιακό έργο βασίζεται στο γνωστό μύθο όπως παρουσιάζεται στην «Ιφιγένεια εν Αυλίδι» του Ευριπίδη, που μετεξελίχθηκε με την πάροδο των χρόνων, και αφορά στην απόφαση του Αγαμέμνονα, αδελφού του ηγέτη της Αρμάδας, Μενελάου, να προσφέρει θυσία τη νεαρή κόρη του, Ιφιγένεια, προκειμένου να εκκινήσει ο στόλος για την Τροία με τη δικαιολόγηση ότι θα την παντρέψει με τον Αχιλλέα. Η κοπέλα της ιστορίας του Κατσαΐτη είναι από το Ληξούρι και το τοπικό στοιχείο είναι εμφανές.

Ο πατέρας μετανιώνει, αλλά η κόρη έχει έρθει ήδη για τη θυσία, το ψέμα αποκαλύπτεται και η μητέρα Κλυταιμνήστρα αντιδρά, ο φόβος της Ιφιγένειας μεταστρέφεται σε ακούσια προσφορά, λίγο πριν από την ανθρωποθυσία ανακοινώνεται από το μάντη Χαλκιά ότι η θεά δεν αγαπά τις ανθρωποθυσίες (το τελευταίο, επιβεβαίωση της δικαίωσης των χριστιανικών αντιλήψεων)-μέχρις εδώ ακολουθείται ο ευριπίδειος μύθος.

Τελικώς, τελείται ο γάμος, αφού προηγηθούν τρία κωμικά επεισόδια-εν είδει μονοπράκτων-της οργάνωσης του γάμου, αποκλειστική έμπνευση του Πέτρου Κατσαΐτη και γόνιμη αφομοίωση στοιχείων της commedia dell’ arte της αναγεννησιακής εποχής και μολιερικών καταλοίπων. Χωρίς χορικά ή ιντερμέδια, το έργο είναι γραμμένο σε ιαμβικό ομοιοκατάληκτο δεκαπεντασύλλαβο στίχο και κεφαλλονίτικη διάλεκτο, σε μια γλώσσα «δήθεν σοβαροφανή δήθεν λαϊκή».

Έτος παραγωγής: 1980

Ημερομηνίας πρώτης προβολής: 23/6/1980

Συγγραφέας: Πέτρος Κατσαΐτη

Σκηνοθεσία: Σπύρος Ευαγγελάτος

Τηλεοπτική σκηνοθεσία: Σταύρος Ζερβάκης

Παίζουν οι ηθοποιοί: Λήδα Τασοπούλου, Δημήτρης Καταλειφός, Μιχάλης Μητρούσης, Μελίνα Μποτέλη, Σπύρος Παπαδόπουλος, Ζωή Ρηγοπούλου, Πάνος Σκουρολιάκος , Στάθης Κακαβάς, Νίκος Μπουσδούκος, Κώστας Τσιάνος, Ρίκα Σηφάκη, Ηλίας Ασπρούδης, Γιώργος Τσιδίμης, Βασίλης Γκούστης, Κώστας Καποδίστριας.

Σύνταξη άρθρου-τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς