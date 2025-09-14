Μ. Καραγάτσης – 14 Σεπτεμβρίου 1960

Συμπληρώνονται φέτος 65 χρόνια από τον θάνατο του πολυδιαβασμένου πεζογράφου Μ. Καραγάτση (πραγματικό όνομα Δημήτρης Ροδόπουλος), που μέσα από το έργο του ζωντάνεψε την εποχή του Μεσοπολέμου. Είχε επιλέξει να υπογράφει με ένα κεφαλαίο Μ μπροστά από το επίθετό του, όταν στα φοιτητικά του χρόνια βαφτίστηκε "Μίτια" από την παρέα των σπουδαστών της Νομικής. Ως συγγραφέας, ο Δημήτρης Ροδόπουλος διάλεξε ο ίδιος το επώνυμό του "Καραγάτσης", φιλολογικό ψευδώνυμο προερχόμενο από τις φτελιές -τα καραγάτσια- της Ραψάνης, χωριού της Θεσσαλίας όπου γεννήθηκε.

Ήταν ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της ονομαζόμενης γενιάς του '30. Η πρώτη του εμφάνιση στα γράμματα έγινε το 1927 συμμετέχοντας στον πρώτο λογοτεχνικό διαγωνισμό της Εστίας με το αυτοβιογραφικό διήγημα "Κυρία Νίτσα" το οποίο απέσπασε έπαινο. Το 1933 κυκλοφόρησε τη νουβέλα του "Συνταγματάρχης Λιάπκιν" που έλαβε την οριστική σημερινή μορφή το 1955. Ακολούθησαν ο "Γιούγκερμαν" και η "Χίμαιρα" το 1936, από τα πιο γνωστά και αγαπητά μυθιστορήματα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ο καταξιωμένος μυθιστοριογράφος εξάσκησε και δημοσιογραφική ιδιότητα ως διαπρεπής χρονογράφος σε αθηναϊκές εφημερίδες. Από το 1946 ανέλαβε τη θεατρική στήλη της εφημερίδας "Βραδυνή". Το 1949 βρέθηκε επίσης ως πολεμικός ανταποκριτής της εφημερίδας Βραδυνή στα βουνά του Γράμμου και του Βίτσι, ενώ ο εμφύλιος πήγαινε προς το τέλος του.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ του Τάσου Ψαρρά από τη σειρά "Εποχές και Συγγραφείς" με θέμα τη ζωή και το έργο του Μ. Καραγάτση (γεν.1908-θαν.1960):

ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ

Στο ντοκιμαντέρ παρατίθενται βιογραφικά στοιχεία του λογοτέχνη, πληροφορίες σχετικά με την καταγωγή του και τη ζωή των προγόνων του, τους τόπους όπου έζησε και τον επηρέασαν, καθώς και την προέλευση του ονόματός του. Παρουσιάζονται τα λογοτεχνικά του έργα με έμφαση στους ήρωες και την πλοκή τους, με αφετηρία το διήγημα «Η κυρία Νίτσα» που αποτελεί την πρώτη του εμφάνιση στα γράμματα το 1927, και σταθμούς τα μυθιστορήματα «Ο Συνταγματάρχης Λιάπκιν» (1933), «Γιούγκερμαν» (1938), «Η Μεγάλη Χίμαιρα» (1953), η συγγραφή του οποίου είχε ξεκινήσει από μια νουβέλα το 1936.

Παράλληλα οι συγγραφείς Κώστας Μουρσελάς, Βαγγέλης Γκούφας, ο καθηγητής και κριτικός θεάτρου Κώστας Γεωργουσόπουλος και η Μαρίνα Καραγάτση, κόρη του πεζογράφου, σχολιάζουν την προσωπική του γραφή, τα μοτίβα του έργου του και τα στοιχεία που συνιστούν την σπουδαιότητά του. Σκιαγραφούνται, επίσης, στοιχεία της προσωπικότητάς του και της ιδιωτικής του ζωής. Γίνεται ακόμη αναφορά στο ιστορικό μυθιστόρημα του Καραγάτση «Ο Κοτζάμπασης του Καστρόπυργου» και στη σχέση του πεζογράφου με την Ιστορία. Η κόρη του διαβάζει, επίσης, από το αυτοβιογραφικό του μυθιστόρημα «Ο μεγάλος ύπνος» (1946), το οποίο έγραψε μετά τον θάνατο της μητέρας του.

Το ντοκιμαντέρ αναφέρεται μεταξύ άλλων στην επαγγελματική ιδιότητα του Μ. Καραγάτση ως διαφημιστή στην διαφημιστική εταιρεία ΑΔΕΛ (1952) και την ενασχόλησή του με την πολιτική και την υποψηφιότητά του με το Κόμμα των Προοδευτικών του Σπ. Μαρκεζίνη, το 1956 και το 1958.

Πλούσιο φωτογραφικό και αρχειακό υλικό συνοδεύει τις αφηγήσεις ενώ προβάλλεται στιγμιότυπο από την δραματική επική κινηματογραφική ταινία «Καταδρομή στο Αιγαίον», με ναυτικό θέμα εμπνευσμένο από τον πόλεμο, που έγραψε και σκηνοθέτησε ο Μ. Καραγάτσης. Στην εκπομπή περιέχονται επίσης, αποσπάσματα ηχητικού ντοκουμέντου ραδιοφωνικής συνέντευξης του Μ. Καραγάτση και αναγνώσεις από τα έργα του.

Σκηνοθεσία: Τάσος Ψαρράς

Έτος παραγωγής: 2001-2002

Δείτε επίσης τις τηλεοπτικές διασκευές των λογοτεχνικών έργων του Μ. Καραγάτση "Το Μπουρίνι" (1987) και "Γιούγκερμαν" (1976) εδώ:

Συντάκτης: Κωνσταντίνα Τασιοπούλου