Συμπληρώνονται φέτος έξι χρόνια από το θάνατο του ήρωα της Εθνικής Αντίστασης, πολιτικού, δημοσιογράφου και αγωνιστή Μανώλη Γλέζου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, στις 30 Μαρτίου του 2020. Ο Μανώλης Γλέζος γεννήθηκε στον Απείρανθο Νάξου το 1922. Πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση εναντίον των Ναζί κατακτητών σε νεαρή ηλικία. Ειδικότερα, πρωταγωνίστησε και σε μία από τις πρώτες αντιστασιακές δράσεις όταν μαζί με το Λάκη Σάντα κατέβασαν τη ναζιστική σημαία από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης τη νύχτα της 30ής προς 31η Μαΐου του 1941. Παράλληλα, μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας εργάστηκε ως δημοσιογράφος στις εφημερίδες ''Αυγή'' και ''Ριζοσπάστης'', συνελήφθη και καταδικάστηκε σε θάνατο με την κατηγορία της ''προδοσίας''. Κατά τη διάρκεια των μετεμφυλιακών χρόνων βρέθηκε αρκετές φορές στη φυλακή ενώ και κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας των Συνταγματαρχών φυλακίστηκε και εξορίστηκε στη Γυάρο, στο Παρθένι της Λέρου και τέλος στον Ωροπό.

Ακόμη, ο Μανώλης Γλέζος υπήρξε ιδιαίτερα δραστήριος πολιτικά. Ήταν μία από τις κορυφαίες πολιτικές προσωπικότητες του κόμματος της Ενιαίας Δημοκρατικής Αριστεράς (ΕΔΑ) τις δεκαετίες του 1950 και του 1960. Στη Μεταπολίτευση αποφάσισε η ΕΔΑ να συνεργαστεί με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και ο ίδιος εκλέχτηκε Βουλευτής στις εκλογές του 1981 και του 1985. Την 1η Ιανουαρίου 1987 παραιτήθηκε του βουλευτικού του αξιώματος. Στις εκλογές του 2000 ήταν υποψήφιος με τον ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ. Την περίοδο της οικονομικής κρίσης και της σκληρής λιτότητας συμμετείχε στις αντιμνημονιακές κινητοποιήσεις την περίοδο 2010-2012 και εκλέχθηκε βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2012. Στις Ευρωεκλογές του 2014 εξελέγη ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, πρώτος σε σταυρούς προτίμησης, θέση από την οποία παραιτήθηκε το καλοκαίρι του 2015. Ο Μανώλης Γλέζος παρέμεινε πιστός στις ιδέες και τις αξίες του και συνέχισε να αγωνίζεται ως το τέλος της ζωής του για κοινωνική δικαιοσύνη, ισότητα και ειρήνη, παραμένοντας ένα σύμβολο της Εθνικής Αντίστασης και της Αριστεράς τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη μιας και του είχε αποδοθεί και το προσωνύμιο του ''Πρώτου Παρτιζάνου της Ευρώπης''.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει το επεισόδιο ''Απείρανθος'' της εκπομπής ''Η ΕΤ-1 σε όλη την Ελλάδα'' παραγωγής 1988.

Η ΕΤ-1 ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ

Η ''ΕΤ-1 σε όλη την Ελλάδα'' είναι μια σειρά ντοκιμαντέρ η οποία ερευνά και προβάλλει θέματα από ολόκληρη την Ελλάδα. Το συγκεκριμένο επεισόδιο είναι αφιερωμένο στο χωριό Απείρανθος, της Νάξου.

Το συγκεκριμένο επεισόδιο είναι αφιερωμένο στο χωριό Απείρανθος της Νάξου. Η εκπομπή ξεκινά με πλάνα από τους δρόμους της Αθήνας. Παράλληλα, ακούμε τον Μανώλη Γλέζο να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους εγκατέλειψε την κεντρική πολιτική σκηνή και αποφάσισε να ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση, ως πρόεδρος της Απειράνθου.

Ειδικότερα, ο Μανώλης Γλέζος μιλά για τον πρωτοποριακό τρόπο με τον οποίο διοικείται το χωριό του και, συγκεκριμένα, αναφέρεται στην κατανομή των εξουσιών, στις λαϊκές συνελεύσεις, αλλά και στον ρόλο του κοινοτικού συμβουλίου, ο οποίος είναι κυρίως εκτελεστικός.

Επιπλέον, το ενδιαφέρον εστιάζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, στις ασχολίες και στις προσδοκίες των νέων που ζουν εκεί. Ο Μανώλης Γλέζος μιλά ακόμη για τις προσπάθειες αξιοποίησης των ήπιων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και για την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της περιοχής.

Παράλληλα, παρακολουθούμε πλάνα από το χωριό της Απειράνθου, την καθημερινή ζωή και τις ασχολίες των κατοίκων. Ακόμη, στην κάμερα της εκπομπής καταγράφονται πλάνα με λαϊκά σκεύη και γυναίκες που υφαίνουν σε αργαλειούς.

Τέλος, γίνεται λόγος για τη βιβλιοθήκη του χωριού και τα μουσεία, ενώ τονίζεται η ανάγκη αξιοποίησης της πολιτισμικής κληρονομιάς και διατήρησης του κοινωνικού ιστού της κοινότητας της Απειράνθου.

Έτος παραγωγής: 1989

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 27/09/1988

Σκηνοθεσία: Τάκης Σακελλαρίου

Σύνταξη άρθρου: Δαμιανός Αγραβαράς

Τεκμηρίωση εκπομπής: Χρύσα Κουρσελά, Δαμιανός Αγραβαράς