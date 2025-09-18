Η Μάρθα Καραγιάννη η αγαπημένη ηθοποιός και δημοφιλής σταρ της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου έφυγε από τη ζωή στις 18 Σεπτεμβρίου 2022. Το θεατρικό της ντεμπούτο έγινε το 1957 στην επιθεώρηση «Ελέφαντες και Ψύλλοι» μετά από πρόταση του συγγραφέα Ναπολέοντα Ελευθερίου κι έκτοτε εμφανίστηκε σε επιθεωρήσεις δίπλα σε μεγάλα ονόματα του θεάτρου όπως τους Νίκο Σταυρίδη, Κώστα Χατζηχρήστο, Γιώργο Κωνσταντίνου, Μαρίκα Νέζερ, Νίκο Ρίζο, Γιάννη Γκιωνάκη κ.ά. Την πρώτη της εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη έκανε το 1956 με την δραματική ταινία «Η Άγνωστος» του Ορέστη Λάσκου.

Μετά από λαμπρή πορεία μεγάλων επιτυχιών στον κινηματογράφο έριξε ξανά το βάρος της στο θέατρο κατά τις δεκαετίες ’70 και ’80 παίζοντας σε μιούζικαλ, επιθεωρήσεις και κωμωδίες συνεργαζόμενη με σημαντικούς σκηνοθέτες και ηθοποιούς. Από τις παραστάσεις στις οποίες ξεχώρισε ήταν το καλοκαίρι του 1983, μαζί με τη Ζωή Λάσκαρη, το μιούζικαλ «Οι Άντρες Προτιμούν τις Ξανθιές» σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή, και την επόμενη χειμερινή σεζόν, μαζί με τους Βασίλη Τσιβιλίκα και Πάνο Μιχαλόπουλο το «Παγωτό Μες στον Χειμώνα» του Μίνο Μπελέι.

Τη δεκαετία του ’90 η Μάρθα Καραγιάννη στράφηκε στην πρόζα και απόσπασε θερμές κριτικές για τις ερμηνείες στα «Απόψε Αυτοσχεδιάζουμε» του Λουίτζι Πιραντέλο (θεατρική περίοδος 1992-1993), «Όταν οι Γυναίκες το Γλεντούν» του Κάρλο Γκολντόνι (καλοκαίρι 1998) και «Αρσενικό και Παλιά Δαντέλα» του Τζόζεφ Κέσελρινγκ (θεατρική περίοδος 1999-2000). Το 2004 για πρώτη φορά εμφανίστηκε σε αττική κωμωδία τις «Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη (ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης σε σκηνοθεσία Νανάς Νικολάου και Βασίλη Μυριανθόπουλου).

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει την θεατρική παράσταση «Παγωτό μες το χειμώνα» στην οποία η Μάρθα Καραγιάννη έπαιξε με μεγάλη επιτυχία σε συνεργασία με τον Βασίλη Τσιβιλίκα. Το θεατρικό έργο του Ιταλού συγγραφέα Μίνο Μπελέι ανέβηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη χειμερινή σεζόν 1983-1984 στο θέατρο Μπρόντγουαιη σε μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία του Γιάννη Διαμαντόπουλου. Σκηνογραφία- μουσική επιμέλεια: Πάνος Παπαδόπουλος. Η παράσταση μεταδόθηκε μαγνητοσκοπημένη από την ΕΡΤ στο πλαίσιο της σειράς το «Θέατρο της Δευτέρας» στις 4 Ιουνίου 1984. Τηλεσκηνοθεσία: Σταύρος Ζερβάκης.

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΠΑΓΩΤΟ ΜΕΣ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ του Μίνο Μπελέι (Mino Bellei)

Οι ιστορίες του Ιταλού συγγραφέα διακρίνονται από την πρωτοτυπία, τη χρήση κωμικών ευρημάτων και την ξεκάθαρη διαγραφή χαρακτήρων με κυρίαρχο το στοιχείο της ειρωνείας μιας και ο Μπελέι είναι ένας σατιρικός συγγραφέας, με βαθιά αίσθηση του χιούμορ. Ο ίδιος ήταν και ηθοποιός, μαθήτευσε για χρόνια δίπλα σε σπουδαίους κωμικούς. Σπούδασε στην Εθνική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης και έκανε την πρώτη του εμφάνιση με το Λαϊκό Θέατρο του Βιτόριο Γκάσμαν το 1961.

Το έργο του Μίνο Μπελέι «Παγωτό μες το χειμώνα» είναι μια τρελή φάρσα γραμμένη τη δεκαετία του ’70. Μια ιδιόρρυθμη-εναλλακτική κωμωδία στην οποία ο συγγραφέας παίρνοντας σαν ερέθισμα ένα από τα πιο βασανιστικά συναισθήματα, τη ζήλια, δημιουργεί ένα παιχνίδι γέλιου άλλοτε παράλογο, άλλοτε ψεύτικο, σατιρίζοντας τις σχέσεις ανάμεσα σε καβγάδες και συμφιλιώσεις, εξιστορώντας τα καμώματα των παράφρονων και των θυμάτων τους.

Πρόκειται για μια σειρά από μικρές παγίδες, όταν ο ήρωας του έργου, αναστατώνει τους φίλους του με μια ψεύτικη αυτοκτονία, εξαιτίας του χωρισμού του από τη γυναίκα της ζωής του. Όντας ο ίδιος παθολογικά ζηλιάρης, βλέπει παντού εραστές, μηχανήματα κατασκοπείας, ερωμένες, δημιουργώντας πρόβλημα στον ίδιο του τον εαυτό, αλλά και στους γύρω του.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Στον ρόλο της Ανναρόσα η Μάρθα Καραγιάννη, Βασίλης Τσιβιλίκας, Πάνος Μιχαλόπουλος, Λίλα Καφαντάρη.

Μετάφραση – διασκευή - σκηνοθεσία: Γιάννης Διαμαντόπουλος

Σκηνογραφία-μουσική επιμέλεια: Πάνος Παπαδόπουλος

Τηλεοπτική σκηνοθεσία: Σταύρος Ζερβάκης

Έτος παραγωγής: 1984

Συντάκτης: Κωνσταντίνα Τασιοπούλου