Μεγάλη Παρασκευή με τον Χρόνη Αηδονίδη

Το κατανυκτικό κλίμα της Μ. Εβδομάδας αποτυπώθηκε με τον τηλεοπτικό φακό της ΕΡΤ σε μοναδικές καταγραφές θρησκευτικού περιεχομένου, με τη συμμετοχή σπουδαίων προσωπικοτήτων του πολιτισμού μας. Μια από αυτές είναι η απόδοση των Βυζαντινών ύμνων της Μεγάλης Εβδομάδας με την ερμηνευτική δεινότητα του αείμνηστου Χρόνη Αηδονίδη.

Δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ το επεισόδιο της Μ. Παρασκευής της ιστορικής σειράς εκπομπών της ΕΡΤ "Επικράνθη", παραγωγής του 2005:

ΕΠΙΚΡΑΝΘΗ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Το κατανυκτικό κλίμα των ημερών μεταφέρουν με τις ερμηνείες τους ο σημαντικός Θρακιώτης παραδοσιακός τραγουδιστής Χρόνης Αηδονίδης, ο οποίος είναι και βυζαντινός ψάλτης, η συνεργάτιδά του, επίσης ψάλτρια, Νεκταρία Καραντζή και ο διακεκριμένος ψάλτης Δημήτρης Βερύκιος.

Συγκινητικά αναγνώσματα της Μεγάλης Εβδομάδας απαγγέλλουν ο Γρηγόρης Βαλτινός και η Κοραλία Καράντη. Ακούγονται, μεταξύ άλλων, τα Εγκώμια του Επιταφίου Θρήνου της Μεγάλης Παρασκευής «Η ζωή εν τάφω», «Αι γενεαί πάσαι (ω γλυκύ μου έαρ)». Επίσης, ο λαϊκός θρήνος της Μεγάλης Παρασκευής "Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα", με τη μουσική εκδοχή της Θράκης, από τον Χρόνη Αηδονίδη και τη Νεκταρία Καραντζή. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στην καστροπολιτεία του Μυστρά.

Η σειρά προβλήθηκε για πρώτη φορά από 24 έως 30 Απριλίου 2005 (από την Κυριακή των Βαΐων μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο), ενώ η συγκεκριμένη εκπομπή για τη Μεγάλη Παρασκευή στις 29 Απριλίου της ίδιας χρονιάς.

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Μυλωνάς

Παραγωγή: ΕΤ-1, 2005

Δείτε περισσότερα στο archive.ert.gr

Συντάκτης: Κωνσταντίνα Τασιοπούλου