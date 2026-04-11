Το Μεγάλο Σάββατο σηματοδοτεί το τέλος της Σαρακοστής και της Μεγάλης Εβδομάδας καθώς και τη γιορτή της Ανάστασης, το βράδυ της ίδιας ημέρας. Κατά τη διάρκεια της Σαρακοστής, τα απογεύματα, στην Ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου μεταξύ των ψαλμών και των τροπαρίων που ακούγονται είναι και το «Κύριε των Δυνάμεων», μια προσευχή στον Θεό, κύριο των αγγελικών ταγμάτων προκειμένου να προστατέψουν και να στηρίξουν τους ανθρώπους. Για το Μεγάλο Σάββατο, το Αρχείο της ΕΡΤ εύχεται όλοι οι άνθρωποι να προστατευθούν από τα δεινά της εποχής μας και προτείνει την εκπομπή:

Το Μεγάλο Σάββατο του 1982 (17/4/1982) παρουσιάστηκε στην ΕΡΤ η εκπομπή με τίτλο «Κύριε των Δυνάμεων». Ο Παντελής Βούλγαρης, με διευθυντή φωτογραφίας τον Γιώργο Αρβανίτη, σκηνοθετεί το μουσικό έργο του Σταμάτη Σπανουδάκη «Κύριε των δυνάμεων», Πρόκειται για μια μουσική σύνθεση βασισμένη σε ύμνους γραμμένους ανάμεσα στον 5ο και 7ο μ.Χ. αιώνα, οι οποίοι ακούγονται κατά τη διάρκεια της Σαρακοστής και ειδικά στην ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου. Ο δίσκος κυκλοφόρησε το 1982, με ερμηνευτές την Ελένη Βιτάλη και τον Γιάννη Κούτρα. Παρακολουθούμε τον συνθέτη με τους δύο ερμηνευτές στο στούντιο ενώ ακούγονται τα τραγούδια με τη σειρά που εμφανίζονται και στον μουσικό δίσκο. Τα τραγούδια πλαισιώνονται με λήψεις από τοπία της φύσης, καθώς και αρχειακό φωτογραφικό υλικό το οποίο αντιπαραβάλλεται και λειτουργεί ως σχόλιο για τα δεινά της ανθρωπότητας, πείνα, εκμετάλλευση, πόλεμος, καταστροφές. Η σειρά με την οποία παρουσιάζονται τα τραγούδια: 1. Εισαγωγή (Ορχηστρικό), Κύριε των δυνάμεων (Γιάννης Κούτρας), 3) Γύρω μου φωτιά (Γιάννης Κούτρας, 4) Μίλαγες … (Γιάννης Κούτρας, Ελένη Βιτάλη), 5) Που ’ναι ο ουρανός; (Ελένη Βιτάλη, Γιάννης Κούτρας), 5) Φλόγα της αγάπης (Γιάννης Κούτρας, Ελένη Βιτάλη), 6) Γύρω μου φωτιά (Ελένη Βιτάλη, Γιάννης Κούτρας), 7) Μην κλαις (Ελένη Βιτάλη), 8) Κύριε των δυνάμεων (Γιάννης Κούτρας).

Σκηνοθεσία: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Βλάσης Κομνηνός

