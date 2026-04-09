Μεγαλοβδομάδα στις χαμένες πατρίδες

Τα έθιμα και οι παραδόσεις των Ελλήνων που ξεριζώθηκαν από τις εστίες τους στον Πόντο και τη Μικρά Ασία διατηρήθηκαν σε μεγάλο βαθμό με την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα, αλλά διασώθηκαν και ως μνήμη του τρόπου ζωής στους τόπους καταγωγής και νοσταλγία για τις πατρίδες που χάθηκαν. Το Αρχείο της ΕΡΤ στο πλαίσιο των εορτασμών της Μεγάλης Εβδομάδας και ειδικά της Μεγάλης Πέμπτης παρουσιάζει ένα σημαντικό ντοκουμέντο της σειράς ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ, παραγωγής 1979, σε σκηνοθεσία Μάνου Ευστρατιάδη, το οποίο καταγράφει αυτές τις μνήμες και τις περιγραφές των τοπικών εθίμων και παραδόσεων αναφορικά με τον εορτασμό του Πάσχα.

ΜΕΓΑΛΟΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

Το επεισόδιο αυτό της σειράς ντοκιμαντέρ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ, παραγωγής 1979, σε σκηνοθεσία Μάνου Ευστρατιάδη, παρουσιάζει συνεντεύξεις γυναικών με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, τον Πόντο, την Καππαδοκία και την Ιωνία. Θυμούνται και περιγράφουν τα πασχαλινά έθιμα των περιοχών τους. Η Τατιάνα Σταύρου, λογοτέχνης, με καταγωγή από Κωνσταντινούπολη, μιλάει για τη διαφορετική ατμόσφαιρα των ημερών του Πάσχα στην Πόλη ιδιαιτέρως σε ότι αφορά το τελετουργικό στις εκκλησίες. Η Μαρία Κουτνάογλου από την Καισαρεία της Καππαδοκίας, η Μαρία Καρόζη από το Μελί Ιωνίας, η Αμαλία Βασιλειάδου από την Τραπεζούντα Πόντου και η Φλουρή Καμπά από τα Αλάτσατα Ιωνίας μιλάνε για τα έθιμα της Σαρακοστής από την Καθαρά Δευτέρα, τη νηστεία, από τις Απόκριες μέχρι και το Πάσχα. Αντίστοιχα περιγράφουν τα έθιμα της Μεγάλης Εβδομάδας στους τόπους καταγωγής τους, το βάψιμο των αυγών, τις ιδιαιτερότητες των τελετουργικών ανά περιοχή αναφορικά με την Αποκαθήλωση, τον Επιτάφιο και την Ανάσταση στις κοινότητες και στις εκκλησίες τους, αλλά και για το πασχαλινό τραπέζι. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής ακούγονται τραγούδια των περιοχών και η Μαρία Καρόζη τραγουδάει στην κάμερα κάποια από τα τραγούδια που έλεγαν τη Μεγάλη Εβδομάδα όπως «Το μοιρολόι της Παναγιάς». Η εκπομπή περιλαμβάνει επίσης αρχειακό οπτικοακουστικό και φωτογραφικό υλικό από την περίοδο της Μικρασιατικής εκστρατείας, της καταστροφής που ακολούθησε και του προσφυγικού κύματος που προκλήθηκε από αυτήν.

Σκηνοθεσία: Μάνος Ευστρατιάδης

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Γκιώνης



Πρώτη τηλεοπτική προβολή: 14 Απριλίου 1979



Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Βλάσης Κομνηνός

