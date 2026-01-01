Μια Πρωτοχρονιά στην ΕΡΤ… Χίλια χρόνια πριν!

Το Αρχείο της ΕΡΤ προτείνει για την Πρωτοχρονιά ένα μοναδικό εορταστικό πρωτοχρονιάτικο πρόγραμμα, το ''Χίλια χρόνια πριν'' παραγωγής 1976, σε νέα αποκατεστημένη έκδοση από το πρωτότυπο φιλμ των 16 m.m. Πρόκειται για μια τηλεταινία, συμπαραγωγή της ΕΡΤ με τη γαλλική τηλεόραση T.F.1., που προβλήθηκε ανήμερα της πρωτοχρονιάς του 1977, σε σκηνοθεσία Γιώργου Μιχαηλίδη, σενάριο Ιάκωβου Καμπανέλλη και μουσική Σταύρου Ξαρχάκου και αναπαριστά μια γιορτή πρωτοχρονιάς στο Βυζάντιο εν έτει 976. Στην τηλεταινία πρωταγωνιστούν κορυφαίοι ηθοποιοί του θεάτρου και του κινηματογράφου, όπως ο Θανάσης Βέγγος, η Δέσπω Διαμαντίδου, ο Ηλίας Λογοθέτης, η Κάτια Δανδουλάκη, ο Γιάννης Βογιατζής, ο Βασίλης Τσιβιλίκας και πολλοί ακόμη.

ΧΙΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ

Η υπόθεση της τηλεταινίας εκτυλίσσεται σε ένα πανδοχείο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ανήμερα της γιορτής των Καλένδων. Η ιστορία ξεκινά με δύο Φράγκους από τη Βρετάνη οι οποίοι επισκέπτονται το πανδοχείο και συναναστρέφονται την ιδιοκτήτριά του (Δέσπω Διαμαντίδου). Έπειτα, ξεκινά η διασκέδαση στο πανδοχείο, όπου βλέπουμε χορεύτριες να χορεύουν και να τραγουδούν σύμφωνα με το βυζαντινό πρότυπο, στρατιώτες να διαπληκτίζονται, παλαιστές, οργανοπαίκτη με χορευτικό συγκρότημα και ανθρώπους ντυμένους με κουδουνάρια και παραδοσιακές στολές.



Στη γιορτή παραβρίσκονται αξιωματούχοι και έμποροι, μέσα από τις παραγγελίες των οποίων μαθαίνουμε στοιχεία για τη διατροφή στο Βυζάντιο και ιδιαίτερα κατά την εποχή της μακεδονικής δυναστείας. Κεντρική θέση στη γιορτή έχει ένας θίασος ηθοποιών που παρουσιάζει ένα θεατρικό δρώμενο που σατιρίζει την αυτοκράτειρα Θεοφανώ, τον αυτοκράτορα Ρωμανό Β', το Νικηφόρο Φωκά και τον Ιωάννη Α' Τσιμισκή.



Παράλληλα, τη γιορτή διακόπτει στιγμιαία ένας απατημένος σύζυγος που κυνηγά την άπιστη γυναίκα του. Ακολουθούν χορευτικά και τραγούδια και ένα ακόμη θεατρικό νούμερο από τα μέλη του θιάσου. Στο δεύτερο νούμερο λαμβάνει χώρα ένας ''διαγωνισμός ψέματος''. Η εκπομπή κλείνει με αναπαράσταση βυζαντινού χορού.

Έτος παραγωγής: 1976

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 1/1/1977

Σκηνοθεσία: Γιώργος Μιχαηλίδης

Σενάριο: Ιάκωβος Καμπανέλλης

Μουσική: Σταύρος Ξαρχάκος

Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Σταμπουλόπουλου

Πρωταγωνιστούν: Θανάσης Βέγγος, Δέσπω Διαμαντίδου, Κάτια Δανδουλάκη, Ηλίας Λογοθέτης, Βάσος Ανδρονίδης, Βασίλης Τσιβιλίκας, Θύμιος Καρακατσάνης, Ταϋγέτη, Γιάννης Βογιατζής, Τάκης Μηλιάδης, Ευαγγελία Σαμιωτάκη, Γιώργος Χαραλαμπίδης, Νίκος Δημητράτος, Τάσος Υφάντης, Λάζος Τερζάς, κ.ά.

Συμπαραγωγή της ΕΡΤ με τη γαλλική τηλεόραση T.F.1.

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς