Ο Μιλτιάδης Καρύδης γεννήθηκε το 1923 στο Ντάντσιχ (σημερινό Γκντανσκ της Πολωνίας) από μητέρα Γερμανίδα και πατέρα Έλληνα καπνέμπορο από τη Σμύρνη. Η οικογένεια εγκαταστάθηκε στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης και εκείνος μεγάλωσε στη Δρέσδη και στην Ελλάδα εγκαταστάθηκαν το 1938. Μετά τον πόλεμο, σπούδασε με τον Χανς Σβαρόφσκι και ξεκίνησε την επαγγελματική σταδιοδρομία στο βιεννέζικο Θέατρο στο Γιόζεφσταντ. Διετέλεσε αρχιμουσικός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και σημαντικά ευρωπαϊκά λυρικά θέατρα, επικεφαλής αρχιμουσικός στις φιλαρμονικές ορχήστρες του Όσλο, του Ντούισμπουργκ, την Τόνκυνστλερ, την Φιλαρμόνια Ουγγάρικα, και μόνιμος αρχιμουσικός στη Συμφωνική Ορχήστρα της Δανικής Ραδιοφωνίας. Διηύθυνε συχνά στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά φεστιβάλ, υποστήριξε το έργο σημαντικών Ελλήνων συνθετών, εμφανίστηκε στο Ηρώδειο και στο Μέγαρο Μουσικής, διευθύνοντας ξένες και ελληνικές ορχήστρες και το 1995 ανέλαβε τη γενική διεύθυνση της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ.

Ο Μιλτιάδης Καρύδης έφυγε από τη ζωή την 1 Μαρτίου 1998 μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια πρόβας με την Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ. Για την επέτειο από το θάνατό του το Αρχείο ΕΡΤ προτείνει την εκπομπή:

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΡΥΔΗΣ

Ο Μιλτιάδης Καρύδης μιλάει για τη γενέτειρά του το Ντάντιζγκ, τους γονείς του, πατέρα Έλληνα και μητέρα Γερμανή. Εξηγεί ότι ήρθε 15 ετών στην Ελλάδα, σπούδασε μουσική στο Εθνικό Ωδείο και μαθήτευσε στον μαέστρο Θεόδωρο Παπαγιάννη στη θεωρία και συνέχισε της σπουδές του στην Ακαδημία στη Βιέννη, ξεκίνησε την μουσική του πορεία στην όπερα του Γκράτς και την εξέλιξή του μέχρι την απόκτηση του τίτλου του Πρώτου Μαέστρου μετά από 11 χρόνια, για να συνεχίσει την καριέρα του στην Όπερα της Κολωνίας και έπειτα στην Κρατική Όπερα της Βιέννης. Εξηγεί τους λόγους για τους οποίους τελευταία διευθύνει αποκλειστικά συμφωνικά έργα και όχι όπερα. Μιλάει για την Φιλαρμόνικα Ουγγάρικα την οποία διηύθυνε από το 1960 μέχρι το 1967 και με την οποία έκαναν περιοδείες σε Ευρώπη και ΗΠΑ, αλλά και στη συνέχεια για τα 6 χρόνια θητείας του στο Όσλο στη Φιλαρμονική Ορχήστρα και το 1979 μαέστρος στη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ντούισμπουργκ ενώ αναφέρεται και στην παράλληλη συνεργασία του με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης. Παρακολουθούμε πλάνα από την πρόβα όπου ο ίδιος διευθύνει ορχήστρα κα στη συνέχεια μιλάει για τη δουλειά του μαέστρου, εξηγεί τα θέματα για τα οποία μεριμνά, αναφέρεται στην εμπειρία του από τη διεύθυνση έργων του Σκαλκώτα και μιλάει για την προσωπικότητα και το έργο του Σκαλκώτα, τη δυσκολία πρόσληψής τους από το κοινό, ενώ εξηγεί τις επίμονες πρόβες που απαιτεί το συγκεκριμένο έργο και υπογραμμίζει ότι η ερμηνεία ενός συμφωνικού έργου είναι μια μοναδική ευκαιρία για τον θεατή. Παρακολουθούμε πλάνα από τη συναυλία στο Ηρώδειο και την ερμηνεία του έργου του Νίκου Σκαλκώτα «Συμφωνία σ’ ένα μέρος – Η επιστροφή του Οδυσσέα». Ο σκηνοθέτης Μάνος Ευστρατιάδης διαβάζει κριτική του Μίνου Δούνια από την εφημερίδα «Καθημερινή» στις 29 Αυγούστου 1962. Ο Μιλτιάδης Καρύδης μιλάει για τη συχνότητα των επισκέψεών και εμφανίσεών του στην Αθήνα και την επιθυμία του να έρχεται κάθε χρόνο.

Σκηνοθεσία: Μάνος Ευστρατιάδης

Ρεπορτάζ: Σπύρος Βέργος

Πρώτη τηλεοπτική παραγωγή: 24 Οκτωβρίου 1979

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Βλάσης Κομνηνός

