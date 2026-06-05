”O Oνειροπαρμένος” κάνει πρεμιέρα

Η κωμική σειρά ”Ο Ονειροπαρμένος” του Κώστα Πρετεντέρη, με τον Κώστα Βουτσά στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έκανε πρεμιέρα στην ΥΕΝΕΔ, σαν σήμερα, στις 5 Ιουλίου του 1973. Η σειρά ξεκίνησε να προβάλλεται μετά το τέλος της κωμικής σειράς του Πρετεντέρη ”Η Κοκκορόμυαλη” με την Κατερίνα Γιουλάκη και σημείωσε και αυτή τεράστια επιτυχία. Επιπλέον, ”Ο Ονειροπαρμένος” αποτέλεσε ένα από τα δημοφιλέστερα κωμικά τηλεοπτικά προγράμματα εκείνης της περιόδου, αποτελούνταν από 111 επεισόδια και το τελευταίο προβλήθηκε στις 14 Οκτωβρίου του 1974.

Με αφορμή τα 60 χρόνια δημόσιας τηλεόρασης και τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του σπουδαίου συγγραφέα Κώστα Πρετεντέρη (γεν. 1926), το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει ένα σπάνιο, σωζόμενο απόσπασμα της σειράς ”Ο Ονειροπαρμένος” παραγωγής 1973.

Ο ΟΝΕΙΡΟΠΑΡΜΕΝΟΣ

Η υπόθεση της σειράς περιστρέφεται γύρω από την καθημερινή ζωή ενός δειλού και ταπεινού ανθρωπάκου, του Κώστα (Κώστας Βουτσάς), ο οποίος, ζώντας μια απόλυτα συμβατική ζωή με τη μητέρα του (Μαίρη Μεταξά) και καταπιεζόμενος από το περιβάλλλον του, βρίσκει διέξοδο σε μεγάλα και τολμηρά όνειρα στα οποία ζει όσα δεν μπορεί να ζήσει στην πραγματικότητα. Το αποτέλεσμα είναι να του συμβαίνουν κάποιες γλυκόπικρες ιστορίες στις οποίες δίνει μια άλλη διάσταση, πιο ανθρώπινη και πιο χαρούμενη.

Έτος παραγωγής: 1973

Σενάριο: Κώστας Πρετεντέρης

Σκηνοθεσία: Κώστας Βουτσάς

Μουσική επιμέλεια: Σοφία Μιχαλίτση

Τηλεσκηνοθεσία: Μεγακλής Βιντιάδης

Πρωταγωνιστούν: Κώστας Βουτσάς, Μαίρη Μεταξά, Νίκος Παπαναστασίου, Ρένα Βενιέρη, Νίκος Μπακογιάννης, Νίκος Παπαναστασίου, Γιώργος Βελέντζας, Πάνος Κορκοτάς, Στέλιος Λιονάκης, Τζένη Ζαχαροπούλου, κ.ά.

Σύνταξη άρθρου – τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς