Νένα Μεντή: 60 χρόνια στο θέατρο

Η αγαπημένη ηθοποιός Νένα Μεντή συμπληρώνει 60 χρόνια παρουσίας στο θέατρο τη φετινή θεατρική περίοδο 2025–26. Το Αρχείο της ΕΡΤ τής εύχεται μακροημέρευση, πολλές και καλές παραστάσεις και παρουσιάζει το επεισόδιο της σειράς «Δρόμοι», παραγωγής 2008, που είναι αφιερωμένο σε εκείνη.

ΔΡΟΜΟΙ

ΝΕΝΑ ΜΕΝΤΗ

Ο Άρης Σκιαδόπουλος προλογίζει το συγκεκριμένο επεισόδιο, στο οποίο φιλοξενείται η ηθοποιός Νένα Μεντή, που συνεχίζει για δεύτερη χρονιά να ερμηνεύει τη στιχουργό Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου με μεγάλη επιτυχία. Η Νένα Μεντή ξεκινά τη διήγησή της περιγράφοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιούργησαν την παράσταση για την Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου με τον σκηνοθέτη και φίλο της, Πέτρο Ζούλια. Έπειτα, η Νένα Μεντή μιλά για τη ζωή, τον χαρακτήρα και τις συνήθειες της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου και θυμάται την εικόνα της, όπως την είχε δει ως παιδί στη γειτονιά της στα Πατήσια.

Στη συνέχεια, η Νένα Μεντή εξηγεί πως δεν θέλησε να μιμηθεί την Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου, κάτι που τη συμβούλευσε και ο εγγονός της στιχουργού. Επιπλέον, αναφέρεται στα συγγενικά της στοιχεία με τον χαρακτήρα της σπουδαίας στιχουργού, καθώς και στη μεγάλη συγκίνηση που νιώθει και στην αγάπη που εισπράττει από το κοινό τα δύο χρόνια που πρωταγωνιστεί στον συγκεκριμένο μονόλογο. Παράλληλα, εξομολογείται τον φόβο της για τον θάνατο αλλά και τη χαρά που λαμβάνει από τις μικρές στιγμές της ζωής.

Στο επόμενο μέρος της εκπομπής, ο Άρης Σκιαδόπουλος αναφέρεται στα παιδικά χρόνια της Νένας Μεντή και στη συνέχεια η ηθοποιός θυμάται στιγμές από όσα έζησε ως παιδί στο Λαύριο και τους αγαπημένους της γονείς. Περιγράφει πώς αποφάσισε να γίνει ηθοποιός, την πρώτη παράσταση στην οποία εργάστηκε, στο θίασο της Κατερίνας Ανδρέαδη, αλλά και τις δυσκολίες που βίωσε στη διάρκεια της πορείας της.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής προβάλλονται πλάνα από την παράσταση «Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου», στην οποία πρωταγωνιστεί με μεγάλη επιτυχία η Νένα Μεντή.

Σκηνοθεσία-φωτογραφία: Γιάννης Μισουρίδης

Έρευνα-παρουσίαση: Άρης Σκιαδόπουλος

Αρχισυνταξία-δημοσιογραφική επιμέλεια: Ηρώ Τριγώνη

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς