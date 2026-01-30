Σαν σήμερα το 2007, έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Κούρκουλος. Μεγάλος πρωταγωνιστής του ελληνικού κινηματογράφου αλλά και του θεάτρου, σκηνοθέτης, θιασάρχης και καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, υπήρξε ένας αξέχαστος ηθοποιός και μια σπουδαία προσωπικότητα του καλλιτεχνικού χώρου του τόπου.

Με αφορμή την επέτειο θανάτου του Νίκου Κούρκουλου στις 30 Ιανουαρίου, δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ ένα μοναδικό τηλεοπτικό ντοκουμέντο του 1974, στο οποίο έχουν καταγραφεί στιγμιότυπα από την παρουσία του Ν.Κούρκουλου στο θεατρικό σανίδι-και ειδικότερα στη «θεατρική του στέγη», το Θέατρο «ΚΑΠΠΑ». Στα πλάνα που προέρχονται από τηλεοπτικό ειδησεογραφικό ρεπορτάζ του 1974, αποτυπώνεται ένα μικρό απόσπασμα της παράστασης «Ταμπούρλα στη νύχτα» του Bertolt Brecht, έργου που ανέβηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τον θίασο του Νίκου Κούρκουλου τη θεατρική περίοδο 1974-1975, στο θέατρο «ΚΑΠΠΑ», και εγκαινίασε τη νέα θεατρική σκηνή της πόλης.

Το θέατρο «ΚΑΠΠΑ», στην περιοχή της Κυψέλης, ιδρύθηκε το 1974 από τον Νίκο Κούρκουλο και τη σύζυγό του Μελίτα Κουτσογιάννη και αποτέλεσε σημείο αναφοράς της θεατρικής ζωής της Αθήνας. Η επωνυμία του, όπως ο ίδιος ο ιδρυτής του έχει σχολιάσει, αποδίδει τιμή στον Κάφκα- και τους ήρωες του οποίου ο Ν.Κούρκουλος ενσάρκωσε στη «Δίκη « και στον «Πύργο». Η νέα αυτή θεατρική σκηνή ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Οκτώβριο του 1974 με την συγκεκριμένη παράσταση, «Ταμπούρλα στη νύχτα».

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

«ΤΑΜΠΟΥΡΛΑ ΣΤΗ ΝΥΧΤΑ», 1974

Απόσπασμα από θεατρική παράσταση του έργου του Μπέρτολντ Μπρέχτ "Ταμπούρλα στη νύχτα" σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολομού, που ανεβαίνει στο Θέατρο «Κάππα», τη θεατρική περίοδο 1974-1975. Η μετάφραση του έργου ήταν του Παύλου Μάτεσι, τα σκηνικά-κοστούμια της Ιωάννας Παπαντωνίου και η μουσική του Μίμη Πλέσσα. Έπαιζαν οι ηθοποιοί: Νίκος Κούρκουλος, Δήμητρα Ζέζα, Ντίνος Δουλγεράκης, Κίττυ Αρσένη, Δημήτρης Ιωακειμίδης, Δημήτρης Ζακυθηνός, Δημήτρης Βασματζής, Γιώργος Μάζης.

Πρόκειται για μια πεντάπρακτη, πικρή κωμωδία του Μπρεχτ για την καιροσκόπο αστική κοινωνία του μεταπολέμου. Είναι το δεύτερο έργο του Μπέρτολτ Μπρεχτ, γραμμένο μεταξύ 1918-1920. Πρωτο παρουσιάστηκε το 1922 στο Μόναχο, χαρίζοντας στον νεαρό Μπρεχτ το βραβείο «Κλάιστ» και καθιερώνοντάς τον ως ένα σημαντικό δραματουργό. Στην Ελλάδα το έργο ανέβηκε για πρώτη φορά, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, από τον θίασο του Νίκου Κούρκουλου.

Τα σωζόμενα πλάνα της παράστασης διάρκειας περίπου 4 λεπτών, που προορίζονταν για τηλεοπτικό ειδησεογραφικό ρεπορτάζ, έχουν φυσικό ήχο. Στα στιγμιότυπα της παράστασης εμφανίζονται οι ηθοποιοί: Νίκος Κούρκουλος, Δήμητρα Ζέζα, Ντίνος Δουλγεράκης, Κίττυ Αρσένη, Δημήτρης Ιωακειμίδης, Δημήτρης Ζακυθηνός, Δημήτρης Βασματζής, Γιώργος Μάζης.

Επιμέλεια άρθρου-τεκμηρίωση: Διδώ Γεωργούλα